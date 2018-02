Nieuwe Samsung, nieuwe superster

Mobile

De opvolger van de Samsung Galaxy S8 komt naar je toe deze lente! Ondertussen draait de geruchtenmachine op volle toeren. Zo zou de Galaxy in spe nóg sneller, eleganter en innovatiever zijn dan zijn voorgangers. Lees hier alle geruchten over Samsungs nieuwe superster.

Nieuwe Samsung(s), nieuwe look(s)?

Vorig jaar lanceerde Samsung de futuristische Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus. Het vernieuwde ontwerp met Infinity Display en superdunne randen werd goed ontvangen. Zo gaf Tweakers de toestellen een dikke 9 in hun reviews. Volgens veel tech-bloggers en journalisten lijkt de nieuwe Samsung veel op de populaire Galaxy S8 (Plus). Alleen dan nóg smoother en innovatiever, zowel van binnen als van buiten. Voor updates over dit de nieuwe Samsung kan je je overigens al inschrijven bij KPN.

Zo is het scherm van de Galaxy in spe volgens SamMobile ongeveer net zo groot als die van de Galaxy S8: zo’n 5,8 inch dus. Als we het geruchtencircuit mogen geloven, krijgt de nieuwe Samsung ook een plussize model. Zo schrijft TechRadar over de opvolger van de Galaxy S8 Plus met een schermformaat van 6,2 inch. Naar verluid hebben de beeldschermen van beide varianten een hoogstaande resolutie van maar liefst 2960×1440 pixels. Ter vergelijking: dit is twee keer scherper dan Full HD, de resolutie van veel tv’s!

Een mooie design-verbetering zit ‘m in de vingerafdruksensor. Deze komt in de twee nieuwe Samsung telefoons niet naast de camera, maar eronder. Hierdoor is de sensor beter bereikbaar met je vinger, ook met kleinere handen. Extra voordeel: minder kans op vette vingers op de cameralens. Adios wazige foto’s! Voor wie niet weet wat een vingerafdruksensor is: hiermee ontgrendel je je telefoon met een scan van jouw unieke vingerafdruk.

Nieuwe Samsung, nieuwe supersnelheid?

Volgens veel betrouwbare sites wordt de nieuwe Samsung een heus snelheidsmonster. Zo schrijft CNET dat de aankomende Galaxy is voorzien van de beste en meest krachtige processor van dit moment: de Snapdragon 845. Deze ‘chipset’ is sterker en zuiniger dan ooit; met een kloksnelheid van maar liefst 2,8 GHz. Ter vergelijking: de Snapdragon 835 van de Galaxy S8 heeft een kloksnelheid van 2,45 GHz. Met de vernieuwde processor van de nieuwe Samsung Galaxy starten al jouw apps dus nóg sneller op. Ook is de Snapdragon 845 zuiniger voor de accu van een telefoon. De batterij van de nieuwe Samsungs gaat hierdoor hoogstwaarschijnlijk lekker lang mee.

Nieuwe Samsung, met gezichtsherkenning?

De Samsung Galaxy S8 heeft een indrukwekkende irisscanner. Met dit sterke staaltje techniek ontgrendel alleen jij supersnel je telefoon door simpelweg in de irisscanner te kijken. Via de Galaxy in spe doet Samsung daar nog een schepje bovenop, zo schrijft Pocket-Lint. Volgens deze geruchten bevat de camera van de nieuwe Samsung namelijk een 3D-sensor die diepte ziet. Hiermee kan de nieuwe Samsung betrouwbare gezichtsscans maken. Dit is een veilige manier van ontgrendelen. Elk gezicht is immers uniek. Ook ziet de 3D-sensor het verschil tussen een foto en je échte zelf. Wij zijn benieuwd.

Nieuwe Samsung, nieuwe camera met super slowmotion?

We noemden ‘m net al even: de camera van de nieuwe Samsung. Android Headlines claimt een foto van dit pareltje te hebben. Op deze foto is de telefoon onherkenbaar wazig gemaakt, behalve de camera. Het lijkt erop dat het ‘normale’ model van de nieuwe Samsung geen dubbele camera aan de achterkant heeft. Volgens Galaxy Club is de opvolger van de Galaxy S8 Plus wel voorzien van een dubbele camera. Hiermee kun je, net als met Galaxy Note 8, foto’s schieten met bokeh-effect. Wat dat is? Foto’s met een superscherpe voorgrond en een mysterieus wazige achtergrond. Zet je spiegelreflexcamera dus maar op Marktplaats.

De nieuwe Samsung telefoons kunnen volgens Android Authority mogelijk video’s opnemen van 1000 frames per seconde. Hiermee maak je unieke super slowmotion video’s!

Live onthulling nieuwe Samsung

Op zondag 25 februari 2018 om 18.00 uur wordt de nieuwe Samsung officieel onthuld. Je kunt dit Samsung Galaxy Unpacked event volgen via de live stream.

Dit is een ingezonden bijdrage van KPN over de nieuwe Samsung. Via deze link vind je meer informatie over het Samsung-aanbod van KPN.