Samsung plaatst “Galaxy AI” centraal bij de lancering van de S24-lijn. Het belooft gebruikers een hogere productiviteit door geavanceerde mogelijkheden razendsnel inzetbaar te maken. Zoals gebruikelijk is de Ultra het topmodel, dat we twee weken hebben kunnen uittesten. Doen de AI-functies wat ze beloven? En valt er wellicht meer te zeggen over het nieuwe Samsung-vlaggenschip dan alleen deze features?

De eerste opvallende vernieuwing ten opzichte van de S23 Ultra wordt direct duidelijk. Samsung heeft opnieuw voor een nieuw soort glas gekozen bovenop de display: Gorilla Glass Armor. Naast een kleinere kans op krasjes belooft het bedrijf 70 procent minder reflectiviteit. In praktische zin betekent dit een opvallend zichtbaar scherm, zelfs met fel buitenlicht. Dat leidt op voorhand al tot een bredere inzetbaarheid van het toestel.

Een ander uiterlijk verschil bij de S24 Ultra is dat het scherm niet meer aan de zijkant gebogen is. Die stijl heeft Samsung al jaren in topmodellen gekozen, maar men stapt hier nu van af. Het bedrijf gaat dus mee in een bredere smartphone-trend die tot uniformiteit leidt. Daarnaast volgt Samsung Apple’s keuze voor de iPhone 15 door titanium in te zetten. Wel is hier sprake van aanzienlijk minder en goedkoper titanium (Grade 2 versus Grade 5 bij Apple). Daarnaast laten teardowns zien dat dit metaal vooral oogvermaak is: het frame bestaat grotendeels uit doodgewoon plastic.

We zullen later in deze review terugkomen op de hardware aan boord, maar het valt direct op dat de Ultra nog altijd razendsnel is. Inmiddels hebben premium telefoons een prestatieniveau bereikt dat specs niet meer de boventoon voeren bij nieuwe releases. Toch merk je dit niveau bij het opstarten van elke app, bij multitasking en bij zware workloads dat er meer dan genoeg rekenkracht paraat staat. Alles verloopt nagenoeg probleemloos, met scrollende apps als meest concrete voorbeeld. Daar waar een telefoon als de Google Pixel 7 bij het laden van een YouTube-feed al gauw eventjes pauze neemt, blijft de S24 Ultra veel langer doorgaan. Het zal meermaals zo zijn dat de software, niet de hardware, de limiterende factor is.

Bekend en onbekend

Andere specificaties van de S24 Ultra komen overeen met de voorganger. De 120Hz AMOLED-display is feller dan ooit en biedt nog altijd een maximale resolutie van 3088×1440. De S-Pen keert terug, inclusief de mogelijkheid om een vlugge notitie te schrijven zonder het toestel te hoeven ontgrendelen.

Net als voorheen start de telefoon op met de vraag om je aan te melden met een Samsung Account. Dat is noodzakelijk om van Galaxy AI te profiteren, dat grotendeels op de cloud draait. Samsung voegt een groot aantal uiteenlopende functionaliteiten samen onder de noemer “Geavanceerde intelligentie”. Wellicht is dat ook een betere benaming voor deze feature-set: allerlei mogelijkheden van live transcripties tot tekstsamenvattingen en fotobewerking vallen hieronder.

Laten we beginnen bij iets dat premium smartphones al jaren als essentieel verkooppunt inzetten: de camera. Er is slechts één hardware-wijziging doorgevoerd: de optische zoom van 10x heeft plaatsgemaakt voor een 5x-sensor. Hoewel dat als een downgrade klinkt, is het eigenlijk best een slimme keuze. Voorheen werd de 3x-camera ingezet voor alles tussen 3x en 10x, terwijl de tienvoudige zoom enkel inzetbaar was als je iets in de verte probeert te fotograferen. Nu kan 3x overschakelen naar 5x, met scherpere foto’s op middellange afstand tot gevolg. Hieronder een overzicht van de verschillende zoomniveau’s (1x, 2x, 3x, 5x, 10x – klik om in te zoomen):

Bij de 10x zoom zorgt AI-upscaling ervoor dat het eindresultaat vanuit een digitale zoom nauwelijks onderdoet voor een optische variant. In de meeste gevallen imponeren de beelden nog steeds. Met andere woorden: de camera’s zijn nog altijd piekfijn bij deze smartphone.

Galaxy AI: foto’s, video’s, Circle to Search

Pas bij fotobewerking gaat het AI-verhaal meer tot de verbeelding spreken. Wie een foto een beetje schuin heeft gemaakt, kan dit subtiel corrigeren. Ook zijn personen en objecten in afbeeldingen achteraf opnieuw te plaatsen, waarna de uitgesneden regio door Galaxy AI wordt opgevuld. Dit noemt Samsung “Generative Edit”. Hier moet je niet al te veel van verwachten. De generator lijkt bijvoorbeeld erg van tafels en planten te houden om personen te vervangen in een afbeelding. Hierbij is toch echt een beetje sprake van een gimmick, want je kunt het niet daadwerkelijk aansturen. Zodra AI-fotobewerking suggesties kan opvolgen, is het een overtuigende feature. Daar zijn we nog niet.

