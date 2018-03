Battle of the titans: Samsung Galaxy S9 vs. Apple iPhone X

Samsung heeft er twee super smartphones bij: de Galaxy S9 en S9+. Dat vraagt om een Apple vs. Samsung re-match! We vergelijken de Samsung Galaxy S9 en S9+ met de Apple iPhone X. Welke smartphone topper wint de strijd?

Grensverleggende designs

Dé modetrend in smartphoneland is het naadloze design. Terwijl de randen slinken, worden de beeldschermen groter. Steeds meer merken gaan mee met deze designtrend. Vooral Samsung en Apple hebben hun supermodellen buitengewoon verfijnd.

Samsung Galaxy S9 en S9+

De nieuwe Samsung Galaxy S9 is inmiddels te bestellen bij providers zoals KPN. Het toestel is voorzien van het inmiddels herkenbare futuristische edge-design. Hierbij is het scherm soepel over de randen gebogen. Dit zagen we in 2017 ook al bij de Samsung Galaxy S8.

Via de S9 zoekt Samsung letterlijk de grenzen van het scherm op. De nieuwe Samsung Galaxy S9 heeft namelijk nóg dunnere randen. Daardoor is er ruimte voor een slagje meer scherm. Het resultaat: de gehele voorkant van de Galaxy S9 bestaat uit beeldscherm! Ook heeft de Samsung Galaxy club er een kleurtje bij. Naast het welbekende Midnight Black en Coral Blue, is de Galaxy S9 uitgebracht in Lilac Purple.

Apple iPhone X

De Apple iPhone X werd in oktober 2017 gelanceerd ter ere van de tiende verjaardag van iPhone. Het design van dit jubileummodel was de allereerste iPhone met een compleet ander design dan zijn voorgangers. Zo werden we verrast met een iPhone zonder de klassieke schermranden. Ook was de homeknop verdwenen.

Het enige wat de voorkant van de iPhone X niet compleet flawless maakt, is de kleine uitsparing aan de bovenkant van het scherm. Hierin zitten de sensoren van de frontcamera verborgen. Op deze kleine uitsparing na is de iPhone X dus één en al scherm! Qua kleurenpalet houdt het Apple iPhone het deze editie simpel: de iPhone X is verkrijgbaar in Space Gray en Silver.

Tussenstand

Qua design is het een gelijkspel: beide smartphones hebben een futuristisch ontwerp. Met zowel de Samsung Galaxy S9 als de Apple iPhone X ben jij dus helemaal on trend.



Galaxy S9 vs. iPhone X:

1-1

Mooi van buiten, krachtig van binnen

Mooi zijn aan de buitenkant, maakt je nog geen toptelefoon. Vooral de inhoud is belangrijk. Zowel Samsung en Apple stoppen hun smartphones elk jaar weer vol met geavanceerde nieuwe technieken. Zo ook de Galaxy S9(+) en de iPhone X.

Samsung Galaxy S9 en S9+

De Samsung Galaxy S9 heeft Samsung’s eigen Exynos 9810 Octa chip onder de motorkap. De acht-kernige chipset klokt maar liefst 2,8 gHz. In ‘normale’ taal betekent dit dat de Samsung Galaxy S9 en S9+ razendsnel en krachtig zijn. Dankzij die chip kan Samsung de S9 een waanzinnige camera meegeven en navigeer jij lekker soepel door al jouw apps.

Apple iPhone X

De iPhone X heeft ook wat moois van binnen: de A11-Bionic chip. Dit is een razendsnelle processor, speciaal gemaakt voor Apple. De processor werkt naadloos samen met iOS, Apple’s mobiele besturingssysteem. De A11 chip is op papier iets sneller dan de Samsung-chip, maar in de praktijk merk je hier niet veel van. Saillant detail: de chip is geproduceerd door Samsung.

Tussenstand

De A11 Bionic en Exynos 9810 Octa zijn aan elkaar gewaagd: allebei supersnel en super krachtig. Deze ronde scoren Apple en Samsung dus wederom gelijk.



Galaxy S9 vs. iPhone X:

2-2

Fotogeniek camerawerk

De camera is een steeds belangrijker onderdeel van onze smartphones. Samsung en Apple hebben hun topmodellen dan ook uitgerust met bijzonder goede lenzen en sensoren. De foto- en videobeelden die deze geavanceerde smartphonecamera’s maken, zijn verbluffend.

Samsung Galaxy S9 en S9+

Samsung kondigde de Galaxy S9 en S9+ niet voor niets aan met de slogan ‘The camera reimagined’. De camerapresentaties van deze smartphones gaan inderdaad alle verbeelding te boven. Zo hebben de nieuwe Samsung Galaxy S9 en S9+ een indrukwekkende 12-megapixelcamera aan de achterzijde met een bijzonder groot en variabel diafragma van f/1.5. Dat betekent dat je hiermee ook in het donker fantastische foto’s maakt. De Samsung Galaxy S9 Plus heeft zelfs niet één maar twee camera’s aan de achterkant. Hierdoor maakt de S9 Plus indrukwekkende scherptediepte composities: een haarscherp onderwerp van de foto en een dromerig wazige achtergrond.

