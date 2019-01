Qualcomm focust tijdens CES op 5G, automotive, C-V2X en wifi 6 chips

De bekende chipfabrikant Qualcomm koos ervoor om tijdens zijn persconferentie op de CES in Las Vegas vooral over automative te praten, maar niet zonder even duidelijk te maken in welke chips ze allemaal geïnvesteerd hebben het afgelopen jaar. Het is duidelijk dat ze niet op één paard inzetten.

Qualcomm opende met de innovaties die het doet op het gebied van connectiviteit. Hierbij ging de aandacht vooral uit naar de nieuwe wifi 6 en 5G-chips. Wel stelde het bedrijf dat het daarmee de ontwikkeling van de nieuwe Snapdragon chips niet wilde ondermijnen, ook daar zijn grote stappen voorwaarts gezet.

Qualcomm wil rol spelen met 5G

Het ligt voor de hand dat het bedrijf een grote rol wil spelen in de 5G-netwerken die de komende jaren het levenslicht gaan zien. In 2019 zullen er minimaal 30 producten op de markt verschijnen die voorzien zijn van Qualcomm-modems met de eerste 5G-ondersteuning. Volgens het bedrijf zullen dit vooral smartphones zijn. Op dit moment is Qualcomm een van de, zo niet de belangrijkste speler op het gebied van mobiele 4G-modems. De enige grote concurrent is Intel, maar dat bedrijf kan qua prestaties nog niet meekomen met Qualcomm, die positie wil het bedrijf niet verliezen.

802.11ax beter bekend als wifi 6

Een andere innovatie waar Qualcomm bij stilstond is de introductie van 802.11ax oftewel wifi 6. Deze nieuwe wifi-standaard zal dit jaar zijn intrede doen en zal ervoor zorgen dat onze draadloze netwerken, zowel thuis als op kantoor, wederom een stuk sneller worden. Hiervoor moet wel de infrastructuur aan twee kanten worden aangepast. Zowel de access points moeten hiervoor worden geüpgraded naar 802.11ax als de clients, zoals smartphones, tablets en laptops. Dit is een upgrade die hardwarematig plaats moet vinden. Het zal dus enkele jaren gaan duren voordat we dit op grote schaal gaan zien.

De belangrijkste verandering in 802.11ax is dat er naast de 2,4 en 5GHz-frequenties, die wederom beide worden ondersteund, er extra frequenties tussen de 1 en de 7GHz kunnen worden ondersteund. Welke dit precies worden is afhankelijk van de overheden. Waarschijnlijk zal er op Europees niveau een besluit worden genomen over wat bij ons wel en niet kan worden gebruikt.

Vorig jaar werden er op de CES al apparaten getoond met een snelheid van 11Gbit/s. De maximale snelheid van 802.11ax gaat dus wederom flink omhoog. In 2019 gaan in elk geval EnGenius, H3C, Huawei, Netgear en Ruckus producten ontwikkelen met de 802.11ax-chips van Qualcomm.

Automotive en C-V2X

Naast de eerder genoemde chips is Qualcomm druk bezig met automotive. Tijdens de persconferentie had het bedrijf hier veel tijd voor ingeruimd. Als eerste voor de nieuwe C-V2X standaard. Met deze standaard kunnen apparaten die deelnemen aan het verkeer met elkaar communiceren. Via deze standaard kunnen bijvoorbeeld voertuigen die zich in elkaars nabijheid bevinden met elkaar communiceren. Op die manier kunnen ongelukken voorkomen worden als bijvoorbeeld het voorste voertuig in een rij op de rem gaat, maar ook als een voertuig moet invoegen en deze slecht zich heeft vanwege een blinde hoek. Er gebeuren jaarlijks 1,35 miljoen ongelukken, met dit soort technologie kan dat aantal snel naar beneden.

C-V2X is echter niet alleen gericht op voertuigcommunicatie. Via deze standaard kan ook met andere apparaten worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld met een voetganger die bij een zebrapad staat. Het voertuig kan op die manier ook weten dat iemand op het punt staat om over te steken. Zeker met de toekomst in de automotive industrie is dit heel belangrijk. Als er straks zelfrijdende shuttles de weg op gaan is het wel zo handig als die volledig aan het verkeer kunnen deelnemen en ook hun tempo kunnen afstemmen op het overige verkeer, dat kan veel files voorkomen en het verkeer soepel laten verlopen.

Qualcomm werkt samen met autofabrikanten om deze standaard van de grond te krijgen. Vanaf 2022 zal Ford deze standaard gaan toepassen in alle nieuwe auto’s.

Meer potentiële omzet in digitale ervaring dan autoverkoop

Qualcomm had ook veel aandacht voor nieuwe innovatieve dashboards. Samen met LG heeft het een horizontale dashboard ontworpen voor over de hele breedte van de auto. Over de hele breedte van het dashboard is een beeldscherm aanwezig dat naast het afspelen van audio en video, ook kan navigeren of informatie over het voertuig kan tonen. Qualcomm werkt zelfs aan integratie met externe diensten, zoals Amazon Music, Amazon Prime Video en Amazon Alexa.

Ook zitten er nieuwe soorten beveiliging in deze nieuwe dashboards, bijvoorbeeld of de chauffeur wel zit op te letten en niet teveel is afgeleid. De mogelijkheden van het dashboard gaat de komende jaren drastisch veranderen. In eerste instantie voor de huidige voertuigen, daarna voor zelfrijdende auto’s. KPMG voorspelt zelfs dat autofabrikanten meer geld kunnen verdienen aan de digitale ervaring in een auto dan aan de verkoop van het voertuig zelf.

Waar iedereen het over eens is, is dat de auto industrie gaat veranderen. Disruptie is op komst, de vraag is alleen hoe snel het zal gaan en welke technologieën we op korte termijn gaan zien.