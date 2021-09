Samenbrengen van SecOps en ITOps nodig voor cyber resilience. Hoe doe je dat?

Organisaties en leveranciers van securityproducten richten zich al tientallen jaren op de verkeerde ‘rampen’. Er moet meer aandacht komen voor cyber resilience, vooral op het gebied van databescherming.

Een belangrijk onderdeel in het opzetten van cyber resilience binnen een organisatie, is het samenbrengen van SecOps en ITOps. Dit maakt cyber resilience dus voor een belangrijk deel een organisatorische kwestie.

We gaan met Jerry Rijnbeek van Rubrik de diepte in over waarom deze samenvoeging zo belangrijk is. Ook bespreken we hoe je dit in de praktijk in kunt richten en hebben we het over of dit voor iedere organisatie ook daadwerkelijk haalbaar is.

De vragen die we (onder andere) behandelen in dit webinar zijn:

Q: Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat je als organisatie optimaal voorbereid bent op ransomware en andere malware? En maakt het dan nog uit welke type malware?

Q: Misschien nog wel belangrijker: wat doe je op het moment dat het gebeurt? Of denk je dat je preventief zoveel kunt doen dat je het buiten de deur kunt houden?

Q: Stellen dat SecOps en ITOps bij elkaar gebracht moeten worden, is relatief eenvoudig. De praktijk leert dat het overbruggen van de gaten tussen onderdelen binnen organisaties niet evident is. Wat moet er gebeuren om dit toch te bewerkstelligen?

Q: Welke rol spelen de beschikbare skills hierin? Is het überhaupt mogelijk om dat gat te dichten? Zijn er mensen te vinden die dit kunnen of de ambitie hebben om dit te leren? Welke rol spelen leveranciers in dit verhaal?

Dit is video twee van ons drieluik, dat we samen met Rubrik maakten over cyber resilience. Het eerste deel vind je via deze link.