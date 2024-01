Samsung heeft zojuist zijn nieuwe vlaggenschipsmartphonelijn onthuld. De Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra moeten een nieuw tijdperk van mobiele AI inluiden.

De telefoons worden namelijk uitgerust met Galaxy AI, dat vooral de communicatie via telefoons belooft te verbeteren. Zo maakt de functie Live Translate realtime spraak- en tekstvertalingen van telefoongesprekken mogelijk. Dit kan handig zijn bij het voeren van gesprekken met collega’s uit het buitenland, waarbij iedereen in zijn eigen taal kan chatten. Voor Live Translate zijn geen apps van derden vereist.

Samsung introduceert ook een andere functie genaamd Note Assist, die nuttig kan zijn in zakelijke omgevingen. Deze functie is onderdeel van Samsung Notes en kan bijvoorbeeld omslagen maken, zodat notities te herkennen zijn aan de hand van een korte preview.

Meer informatie over Galaxy AI in onze hands-on.

Belangrijkste specs

Als we verder kijken naar de specificaties van de nieuwe Samsung-smartphones, zien we dat de modellen op veel vlakken van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld qua accucapaciteit. De Galaxy S24 beschikt over een 4000 mAh-batterij, terwijl de S24+ een batterij van 4.900 mAh heeft en het topmodel S24 Ultra 5.000 mAh.

Samsung heeft ook de nodige aandacht besteed aan de schermen van de S24-lijn. De drie verschillende uitvoeringen beschikken respectievelijk over een 6,2-inch FHD+-, 6,7-inch QHD+- en 6,8-inch QHD+-scherm. De materiaaltechnologie van het scherm van de S24 Ultra is bovendien aangepast om bestand te zijn tegen krassen door dagelijks gebruik.

De Galaxy S24 en S24+ beschikken over dezelfde camera-setup. Het gaat om een 12MP ultra-wide camera, een 50MP wide camera en 10MP telephoto camera. De Galaxy S24 Ultra heeft op papier een krachtigere cameraconfiguratie, met een 12MP ultra-wide camera, een 200MP wide camera, 50MP telephoto camera en 10MP telephoto camera. Alle drie de modellen hebben een 12MP selfiecamera.

De Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra zijn verkrijgbaar vanaf 31 januari voor respectievelijk minimaal 899 euro, 1.149 euro en 1.449 euro.