Bijzonder extraatje van beide S9-modellen: de Super Slo-mo functie. Hiermee kun filmen in super slow motion beelden van maar liefst 960 frames per seconde. Waanzinnig! Tot slot kun je via de 8-megapixelcamera aan de voorzijde van de Samsung Galaxy S9 en S9 Plus AR Emoji’s maken. Dat zijn bewegende Emoji’s die eruitzien als jij. Hoe geinig is dat?!

Apple iPhone X

De iPhone X is ook zeker geen mietje op cameragebied. Deze topper heeft een dubbele 12-megapixelcamera aan de achterzijde en een 7-megapixelcamera aan de voorzijde. Beide camera’s zijn geschikt voor Augmented Reality (AR) toepassingen. Zo kun je jezelf met de Animoji functie transformeren in een geanimeerde aap, kat, eenhoorn of andere icoontje met dezelfde gezichtsuitdrukking als jij. Heart eyes! Net als de Samsung Galaxy S9+ heeft de Apple iPhone X een dubbele camera aan de achterkant voor indrukwekkend realistische scherptediepte foto’s. Tot slot kun je filmen in 4K met beelden van 60 frames per seconde. Dat is zeker niet slecht voor een smartphone!

Tussenstand

Het is een nek aan nek-race… Toch gaat deze ronde naar Samsung. Door het variabele diafragma en de Super Slo-mo functie presteert de Samsung Galaxy S9 een tikkie beter dan de Apple iPhone X.

Galaxy S9 vs. iPhone X:

3-2 voor Samsung



Biometrische beveiliging

Tegenwoordig kun je er niet omheen: biometrische smartphonebeveiliging. Denk aan vingerafdruksensoren, gezichtsherkenning en irisscanners. Zowel Samsung als Apple zijn hiermee los gegaan.

Samsung Galaxy S9 en S9+

De Samsung Galaxy S9 heeft een triple biometrische beveiliging: een vingerafdruksensor, gezichtsherkenning én een irisscanner. Met deze drie heeft Samsung de beveiliging aardig dichtgetimmerd. De Samsung Galaxy S9 heeft een extra 3-megapixelcamera aan de voorzijde. Hiermee maakt de telefoon een 2D-scan van je gezicht. Niemand die zonder jouw toestemming je telefoon in kan!

Apple iPhone X

Via de iPhone X deed Apple de homeknop in de ban. Daarmee verdween ook de vingerafdrukscanner. Hiervoor in de plaats komt Face ID: een innovatieve techniek waarbij de telefoon alleen opent via een ‘blik’ op zijn eigenaar. Dankzij de scherpe selfiecamera, een infraroodscanner en allerlei slimme sensoren weet de iPhone X een hoogwaardige 3D-scan te maken. Zo kan de iPhone X jouw gezicht uit duizenden te herkennen. Zelfs in het donker. Al deze technologie zit in die kleine uitsparing bovenin het scherm. Indrukwekkend!

Tussenstand

Deze ronde gaat naar Apple: Samsungs 2D-scan doet het goed, maar Apple’s 3D Face ID is net iets innovatiever en daarmee een indrukwekkend stukje biometrische beveiliging.



Galaxy S9 vs. iPhone X:

3-3

Eindoordeel: Samsung Galaxy S9 vs. iPhone X

Nek aan nek, dat kunnen we wel stellen. Met de spectaculaire iPhone X legde Apple de lat voor de concurrentie uitermate hoog. Toch creëerde Samsung met een Galaxy S9 en S9+ een waardige tegenstander.

Samsung vs. Apple, wie wint?

Zowel Apple als Samsung wisten de naadloze designtrend van dit moment op een unieke manier door te voeren. Zo introduceerde Apple een geheel nieuwe look voor de iPhone: zonder schermranden en homeknop. Samsung zocht dit jaar letterlijk de grenzen van het scherm op door de S9 en S9+ nog dunner te maken en een nog groter scherm mee te geven. Ook intern zit het met de iPhone X en Samsung Galaxy S9 uitermate goed. Beide smartphones zijn uitgerust met een krachtige processor. Samsung wist Apple te overtreffen met de camerakracht van de S9. Maar Apple scoort weer punten met de 3D Face ID-technologie. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van smaak en persoonlijke voorkeur.

Een fotofinish waarbij de scheidsrechter bepaalt: gelijkspel!

Dit is een ingezonden bijdrage van KPN over de Samsung Galaxy S9 en iPhone X.