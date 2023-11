MediaTek heeft sterk de wind mee op de Taiwanese beurs. Sinds juni van dit jaar zijn de aandelen 40 procent in waarde gestegen. Analisten voorspellen dat deze trend nog aan zal houden dankzij een nieuwe SoC voor smartphones, de Dimensity 9300. De chip zou goed overweg kunnen met AI-workloads, ook al lijkt het al binnen twee minuten oververhit te raken.

Zowel Bloomberg als Fortune berichten over de beurshype die is ontstaan rondom MediaTek en de nieuwe Dimensity 9300-SoC. Men spreekt over een toenemende vraag naar “edge AI”, dat verwijst naar de vaardigheden van desktops, laptops en smartphones om AI-berekeningen te doen zonder hulp van de cloud. Hoewel sommige berekeningen van generatieve AI zware hardware vereist, is de voorspellende werking van AI-modellen inmiddels efficiënt uit te voeren op lokale apparatuur.

Zo ook voor de Dimensity 9300 dus, die door MediaTek wordt omschreven als de “krachtigste mobiele system-on-chip” en al in de nieuwe Vivo X100 Pro zit. Ook OPPO zal er in de Find X7-serie gebruik van maken. De chip kent een ontwerp met acht Arm Cortex-X4-cores.

Het is het antwoord van MediaTek op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, die zijn opwachting zou moeten maken in onder andere de OnePlus 12-serie en Xiaomi 14 Pro. Overigens benadrukt ook Qualcomm dat het goed omgaat met generatieve AI-workloads, met 20 tokens per seconde als geclaimde topsnelheid.

Oververhit

Concreet stipt MediaTek aan dat de AI-functionaliteit in de hardware geschikt is voor LLM’s met maximaal 33 miljard parameters, waardoor bijvoorbeeld de 7B-versie van Llama 2 van Meta te draaien is. Wie er apps voor bouwt, zou dus lokaal “tekst, afbeeldingen, muziek en meer” kunnen genereren, zoals MediaTek het uitlegt.

Techrecensent Sahil Karoul deelde alvast benchmarkresultaten van de Vivo X100 Pro op X, waarin de Dimensity 9300 debuteert. Die resultaten liegen er niet om: na twee minuten is de 9300 al dermate oververhit dat de prestaties met 54 procent afnemen. Nu is het zo dat benchmarks meestal geen reflectie zijn van dagelijks gebruik, zeker omdat mobiele chips doorgaans hun beste kans laten zien met korte snelle berekeningen.

Echter is het goed om te realiseren dat de generatieve AI-functionaliteit van chips als deze momenteel vooral nog een marketingtruc zijn. Intel komt later dit jaar met de Meteor Lake-architectuur voor laptops, die volgens het PR-materiaal eveneens stevige AI-vaardigheden zouden moeten hebben. Het valt wat dat betreft te bezien wat hardware-matige AI kan betekenen op Windows 11, inclusief Copilot-functies. Op een smartphone benadrukken fabrikanten vooral de AI-vaardigheden van bijvoorbeeld fotobewerking, zoals Vivo ook al doet met de Y17.

