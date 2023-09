Bij Techzine proberen we alles op onze eigen manier te doen. Net wat scherper de interviews afnemen, dieper op de materie ingaan en zo onze lezers inhoudelijk interessante verhalen voorschotelen. We doen dat inmiddels al heel wat jaartjes, en doen dat ook behoorlijk succesvol, al zeggen we het zelf. We zoeken nu iemand die ons kan helpen om een volgende stap te zetten. Specifiek gaat het dan om een senior redacteur. Iemand die niet bang is om dingen te onderzoeken, een al dan niet populaire mening te geven en redactionele plannen te smeden.

Aan standaardvacatureteksten hebben we een broertje dood. Die ga je hier dan ook niet vinden. In principe nodigen we iedereen die zich herkent in de omschrijving ‘senior redacteur met ambities richting hoofdredacteur’ uit om te solliciteren. Ervaring in de wereld van IT is mooi meegenomen, maar we vinden ervaring in een redactioneel team en een aangeboren (of aangeleerde) leergierigheid veel belangrijker. We zoeken dus iemand die er op organisatorisch gebied meteen staat.

Kwaliteit boven kwantiteit

We hebben namelijk de nodige plannen met zowel Techzine.nl en Techzine.eu. Onze redactie bestaat inmiddels uit vijf personen, waarmee we ons richten op het produceren van verhalen, podcasts en video’s van hoge kwaliteit. Die kwaliteit is bij ons veel belangrijker dan de kwantiteit. We hebben in de regel liever één heel goed verhaal dan drie doorsneeverhalen.

Als senior redacteur ga je vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van dit team van, naar onze bescheiden mening, ontzettend leuke en sympathieke mensen. Verder is een van onze basisbeginselen dat je de beste informatie bij de bron haalt. Die bron bevindt zich niet achter een bureau, maar buiten de deur. Dat betekent dat we veel naar evenementen toegaan, in binnen en buitenland. We staan inmiddels bij veel IT-bedrijven heel hoog op het lijstje van journalisten die ze graag op een evenement hebben. Stiekem vinden die bedrijven het namelijk ook wel leuk als er journalisten langskomen die daadwerkelijk willen snappen hoe iets werkt en niet alleen maar de voorgekauwde quotes reproduceren.

Werken is niet plaatsgebonden

Bij Techzine waren we het nieuwe werken ver voor. Dat wil zeggen, we vragen onze mensen al heel lang niet meer om iedere dag naar kantoor te komen. Dat kantoor mag dan gevestigd zijn op een zeer fraaie locatie in Vught, dat betekent niet dat we daar iedere dag hoeven te zijn. Wel proberen we een à twee keer per week op kantoor te zijn. Want ook al kun je alles prima op afstand doen, het is toch ook wel prettig als je elkaar af en toe eens ziet. Sommige collega’s zijn vaker op kantoor, andere wat minder vanwege de evenementbezoeken in binnen- en buitenland.

Onze manier van werken vergt enige discipline. We sturen bij Techzine vooral op uitkomsten. Het maakt ons kort door de bocht gezegd niet zoveel uit wanneer en hoe je het werk doet. Het gaat ons vooral om het resultaat. We verwachten dan ook de nodige zelfstandigheid van onze medewerkers.

Zoals we al eerder hebben aangegeven, doen we niet aan hokjesdenken. Om toch wat richtlijnen te geven voor deze functie, hebben we hieronder enkele punten onder elkaar gezet.

Functie-eisen:

HBO/WO werk- en denkniveau;

Affiniteit met (zakelijke) IT-markt;

Vlotte pen;

Zelfstandigheid;

Communicatief vaardig;

Redactionele ervaring;

Goede schrijfvaardigheid in het Nederlands;

Goede schrijfvaardigheid in het Engels;

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt met deze functie en wil je solliciteren of eens verder praten of deze functie bij je past, stuur dan een e-mail naar coen@techzine.nl met je sollicitatiebrief en cv.