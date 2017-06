Alles over de F-Secure Sense IoT-router met geïntegreerde security

Networking

We waren recent te gast bij F-Secure in Finland, voornamelijk vanwege de recente lancering van de Sense-router. Dit apparaat moet ervoor zorgen dat alle ‘connected’ producten die ermee verbonden zijn, in real time beschermd worden. We kregen tijdens de reis een uitgebreide kennismaking met het apparaat. Daarnaast spraken we met enkele belangrijke mensen binnen de organisatie. Eerder publiceerden we al een artikel over GDPR op basis van een gesprek met Erka Koivunen, de Chief Information Security Officer. Verder hebben we ook nog gesproken met de CEO, Samu Konttinen en met de Chief Research Officer, Mikko Hypponen.

De F-Secure Sense is gericht op de consument en is het eerste stuk hardware dat het bedrijf maakt. En dat is niet altijd even goed meegevallen, zo begrepen we. Eigenlijk had het apparaat al in het voorjaar van 2016 op de markt moeten komen, maar door allerlei uitdagingen op het gebied van de hardware was men gedwongen om het uit te stellen. Zoals Hypponen het zelf zei tijdens ons gesprek: Making hardware is hard.

Het ontwerpen van een hardwareproduct zoals de Sense is F-Secure niet altijd meegevallen.

Niet meer de nieuwste technologie

De vertraging verklaart ook waarom er bijvoorbeeld is gekozen voor een AC1750-configuratie voor de Sense-router. Dit is op dit moment niet meer bepaald de meest voor de hand liggende keuze, want tamelijk verouderd. Eigenlijk was dat in het voorjaar van 2016 ook al het geval, maar toen kwamen ook fabrikanten zoals D-Link en Netgear nog met dit soort apparaten op de markt. Inmiddels is een nieuwe AC1750-router een zeldzaamheid geworden.

Tijdens ons gesprek met Samu Konttinen, de CEO, stelden we hem de vraag waarom men er uiteindelijk toch voor heeft gekozen om een bij lancering al enigszins verouderd product op de markt te brengen. Hij wijst ook op de vertragingen tijdens de ontwikkeling van de router. Daarnaast betekent overstappen op nieuwe hardware ook dat het nog langer duurt voor een product op de markt is. Dat wilde men absoluut niet. Het helpt hierbij ook niet dat een bedrijf zoals F-Secure voor de hardware vrijwel volledig afhankelijk is van (Chinese) fabrieken. Doe je alles zelf, dan kun je veel makkelijker een hardwarewijziging doorvoeren. Konttinen wilde overigens geen uitspraken doen over welke partij de hardware maakt voor F-Secure.

Overigens vinden wij het uitbrengen van een AC1750-router op dit moment niet per definitie een zwaktebod. De kans dat je als eindgebruiker veel merkt van het verschil tussen een dergelijk model en eentje met een hoger getal in het typenummer (en eventueel MU MIMO), is in onze ervaring niet zo heel groot. Als het bereik van het apparaat goed is, dan zullen de meeste gebruikers al dik tevreden zijn. Deze overweging heeft volgens Konttinen ook meegespeeld in de beslissing om toch door te gaan op het AC1750-platform.