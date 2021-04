Breng digitale transformatie naar een hoger niveau

Digitale transformatie gaat over meer dan alleen technologische mogelijkheden. Leiderschap is essentieel om het bedrijf door organisatorische verandering te begeleiden. Visie, het vermogen om de kloof tussen IT en business te overbruggen en effectieve governance moeten hand-in-hand gaan.

Bedrijven hebben de afgelopen periode veel veranderingen doorgevoerd als reactie op de COVID-19-pandemie. Werkprocessen vertrouwen inmiddels veel meer op technologie, zoals te zien is bij het thuiswerken en onderwijs vanuit huis. Terwijl veel organisaties digitale methodes snel omarmden, deed een beperkt aantal bedrijven dat echt goed. Ze gebruikten technologie om mensen te verbinden, maar niet om te veranderen wat ze deden. Echte verandering blijft daardoor soms uit.

De beste bedrijven, ook wel ‘Digital Masters’, doen een aantal zaken anders dan andere organisaties. Ten eerste zijn ze beter in het brengen van digitale technologie naar de customer experience, operations en business modellen. Ten tweede zijn ze steeds weer in staat om organisatorische transformatie aan te sturen. Van deze twee -digitale mogelijkheid en leiderschpsmogelijkheid- is leiderschap het belangrijkst.

Door onderstaand formulier in te vullen, download je het Hyperautomation-ebook van Appian, waarin je ontdekt hoe je jouw strategie naar een hoger niveau brengt.