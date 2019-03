MWC dag 3: de laatste loodjes wegen het zwaarst

De laatste dag Mobile World Congress hebben we uiteraard ook samengevat in een mooie video. In deze video komen ook weer de nodige merken voorbij. We spreken onder meer over VMware, Dell EMC, Ruggear, SAS, Ciena, Colt, Huawei en Packet.

We hebben met het hele team ons best gedaan om een goed verslag te doen van het Mobile World Congress, uiteraard vanuit een zakelijke insteek. Deze video’s zijn maar het topje van de ijsberg, de afgelopen week zijn er al de nodige berichten verschenen. De komende maanden kan je nog veel meer artikelen verwachten die te maken hebben met de interviews die hier hebben plaatsgevonden. Een groot aantal interviews vereist nog nadere uitwerking en onderzoek om tot een goed artikel te komen.

Blijf ons dus vooral volgen en lezen.

Klik op een bedrijf om direct te bekijken: