Data is een superpower, maar kan ook super kwetsbaar zijn

Vandaag de dag beschikken bedrijven over meer data dan ooit. Deze data is uitgegroeid tot een superpower, want door er goed gebruik van te maken ontstaan er veel kansen. Tegelijkertijd brengt de berg met data nieuwe grote security-risico’s met zich mee. Door goed in beeld te hebben wat je eraan kan doen en wat er in de komende periode gaat gebeuren, ben je als bedrijf een stuk veiliger.

Voor verschillende cybersecurity-teams was 2020 een flinke uitdaging. Zo veranderde het IT-landschap van bedrijven in een rap tempo, waardoor er nieuwe risico’s en kwetsbaarheden bij kwamen. Cybercriminelen gingen op zoek naar manieren om te profiteren van het veranderende IT-landschap. Veel security-tools vingen ook meer alarmerende signalen op, waar vervolgens actie op ondernomen werd.

Deze veranderingen ten gevolgen van de COVID-19-pandemie zijn nog niet voorbij. IT-projecten worden nog steeds versneld uitgerold. Hier horen nieuwe processen en situaties bij, maar ook een nieuwe golf aan data. Security-professionals spelen hierop in door ook bijvoorbeeld thuiswerken veiliger te maken.

Om ook in 2021 werken en data veilig te maken, is het zaak om te weten waar je dit jaar het best in kan investeren. In een whitepaper die je hieronder kunt downloaden, ontdek je welke nieuwe modellen en handelswijzen belangrijk worden.