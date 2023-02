Ervoor zorgen dat de systemen van je bedrijf kunnen herstellen van wat dan ook, is een essentieel onderdeel van zakelijk leiderschap en risicobeheer. Je hebt een Business Continuity en Disaster Recovery (BCDR)-oplossing nodig die verder gaat dan een elementaire back-up, om zelfs in de ergste omstandigheden snel te herstellen. De beste BCDR-technologie maakt gebruik van de cloud, maar je moet wel begrijpen dat niet alle BCDR-cloudoplossingen gelijk zijn. In samenwerking met Datto bieden we een gids die helpt een BCDR-oplossing te kiezen.

Wanneer je weet dat BCDR iets is dat niet mag ontbreken, moet je een aantal beslissingen nemen. Een van de belangrijkste is of je BCDR met interne middelen wilt aanpakken (werknemers, hardware, software, cloudaccounts) of dat je hulp wilt inroepen. En als je op zoek gaat naar hulp, wat voor soort hulp? Kies je dan voor een managed service provider (MSP) die een oplossing in elkaar heeft gezet? Of een serviceprovider die toegang kan bieden tot een cloudbased alles-in-éénoplossing?

Mogelijk wil je dat je service provider zich over de details druk maakt (zodat jij dat niet hoeft te doen). Je dient dan te weten waar offsite computer- en opslagbronnen zich bevinden en of je deze kunt vertrouwen. De cloudcomponent kan een public cloud zijn, een door een MSP gehoste cloud of een DRaaS-cloud die speciaal voor BCDR is ontworpen. Je moet weten wat de afwegingen zijn.

