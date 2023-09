Qualcomm boort een nieuwe markt voor wifi-routers aan. Dat gebeurt met de verkoop van WiFi 7-chips die telecomproviders kunnen integreren in wifi-routers.

Qualcomm start de verkoop van WiFi 7-chips voor routers en mesh-systemen. Het bedrijf staat voor de meeste waarschijnlijk bekend als een fabrikant van chips voor smartphones. De Snapdragon 8 Gen 2 die aanwezig zijn in de OnePlus 11 en de Samsung Galaxy Z Fold 5, is bijvoorbeeld afkomstig van Qualcomm.

Het verkopen van wifi-chips en -routers aan particulieren, is wellicht een minder bekende activiteit. Dat houdt Qualcomm niet tegen om de markt uit te breiden.

WiFi 7

Een wifi gateway zet de glasvezellijn om in een wifi-signaal. Broadcomm kiest ervoor om dat standaard om te zetten naar WiFi 7. Dat is de nieuwste internetstandaard die stabielere en snellere verbindingen moet verzorgen. Op vlak van snelheid mag je een upgrade van 9,6 Gbps bij WiFi 6, naar 46 Gbps bij WiFi 7 verwachten.

De nieuwste internetstandaard vereist wel nieuwe toestellen. Laptops die compatibel zijn met WiFi 7 komen langzaam de markt binnen, onder de high-end toestellen.

Charter Communications is één van de eerste klanten van de chips. Het Amerikaanse bedrijf zal de chips gebruiken in toestellen voor Spectrum Internet-gebruikers vanaf 2024, deelt het mee in een persbericht. Het grote potentieel dat WiFi 7 belooft, zal er niet mee worden behaald, aangezien een garantie voor internetsnelheden van 10 Gbps wordt gegeven.