Voortaan is het mogelijk om 4K-beelden op 120fps te schieten. Dat klinkt overdadig en levert reusachtige bestanden op, maar speelt goed in op een andere AI-feature. Instant Slowmo staat het namelijk toe om ook dit soort beeldmateriaal dynamisch te vertragen; je hoeft dus niet meer expliciet de slow-motion-optie te selecteren. De interpolatie genereert frames tussen de bestaande, met doorgaans acceptabele resultaten. AI heeft de neiging om een ‘ghosting’-effect te creëren: als een arm bijvoorbeeld snel door het beeld beweegt, volgt er een huidskleurige veeg erachter. Ook hier is ruimte voor verbetering mogelijk, maar de functie is op zijn minst bruikbaar.

Een andere prominente feature is binnen het gehele besturingssysteem te vinden. Circle to Search, dat Samsung overneemt van Android-maker Google, maakt het mogelijk om elk object in welke app dan ook op het internet na te zoeken. Dit is in feite Google Lens, dat al als aparte app bestaat. Het grote verschil is dat de tool inzetbaar is voor alles dat op het scherm kan verschijnen, of dat nu de Netflix-app of een nieuwssite is. In combinatie met de S-Pen is het redelijk intuïtief. Voor de ene gebruiker zal dit een godsgeschenk zijn, want de Google Lens-zoekfunctie kan zeer accuraat zijn. Aan de andere kant zijn er zeker missers en kun je niet op personen zoeken uit privacy-overwegingen.

Tekst en geluid

Binnen webpagina’s op de Samsung-browser kunnen gebruikers voortaan AI-samenvattingen genereren. Althans, dat is het idee. Op onze eigen website werkte het de helft van de tijd niet. De melding suggereerde dat de pagina mogelijk schadelijke content bevat, hoewel we van Samsung hebben begrepen dat sommige lay-outs van webpagina’s simpelweg minder goed werken. Het resultaat is dat de feature wisselvallig werkt. Dat geldt tevens voor de kwaliteit van de gegenereerde samenvattingen. De ene keer pikt de feature nadeloos de strekking van een verhaal op, maar op andere momenten presenteert het vijf onzinnige bulletpoints.

Voor kortere notities werkt dit samenvatten wel een stuk beter. Eveneens kun je een enigszins ongeorganiseerde tekst in de Notities-app door AI laten opschonen. Dit trekt veelal de juiste conclusie en verzint weleens slimme groeperingen, zoals de soort producten in een boodschappenlijstje of de subtitel van een paragraaf.

Wel is de wisselvalligheid door te trekken naar de resterende prominente AI-features: Live Translate en Chat Assist. Voor ons geldt dat de eerste functionaliteit niet op een zinnige manier te testen is. Immers wordt Nederlands nog niet ondersteund; dat zou ergens de komende maanden wel het geval moeten zijn. Chat Assist ‘begrijpt’ Nederlands wel en kan alternatieve versies van concept-berichten suggereren. Denk hierbij aan een nettere formulering of juist een informelere. Dat roept op den duur wel de vraag op: wie schrijft dit consequent op de verkeerde toon en laat het continu door Samsung aanpassen?

De vertaalfunctie in elke chat-app is dan weer wel potentieel structureel nuttig. Deep learning-vertalingen zijn zelfs bij de beste diensten zelden perfect. Echter hoef je voor een alledaagse communicatie met iemand in een andere taal voortaan niet uit je app te stappen, omdat Samsung de vertaalmogelijkheid in het keyboard heeft geplaatst. Ook onthoudt men in welke chats je welke taal spreekt, dus het wordt nooit hinderlijk.

De laatste software-feature die weleens met AI wordt geassocieerd, maar niet altijd: speech-to-text in de Recorder-app. De functionaliteit van Samsung doet sterk denken aan de bestaande Dictafoon-app die Google in Pixels stopt, maar eerstgenoemde doet hiervoor onder. Hoewel ook Google soms moeite heeft om chocola te maken van Nederlandse spraak, blinkt het uit in het Engels. Samsung is minder accuraat, dus wellicht kan men beter nog wat meer van Google lenen.

Beschikbaarheid blijft een vraagteken

Hoe dan ook dienen we twee aspecten van Galaxy AI aan te stippen, die beide relateren aan beschikbaarheid. Allereerst zullen ook voorgaande Galaxy-toestellen en -tablets een aantal AI-features ontvangen, waardoor een belangrijke beweegreden om voor de S24-serie te kiezen grotendeels wegvalt. Ten tweede heeft Samsung enkel beloofd Galaxy AI gratis te houden tot eind 2025. Voorbij die datum is het nog onzeker wat men van plan is. Dat biedt weinig houvast voor gebruikers die wellicht hun aankoop baseren op deze nieuwe features. Samsung had dit van mijlenver kunnen zien aankomen, dus het is een raadsel waarom het zo mysterieus hierover blijft.

