Meer eenvoud en minder kosten dankzij PC as a Service

De manier waarop producten en diensten gebruikt worden, verandert snel. Waar men eerst koos voor de aanschaf van benodigde resources, kiest men steeds meer voor een maandelijkse betaling op basis van gebruik. Ook PC as a Service (PCaaS) omarmt zo’n model: als bedrijf krijg je toegang tot de nieuwste hardware, software, financiering en beheerservices.

Dell Technologies (in samenwerking met Intel) is een partij die PCaaS aanbiedt. Hierbij kies je welke hardware en software je nodig hebt voor een bepaalde periode. De implementatie wordt vervolgens van je overgenomen: van logistiek en magazijnopslag tot software-installatie, datamigratie en training. Geautomatiseerde proactieve tools en experts bieden 24/7 ondersteuning.

Ook belooft PCaaS de beheerkosten tijdens de gehele levenscyclus van de pc met 25 procent te verminderen. Het rendabel bedrijfsmodel migreert je bedrijf namelijk naar operationele kosten, zodat budget sneller te plannen is. De kosten zijn transparant en kunnen per maand en per apparaat worden opgesplitst. Daarnaast minimaliseren de ingebouwde beveiligingsmaatregelen het risico op cyberaanvallen of datalekken, wat ook mogelijke (financiële) gevolgschade voorkomt.

Uiteindelijk zal, wanneer de overeenkomst eindigt, opnieuw gekeken worden naar een transitie naar de nieuwste technologieën. De oude systemen worden veilig en conform de regelgevingen afgevoerd. Duurzame recycling wordt hierbij beloofd.

