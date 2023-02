De nieuwe modem is vooral geschikt voor low-power IoT-apparaten.

Deze week kondigde Qualcomm een New Radio (NR) 5G-modem aan – een modem dat volgens hen een marktsegment aanpakt dat voorheen niet werd bediend – namelijk dat van IoT-apparaten (Internet of Things) met een laag vermogen.

Gautam Sheoran, Qualcomm’s Vice President, Product Management, en Mohammed Al Khairy, Director, Product Marketing, introduceerden de Snapdragon X35 in een blogpost. Zij merken op dat 5G-technologie tot nu toe gericht was op “ofwel high-performance use cases zoals industriële toepassingen of op apparaten met een lage complexiteit, zoals sensoren en asset trackers”. Er is echter nog een andere use case die niet aan bod is gekomen: “mid-tier toepassingen”.

“Een nieuwe klasse van 5G”

Snapdragon X35 vertegenwoordigt volgens hen “’s werelds 1e NR-Light”. Ze hebben de lijn aangeduid als RedCap voor “verminderd vermogen” geïntroduceerd in 3GPP Release 17. De nieuwe chip moet een “nieuwe klasse van 5G” brengen die de complexiteitskloof overbrugt tussen snelle mobiele breedbandapparaten en NB-IOT-apparaten met extreem lage bandbreedte. Dankzij hun verminderde complexiteit kunnen NR-Light-apparaten ook kleiner en kostenefficiënter zijn en een langere batterijlevensduur bieden dan traditionele mobiele breedbandapparaten.

Dankzij de Snapdragon X35 kunnen original equipment manufacturers (OEM’s) “nu het volledige potentieel realiseren van wat mogelijk is voor een persoonlijk, zakelijk en industrieel verbonden apparatenecosysteem”.

“Het benutten en uitbreiden” van het 5G-ecosysteem

Als “’s werelds eerste release 17 NR-Light modem”, zal de Snapdragon X35 een nieuwe standaard zetten voor 5G-prestaties voor een breed spectrum van use cases, waaronder “smartwatches, AR-brillen, breedband op instapniveau en meer”.

De chip vindt een “balans tussen robuust vermogen en lage complexiteit”, aldus Qualcomm. Bovendien combineert de chip energie-efficiëntie, geavanceerde prestaties en een gestroomlijnde voetafdruk. Dit stelt OEM’s volgens hen in staat om compacte apparaten te maken die “het 5G-ecosysteem benutten en uitbreiden”.

De Snapdragon X35 zal een breed scala aan Qualcomm 5G-functies bieden. Het product zal volgens het bedrijf meer batterij-efficiëntie, verbeterde 5G-dekking en verbeterde locatienauwkeurigheid leveren. Snapdragon X35 “stelt compacte 5G-apparaten in staat om langer en vanaf meer plaatsen in de wereld te werken”. Bovendien biedt de combinatie van verhoogde uplink-snelheden met lage latentie “real-time ervaringen in een snel veranderende wereld”.

