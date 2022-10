Unit4 maakt een samenwerking met eConnect International bekend. De independent service provider (ISV) is Nederlands marktleider op het gebied van multi-channel factuur- en orderverwerking voor Peppol.

EConnect automatiseert een van de belangrijkste en meest tijdrovende bedrijfsprocessen: de afhandeling van facturen. De software van het bedrijf digitaliseert facturatie met een veilig en open netwerk. De nieuwe samenwerking maakt het mogelijk om eConnect te gebruiken voor e-facturatie in alle producten van Unit4.

“De samenwerking stelt Unit4 in staat om zijn ERP- en Financials-oplossingen uit te breiden door de oplossing van eConnect door te verkopen met nieuwe functies voor het ontvangen en verzenden van facturen, pdf-factuurconversies en xml-factuurtransformaties”, deelde Unit4.

Peppol

De technologie van eConnect converteert pdf-bestanden naar e-facturen die verzonden kunnen worden op het Peppol-netwerk. Als onderdeel van de samenwerking werd eConnect in meerdere producten van Unit4 geïntegreerd. Peppol is een veilig, internationaal netwerk waarmee organisaties bedrijfskritische documenten kunnen uitwisselen met elke andere deelnemer van het netwerk.

“De afgelopen jaren hebben we een solide relatie met Unit4 opgebouwd”, vertelde eConnect CEO Johan Schaeffer. “Deze officiële samenwerking is de kers op de taart. Met onze hybride OCR-oplossing kunnen alle Unit4-klanten profiteren van een volledig automatische administratie via e-facturatie.”

“Alle processen binnen eConnect zijn gericht op de meest efficiënte, automatische afhandeling van e-facturatie”, deelde Beata Wright, Global Head of Partner Ecosystems bij Unit4. “Met eConnect profiteren onze klanten van innovatieve, versleutelde software en een betrouwbare infrastructuur met een uptimegarantie van 99,99 procent.”

