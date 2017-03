Bixby: je personal assistent op de Samsung Galaxy S8

Mobile

Vandaag komt naar alle verwachting de nieuwe Samsung Galaxy S8 op de markt. Deze telefoon barst ongetwijfeld weer van de allernieuwste features, de nieuwste hardware maar het beste wat je krijgt is een personal assistent! Haar naam: Bixby.

Wie, en wat kan Bixby?

Bixby is de digitale personal assistent, ontwikkeld door Samsung. Ze volgen hiermee Apple, die natuurlijk Siri heeft ontwikkeld. Naast de fysieke taken zoals het inschenken van een kop koffie doet Bixby alles wat een echte personal assistent ook kan. Je kunt tegen Bixby praten en haar op die manier opdrachten geven, dingen laten opzoeken en handelingen op het scherm van je smartphone laten verrichten. Wil je bijvoorbeeld nog een mailtje sturen terwijl je in de auto zit? Je vertelt Bixby gewoon precies wat je wilt mailen, voor wie de mail bedoeld is en hij regelt de rest.

Wat maakt Bixby uniek?

Bixby is niet de enige personal assistent op mobiele telefoons. Cortana speelt een belangrijke rol als digital assistent op Windows 10-apparaten en heeft Apple, zoals geschreven, Siri. Is Bixby dan zo uniek?

Ja. Bixby kan alle apps op je smartphone aansturen. Bij de andere digitale assistenten kan dit vaak alleen met apps die door de fabrikant zelf zijn ontwikkeld. Verder kun je ook via Bixby andere slimme apparaten in je huis aansturen, zoals je Samsung wasmachine en je slimme thermostaat. “Bixby, zou je alsjeblieft de verwarming 2 graden hoger willen zetten?”, zou hiervoor al voldoende moeten zijn.

Bixby voorgeïnstalleerd op de Samsung Galaxy S8

De personal assistent van Samsung zal voor het eerst verschijnen op nieuwste Samsung Galaxy telefoon. We mogen het nog niet met alle zekerheid zeggen, maar dit gaat waarschijnlijk de Samsung Galaxy S8 worden. Deze telefoon gaat over de beste hardware beschikken die Samsung heeft. Veel specificaties zijn ondertussen al gelekt, maar niets is zeker tot de daadwerkelijke lancering. Zo wordt er ook een grotere broer van de Samsung Galaxy S8 verwacht, de Galaxy S8+. Ze krijgen beide een display met een zeer hoge Quad HD-resolutie. Onder de motorkap verwachten we een aansturing van de Snapdragon 835-processor. Een van de krachtigste chipset van dit moment. Hij heeft acht kernen die het rekenwerk doen en een hoge kloksnelheid van maximaal 2,45 GHz. Apps zullen supersnel opstarten en dankzij de 4G GB-werkgeheugen zal je heel snel kunnen schakelen tussen de verschillende apps.

Vandaag, 29 maart, is naar alle waarschijnlijkheid de lancering. Het is nog even aftellen voordat we deze toptelefoon in onze handen kunnen hebben.

Deze blog is ingezonden door KPN.