PTC LiveWorx ’17: een kijkje in de keuken van industriële IoT

Vorige week waren we aanwezig bij LiveWorx van PTC in Boston, Massachusetts, de thuisstaat van het bedrijf. PTC gebruikt dit evenement om een selectie partners, analisten en journalisten (in totaal zo’n 5000-6000 aanwezigen) bij te praten over waar het bedrijf mee bezig is. Wij gingen er met name heen om wat meer te weten te komen over hoe IoT (Internet of Things) in industriële omgevingen gebruikt kan worden.

IoT is een term waar al vele jaren te pas en te onpas mee wordt gegooid, vaak gevolgd door de waarschuwing dat het zal zorgen voor een enorme toename aan verkeer op netwerken wereldwijd. Er wordt nu geschat dat er in 2020 wereldwijd zo’n 50 miljard IoT-apparaten actief zullen zijn. De meeste daarvan doen hun werk zonder dat je er ooit iets van ziet. Dat zijn bijvoorbeeld sensors die op afstand uitgelezen worden, waarna er door het apparaat dat ze uitleest een rapportage van gemaakt wordt. Op basis hiervan kunnen dan weer de nodige vervolgstappen gezet worden.

In industriële omgevingen is een dergelijk proces natuurlijk erg wenselijk. Zo kan een bedrijf dat meerdere machines verspreid over het land heeft staan hiermee centraal zien of ze allemaal nog naar behoren functioneren. Is dat niet het geval, dan kan er actie ondernomen worden. Dat levert op meerdere vlakken winst op voor het bedrijf.

PTC is een bedrijf dat met ThingWorx een platform heeft waar partners gebruik van kunnen maken om hun IoT-apparatuur centraal aan te kunnen sturen en uit te kunnen lezen. Tijdens LiveWorx ’17 hebben we dan ook de nodige voorbeelden hiervan voorbij zien komen. Voor we hier dieper op ingaan, is het goed om eens te kijken naar PTC als bedrijf. Dat heeft namelijk best een merkwaardige weg bewandeld om te komen waar het nu is.