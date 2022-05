Je kunt als applicatieontwikkelaar tegenwoordig niet meer om Kubernetes heen. Het open-source platform voor containerorkestratie wint steeds meer populariteit. Met Kubernetes kan je organisatie IT-kosten optimaliseren, time-to-market versnellen, beheer versimpelen en de migratie naar de cloud soepel laten verlopen. Om van die voordelen te profiteren, dienen valkuilen voorkomen te worden. Best practices bieden de mogelijkheid om een vliegende start met het platform voor containerorkestratie te maken.

Kubernetes is een open-source systeem om grote groepen containers en gecontaineriseerde applicaties eenvoudiger te beheren. Deze containers kunnen één of enkele processen draaien. Denk aan een kleiner proces als het inloggen in een applicatie of het hosten van een framework. Delen van de applicaties zijn compact onder te brengen in een container, waardoor alleen de benodigde middelen gebruikt worden. Flexibiliteit is dan ook een veel geprezen voordeel van containers. Ontwikkelaars krijgen meer keuzevrijheid, wat leidt tot extra snelheid. Een container kan probleemloos op een server of pc werken.

Met Kubernetes zijn de componenten voor de hosting van gecontaineriseerde applicaties te orkestreren. Denk aan networking, storage en allerlei types workloads. Het is het systeem om gecontaineriseerde applicaties te beheren.

Voorkom valkuilen, leer van Nederlandse best practices

Hoewel de voordelen overduidelijk zijn en organisaties eigenlijk niet meer om Kubernetes heen kunnen, is het platform ook onduidelijk en complex. De kans is groot dat je bij het omarmen van Kubernetes in een valkuil trapt. Wat vaak voorkomt is dat organisaties denken dat kosten direct naar beneden gaan zodra ze het platform gebruiken. Initieel gaan de kosten echter omhoog, vanwege nieuwe kennis en expertise die developers en engineers moeten opbouwen. Gelukkig zijn er een hoop tools om de kosten onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door te kijken waar winst te halen valt en hoe apps omgaan met drukke en rustige momenten.

Andere veelvoorkomende valkuilen zijn:

Denken dat je in één maand met je applicatie over kunt naar je Kubernetes platform

Niet bedenken dat je alles moet configureren

Niet aan updates denken

De steile leercurve onderschatten

Al deze valkuilen zijn te voorkomen door verschillende tools te gebruiken en best practices te volgen. Ben je benieuwd hoe jouw organisatie optimaal van de voordelen van Kubernetes kan genieten? Via onderstaand formulier download je een formulier dat het verder toelicht.