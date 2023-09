Tegenwoordig werkt vrijwel elke organisatie in de cloud. Sommige organisaties verwachten dat het kostenbesparend zal zijn. Andere bedrijven zien de cloud als de ultieme IT-strategie. Er is ook een groep die zich gedwongen voelt door hun softwareleverancier, omdat deze zich volledig richt op SaaS.

Wat de motivatie ook is, organisaties staan voor dezelfde vragen en keuzes. Moeten we echt naar de cloud gaan, of zijn er goede alternatieven? Is het mogelijk om alles naar de cloud te verplaatsen en is dat wenselijk? Hoe behouden we de controle over IT wanneer het in de cloud draait? En hoe kunnen we maximaal profiteren van de voordelen van de cloud?

Eén van de grootste beloftes van de cloud is dat het IT veel eenvoudiger kan maken. In de praktijk is er echter ook verwarring, omdat er niet zoiets bestaat als dé cloud. De cloud heeft immers vele verschijningsvormen. Trouwens, gaat het hierbij om de keuze voor de cloud, of is de cloud uiteindelijk gewoon een onderdeel van IT?

In een whitepaper gaan PQR en HPE in op praktijkervaringen. Dit om op de juiste gronden goede strategische keuzes te kunnen maken. Door het onderstaande formulier in te vullen, kan je de whitepaper downloaden