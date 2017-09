MediaTek Helio P23 en Helio P30 SoC’s moeten budgetmarkt veroveren

Mobile

De smartphonemarkt wordt in 2017 lichtelijk gedomineerd door de processors van Qualcomm en Samsung. MediaTek neemt deze week echter weer een grote stap in het budgetsegment. De Taiwanese chipfabrikant lanceert de nieuwe MediaTek Helio P23 en de Helio P30 voor het middensegment.

MediaTek heeft een grote naam opgebouwd als leverancier van degelijke en goedkope processors. Echter in de laatste jaren kreeg de fabrikant het moeilijk. De dhipfabrikant uit Taiwan heeft bijvoorbeeld geen enkele processor voor goedkope smartphones met LTE Categorie 7. De LTE Cat. 7 is met name van belang in de grote Chinese smartphonemarkt. Daar accepteren providers niet eens toestellen met een lagere LTE-categorie. Het lijkt een beetje op de wijze waarop Tele2 in Nederland 3G-toestellen weigert. De Nederlandse provider wil namelijk 4G only worden en daarvoor zijn 4G-toestellen vereist. Het nieuwe tweetal van MediaTek volgt de Helio P25 op en beschikt over verbeterde LTE-connectiviteit en ondersteunt dual hoofdcamera’s vanaf 13 megapixels.

MediaTek Helio P23 en MediaTek Helio P30

Het nieuwe tweetal is net als de Helio P25 gemaakt middels het TSMC 16 nanometer productieprocedé. De processor voor het middensegment zie je bijvoorbeeld terug in de Sony Xperia XA1 smartphones uit 2016. De nieuwe CPU’s hebben dezelfde architectuur gekregen als hun P20 en P25 voorgangers. De zogenoemde Big.Little architectuur bestaat uit vier zware Cortex A53 kernen en vier lichtere Cortex A53 kernen. De zware kernen van de octacore processor zijn maximaal geklokt op 2,3 GHz en de vier lichtere kernen op 1,65 GHz. De basis van de processor verschilt dan ook weinig van hun voorgangers. Waar MediaTek grote stappen heeft genomen, is op basis van de GPU, de modem en camera ondersteuning.

Beide Helio processors zijn namelijk uitgerust met de nieuwe Mail-G71 MP2 GPU. De grafische processor van de reguliere Helio P23 loopt tot 770 MHz en de Helio P30 voor de Chinese markt zelfs 950 MHz. Het tweetal ondersteunt de laatste LPDDR4x werkgeheugen tot 6 GB.

Verbeterde LTE-connectiviteit

Een van de grootste verbeteringen van de beide Helio-processors ligt in de connectiviteit. Het tweetal heeft een nieuw modem gekregen die tot LTE Cat 7 uploadsnelheid ondersteunt en tot LTE Cat 13 downloadsnelheid. De betekenis hiervan is zeer groot voor Chinese smartphonefabrikanten. Want in China leggen de providers namelijk een minimale eis van LTE Cat 7 op aan smartphones. De Chinese fabrikanten kunnen dus eindelijk weer MediaTek processors gaan gebruiken voor hun eigen markt.

De MediaTek Helio P23 en P30 geven je een downloadsnelheid van maximaal 300 Mbps en een uploadsnelheid die drie keer hoger is dan de Helio P25, 150 Mbps. Daar houdt het niet op, want het tweetal ondersteunt VoLTE/ViLTE en 2×2 Carrier Aggregatie. De verbeterde LTE-carrier aggregatie mogelijkheden worden gecombineerd met ondersteuning voor TDD LTE. De TDD LTE is een techniek die in Azië veel gebruikt is en sinds kort ook in Nederland. T-Mobile Nederland gaat met deze techniek haar 4G-netwerk nog sneller gaat maken. De provider heeft er een vierde frequentieband in Nederland bij. Binnen die frequentie gaat de provider gebruik maken van de nieuwe TDD LTE techniek om nog meer snelheid te geven.

4G LTE Dual SIM

De nieuwe MediaTek processors ondersteunen ook 4G LTE dual SIM. Voorheen was de ondersteuning voor de tweede simkaart beperkt tot de 2G / 3G netwerken. De Helio P23 en P30 ondersteunen nu ook 4G op de tweede simkaart en dat betekent dus dat er VoLTE ondersteuning is op de tweede SIM. Ideaal voor zakelijke smartphone gebruikers.

Camera ondersteuning

In 2017 wordt de camera in een budget smartphone alleen nog maar belangrijker. Daartoe had de MediaTek Helio P25 al ondersteuning voor dual hoofdcamera’s. De nieuwe MediaTek Helio P23 SoC ondersteunt twee 13 megapixel hoofdcamera’s of één 24 megapixel camera. De Helio P30 ondersteunt zelfs twee 16 megapixel camera’s of één 25 megapixel versie. De processors ondersteunen monochrome camera’s, kleur, breedhoek lenzen en zoom.

In Europa zal in eerste instantie alleen de MediaTek Helio P23 verschijnen. Een van de eerste fabrikanten die gebruik gaat maken van de processor is de Chinese fabrikant TCL. De nieuwe MediaTek processors geven de chipfabrikant weer een troef om uit te spelen tegen de grote Amerikaanse concurrent, Qualcomm.

Deze blog is ingezonden door René Dekker, smartphonespecialist bij Telefoonabonnement.nl.