Doodgewoon gebruik

Frappant is dat alle genoemde AI-mogelijkheden vrij eenvoudig te vergeten zijn. Ze vereisen namelijk een zekere gedragsverandering. Indien je daarin meegaat, blijken de verschillende features niet even geraffineerd. We dienen de enorme potentie van AI niet te verwarren met suboptimale toepassingen. Helaas zullen er nog aardig wat updates nodig zijn voordat Galaxy AI een niet te missen optie is. Ondanks dat we een groot deel van deze review aan de features besteed hebben, zijn de gebruikelijke kenmerken van een telefoon minstens net zo relevant. De S24 Ultra is op andere fronten namelijk uitstekend, iets dat al genoeg reden kan zijn om voor dit toestel te kiezen.

Zo is de ondersteuning van zeven jaar een uitmuntende toevoeging. Ooit stond Samsung berucht om de kortstondige support die het Galaxy-telefoons bood, maar nu staat het bijna vooraan. In tegenstelling tot de tien jaar die Fairphone met de Fairphone 5 belooft, kunnen gebruikers hier rekenen op hardware die momenteel state-of-the-art is. Dat betekent dat de S24 Ultra naar alle waarschijnlijkheid nog vaardig genoeg zal zijn de komende jaren.

Na langdurig gebruik blijkt in bijvoorbeeld dat de batterij het erg lang volhoudt. Hoewel er niet meer Milliampère-uur dan bij de S23 Ultra aanwezig zijn, eindigen we elke dag met hogere batterijpercentages. Op dit vlak leek er weinig ruimte voor verbetering, maar niets is minder waar. De screen-on time zit tussen de 8 en 12 uur, afhankelijk van de soort applicaties die draaien. Wel kan de S24 Ultra bijzonder heet worden, met name als je langere tijd foto’s/video’s maakt of intensieve benchmarks uitvoert.

Die benchmarks laten aanzienlijk verbeterde prestaties zien. Zoals gebruikelijk kiest Samsung voor de meest recente Snapdragon met de Gen 3, die wederom iets omhoog is gekrikt voor de S24 Ultra. Dit alles wordt sterk geholpen door het feit dat ook de goedkoopste Ultra voortaan 12GB aan systeemgeheugen bevat. Hieronder een overzicht van Geekbench 6-cijfers ten opzichte van de voorganger:

Samsung Galaxy S23 Ultra (12GB RAM) Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB RAM) CPU (single-core) 1886 2301 CPU (multi-core) 5000 7238 GPU (OpenCL) 8813 15120 GPU (Vulkan) 5976 17030

Kortom: een prestatieverbetering van de CPU van 22 procent (single-core) of 44 procent (multi-core), terwijl de GPU binnen de vernieuwde Snapdragon 71 procent sneller is (OpenCL) of in de Vulkan-renderer zelfs een verdrievoudigde score oplevert. Dit alles laat zien dat er voorbij Galaxy AI enorm veel werk achter de schermen heeft plaatsgevonden om de S24 Ultra te realiseren, zij het dat Qualcomm natuurlijk de SoC zelf heeft ontwikkeld.

Conclusie

Ter conclusie kunnen we stellen dat er weinig telefoons qua hardware in de buurt van de Galaxy S24 Ultra komen. De SoC, het scherm, de camera’s, de 12GB aan RAM en het titanium chassis vormen samen een imposant apparaat. Qua software is het verhaal wat complexer. De potentie van Galaxy AI is namelijk groot, maar een gebrek aan volledige Nederlandse ondersteuning en te wisselvallige eindresultaten geven een wat onzeker beeld. Het lijkt er eerder op dat hier sprake is van een vroege blik op de potentie van sommige features, terwijl Samsung mogelijk bij Google aan zou kunnen kloppen om bijvoorbeeld transcripties te versterken. En omdat we momenteel niet kunnen garanderen dat dit alles gratis blijft, zijn we niet geneigd om Galaxy AI alvast een doorslaand succes te noemen.

Samsung zal hieraan blijven sleutelen, vermoedelijk met steeds imposantere resultaten waar ook gebruikers van de S23-serie kunnen profiteren. Wie echter liever het nieuwste toestel aanschaft, krijgt zeven jaar OS-support, betere specificaties en een hoogwaardiger uiterlijk.

De Ultra heeft als adviesprijzen 1449 euro (256GB), 1569 euro (512GB) en 1809 euro (1TB) meegekregen. Dit ligt minimaal 50 euro hoger dan bij de S23 Ultra het geval was, weliswaar met betere specs. Dat is nog altijd een zeer vaardig apparaat, maar als je de extra kosten verdeelt over een contractduur van 24 maanden, is dat zeker overbrugbaar.

