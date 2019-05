Nieuw CEO Unit4: ‘We moeten gaan opereren als cloud-bedrijf’

Unit4 verwelkomde in april dit jaar een nieuwe CEO, Mike Ettling. Onder hem moet het bedrijf een nieuwe koers in gaan slaan, zo vertelt hij tijdens Connect 2019 in Amsterdam. De organisatie gaat zich richten op ‘People Experiences’ en de cloud.

Ettling was eerder president van SAP Successfactors, een leverancier van Human Capital Management SaaS. Daardoor brengt hij een brede expertise en inzichten op het gebied van cloud-gebaseerde technologieën en bedrijfstoepassingen met zich mee, aldus Unit4 in april in een verklaring.

Wat dat precies inhoudt, deelt Ettling tijdens Connect 2019. “Eén van de grootste veranderingen die ik naar het bedrijf breng, is dat we moeten gaan opereren als een cloud-bedrijf met wat on premise-oplossingen”, aldus de nieuwe CEO. “Dat is anders dan wat we nu zijn als het gaat om de gemeenschap en hoe je klanten met je omgaan, hoe je producten op de markt brengt en hoe je jezelf in de markt zet.”

Eén verschil is bijvoorbeeld dat bij cloud-bedrijven producten zo snel mogelijk op de markt moeten komen, en er niet eerst eindeloos aan gesleuteld wordt, aldus de CEO. “We zullen in de komende twaalf maanden significant veranderen om te lijken op een cloud-bedrijf.” Intern zorgt dat overigens voor weinig verschuivingen. “We zijn nu al klaar voor de cloud en dat zal weinig veranderen.”

Met de markt meebewegen

Dat Unit4 op een cloud-bedrijf moet gaan lijken, betekent niet dat alle aandacht ook naar de cloud gaat en de on premise-oplossingen verdwijnen. “We gaan voornamelijk verschuiven naar het People Platform, maar dat kan nog steeds on premise ingezet worden en de diensten kunnen on premise gebruikt worden.”

Dat is voor Ettling ook belangrijk. “Ik wil geen onderdeel worden van de groep in de markt die iedereen bij wijze van spreken met een stok de cloud in slaat. We bewegen op dat punt mee met de markt. Verschillende landen hebben verschillende niveaus van volwassenheid als het om de cloud gaat. Sommige landen vinden het prima om deels in de cloud te werken, andere landen willen on premise blijven.”

De CEO voorspelt echter dat hier uiteindelijk verandering in gaat komen. “Ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is voor we allemaal naar de cloud gaan. Daarin zullen wij een leidende rol spelen, maar we blijven wel op de snelheid van de markt bewegen. We laten niemand achter.”

Acquisities

Natuurlijk komt de nieuwe strategie wel met een aantal wijzigingen. Die zullen bijvoorbeeld zichtbaar zijn in de acquisities die het bedrijf doet. “Idealiter heb ik bedrijven nodig die op hetzelfde spoor zitten als wij zitten, of daar op kunnen komen.”

“Ik kijk daarnaast vooral naar bedrijven die ik wil zijn, niet naar bedrijven die zijn wat ik nu ben.” Daarbij is de ‘cloudiness’ van een bedrijf belangrijk, stelt Ettling. Daarnaast is het belangrijk dat een bedrijf bij kan dragen aan het groeipercentage en kan helpen bij het opschalen in de Verenigde Staten en Duitsland, wat volgens Ettling belangrijke gebieden zijn voor Unit4.

“Ik heb minder interesse in het aankopen van klantenbestanden”, gaat Ettling verder. “Als je kijkt naar de stijl van acquisities door Unit4 in de afgelopen decennia, dan is dat een andere stijl dan we nu krijgen.”

Positie in de markt

Ettling is echter positief over de positie die hij nu al in de markt heeft. “Er zijn wel veel mid-market ERP-bedrijven in Europa, maar de meeste richten zich op productie. Daarnaast hebben de giganten geprobeerd om de mid-market binnen te komen, maar dat is niet gelukt. Ik denk dat we daarom vrij weinig concurrentie hebben in Europa.” In de Verenigde Staten is dat anders, daar ziet Ettling NetSuite vaak opduiken. Ook Workday, dat zich met name specialiseert in ERP voor finance, HR en planning, is een grote concurrent van Unit4.

Toekomst

Ettling kijkt volop naar de toekomst, ook als het om de consolidatie van de markt gaat. “Dat is volop aan de gang en ik verwacht dat dat de komende jaren doorzet. Ik denk dat wij een erg goede positie hebben om de consolidator voor op mensen gebaseerde software-ervaringen te worden.”

Dat is dan ook waar Ettling nu op in zet. Maar verandering kost geld, wat ook weer ergens vandaan kan komen. Denkt Unit4 dan ook aan bijvoorbeeld een beursgang om financiering te realiseren?

“Ik heb de filosofie dat als je een bedrijf hebt dat het goed doet, de waarde je zal volgen.” Een beursgang staat vooralsnog dan ook niet in de planning. “Misschien heb ik op den duur wat nieuw kapitaal nodig, maar ik ga daar wel aan denken als het zo ver is. Ik houd me niet teveel bezig met zulke dynamieken.”