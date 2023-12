We zijn op zoek naar een salesmanager die gelooft in de Techzine-visie en ons verhaal goed over kan brengen naar onze klanten en potentiële klanten. De visie van Techzine draait om het leveren van diepgaande kwalitatief hoogwaardige (redactionele) producties. Wij zijn van mening dat kwaliteit altijd wint.

Het medialandschap is de afgelopen decennia veranderd. Het draait steeds meer om kwantiteit dan kwaliteit. Er is te veel informatie, vaak van lage kwaliteit, met als doel pageviews en clicks halen, in plaats van het bereiken van de juiste lezer. Daar nemen wij bij Techzine bewust afstand van. Wij richten ons juist op de kwaliteit, in alles wat we doen.

Klanten en doelgroep

Onze klanten variëren van IT-bedrijven in het MKB, MSP’s, distributeurs tot de grootste enterprise IT-bedrijven ter wereld. Ons lezerspubliek bestaat vooral uit IT-professionals en (C-level) decision makers. Wij voorzien onze lezers van kwalitatief hoogwaardige en diepgaande content. Om die kwaliteit te kunnen leveren moet onze redactie onderzoek doen, kennis verbreden, met regelmaat brutale vragen stellen en kritische analyses schrijven.

Dat is niet onopgemerkt gebleven, veel grote IT-spelers weten inmiddels wie we zijn en wat we doen. Hoewel ze niet altijd blij zijn met onze vragen en de uiteindelijke analyses, krijgen we veel waardering voor de manier waarop we werken, dat we blijven onderzoeken, vragen blijven stellen en kritisch zijn op alles en iedereen. Hierdoor kunnen we veel grote internationale IT-bedrijven tot onze klantenkring rekenen. We zijn ook een graag geziene gast in binnen- en buitenland, we worden voor menig event uitgenodigd.

Groei

Onze expertise wordt door steeds meer partijen op waarde geschat. Vandaar ook dat we een enorme groei hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Die groei zet naar verwachting ook de komende jaren door en zal versnellen. We zullen hierbij ook ons aanbod aan producten uit blijven breiden. Op dit moment bestaat ons aanbod uit geschreven producties, leadgeneratie, video’s, podcasts, organisatie van rondetafels en evenementen van klanten. Er zijn echter nog veel meer plannen.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een account- of salesmanager die het leuk vindt om in een kleiner bedrijf te werken, die zich kan vinden in onze visie en ook wel brutaal durft te zijn als dat nodig is. Ondanks dat we een kleine organisatie zijn, doen we wel zaken met de allergrootste bedrijven ter wereld. Daarbij hechten wij ook veel waarde aan de relatie met onze klanten, dat zien wij ook als het leveren van kwaliteit. Door nauw contact te onderhouden en af en toe fysiek langs te gaan bij klant kan je beter in kaart brengen wat de klant wil en wat de doelstellingen zijn. Gezamenlijk kunnen we dan een advies bieden aan de klant waar die echt mee geholpen is.

Zoeken we jou?

Wij geloven niet zozeer in vaste functieprofielen, maar kijken vooral naar intrinsieke capaciteiten en de motivatie om zaken die wellicht nog niet helemaal onder de knie zijn, aan te leren. Zo zijn wij allemaal begonnen bij Techzine. Vandaar dat we hier ook geen lijstje met functie-eisen geven. We gaan ervan uit dat die gezien het voorgaande voor zich spreken. Iedereen mag daar ook hun eigen invulling aan geven. Denk jij dus dat je hebt en bent wat we zoeken, dan horen we graag van je.

Wat wij bieden:

Dat wij geen vooraf vastgestelde eisen hebben rondom functieprofiel, betekent uiteraard niet dat jullie dat niet hebben. Vandaar dat we hieronder globaal aangeven wat wij kunnen bieden.

Goed salaris;

Bonus;

Laptop en andere essentiële benodigdheden;

Veel vrijheid;

Ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe kwalitatief hoogwaardige producten;

Thuiswerken is geen probleem, al zien we je liever bij de klant;

Interesse?

Spreekt dit profiel je aan, verkoop jezelf dan maar aan ons. Neem contact op met Coen van Eenbergen (coen@techzine.nl) of bel met +316 45 396 444.