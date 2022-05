MediaTek onthult twee chipsets voor wifi 7. De Filogic 880 is geschikt voor access points, routers en gateways. De Filogic 380 ondersteunt clients.

De chipsets zijn ontworpen om wifi 7 te ondersteunen in access points (Filogic 880) en clients (Filogic 380), waaronder smartphones en laptops. De releasedatum is onbekend. Wifi 7 maakt netwerkverkeer sneller en efficiënter dan wifi 6 en 6E.

MediaTek deelde het nieuws op Computex 2022 in Tapei, Taiwan. ’s Werelds grootste device- en chipfabrikanten presenteren hun aankomende producten op de conference. Vandaar is MediaTek op locatie. De chipfabrikant ontwikkelt chipsets voor devices, waaronder smartphones, laptops en netwerkapparatuur. Onder de klanten vind je Samsung, Xiaomi, D-Link en TP-Link. De aankomende wifi 7-chips zijn op hen gericht.

Van wifi 6 naar wifi 7

MediaTek werkt continu onder druk. Het aanbod moet bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen. Stuit een onderzoeker bijvoorbeeld op een efficiëntere manier om data uit te wisselen, dan willen fabrikanten van apparaten de techniek zo snel mogelijk in hun producten aanbieden. De processor is de motor van de meeste apparaten. Vandaar is het aan chipfabrikanten om nieuwe technologieën te verwerken.

Wifi is de belangrijkste technologie voor draadloze netwerkapparatuur. Vandaar is het voor MediaTek belangrijk om wifi-ontwikkelingen in chipsets te ondersteunen.

De nieuwste ontwikkeling is wifi 7. De standaard werd in 2020 door The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) voorgesteld. Wifistandaarden zijn regels over hoe apparaten met elkaar moeten communiceren. De regels van wifi 7 zorgen voor snellere en efficiëntere communicatie dan wifi 6 en wifi 6E.

Nog even wachten

Het duurt nog even voordat de regels in apparaten worden verwerkt. Fabrikanten gebruiken een nieuwe standaard pas wanneer de standaard door de Wi-Fi Alliance is gecertificeerd. Dit is een belangenvereniging van ’s werelds grootste netwerkfabrikanten. Zij kijken samen of iedereen met het voorstel van de IEEE overweg kan. Zo ja, dan worden de regels vastgesteld. Op die manier hebben fabrikanten de garantie dat hun apparaat met andere apparaten kan communiceren.

Wifi 7 is nog niet door de Wi-Fi Alliance gecertificeerd. Toch lijkt het erop dat het voorstel uiteindelijk groen licht krijgt. De nieuwe regels zijn reeds duidelijk, wat het voor MediaTek mogelijk maakt om de standaard alvast in chipsets te ondersteunen. MediaTek is overigens niet de enige die zich voorbereidt. Ook Qualcomm en Broadcom introduceerde onlangs chipsets voor wifi 7.