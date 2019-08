Citrix pakt door met Citrix Workspace, definieert het nieuwe werken

Tijdens Citrix Synergy in Atlanta heeft Citrix de nieuwe versie van zijn Workspace aangekondigd, met de naam Intelligent Workspace. Het product wordt slimmer, innovatiever en moet de centrale werkomgeving worden voor elke kantoormedewerker. Citrix definieert hiermee het nieuwe werken. De vraag is natuurlijk of dat gaat lukken.

Citrix Workspace is geen nieuw product. Vorig jaar werd het al uitgebreid gepresenteerd door het bedrijf. Het draaide toen vooral om unified werken, oftewel één interface en één manier van werken. Of het nou in je browser, op je smartphone, tablet of je laptop is. De ervaring moet overal optimaal zijn en het uiterlijk en de knoppen moeten op dezelfde (logische) plek zitten. Die basis is vorig jaar neergezet. Nu is het tijd om door te bouwen en het product beter te maken. Daarmee doet de Intelligent Workspace zijn entree.

Het gaat hier dus om een doorontwikkeling van het huidige Citrix Workspace product. De Intelligent Workspace kan gezien worden als de codenaam voor deze nieuwe versie. Het wordt geen nieuw of apart product. De belangrijkste toevoeging in deze versie is een zogenaamde timeline, die we ook wel kennen van bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn. Deze timeline wordt echter niet gevuld met vakantiefoto’s, reclame en spam van je collega’s, maar met relevante informatie en openstaande taken die voortkomen uit integraties met derde partijen. Dat klinkt misschien nog wat complex, maar eigenlijk is het juist heel simpel.

Intelligent Workspace timeline

Vorig jaar schreven we al over de integraties die Citrix Workspace moest krijgen met externe diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Salesforce, Workday, SAP Ariba, Tableau en Servicenow. Door al deze SaaS-oplossingen te koppelen aan Citrix Workspace kunnen werknemers efficiënter werken. De bedoeling is dat je veel voorkomende taken en workflows die in deze SaaS-oplossingen zitten, straks kan uitvoeren vanuit de timeline in de Citrix Workspace app. Je hoeft daarbij niet de Workspace omgeving te verlaten en bijvoorbeeld de Salesforce-app te openen. Citrix Workspace praat op de achtergrond via API’s met deze diensten.

Enkele voorbeelden van integraties:

Als manager moet je regelmatig kostendeclaraties uit SAP Concur goedkeuren. Daarvoor moet je normaliter die applicatie openen en op de juiste knoppen drukken. Nu biedt Citrix Workspace een simpel dialoogvenster in de timeline waar je met één klik de declaratie kan inzien en kan goedkeuren;

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van vakantiedagen via Workday. Ook dit kan met één druk op de knop in de timeline;

Als je met collega’s bezig bent om een deal rond te krijgen met een grote klant, wil je op de hoogte blijven van de status van deze potentiële deal. Met de Salesforce-connectie kan je direct een notificatie krijgen in je timeline als de deal wordt gesloten;

Tableau is een dienst die data visueel kan maken in mooie grafieken en overzichtelijke rapportages. Normaliter dien je hiervoor de Tableau-app te openen. Met Citrix Workspace kan je die grafiek straks in realtime in je timeline krijgen. Het betreft bijvoorbeeld een overzicht van omzet, winst en kosten of de resultaten van een marketingcampagne.

Er zijn nog legio voorbeelden te noemen, want dit is pas het begin van de integraties die Citrix Workspace wil bieden. Hoewel het nu nog niet zo gepresenteerd werd, gaan we ook integraties zien die de andere kant op werken. Een vakantiedag aanvragen of een kostendeclaratie indienen vanuit de Citrix Workspace app is een eenvoudig te realiseren stap. Gebruikers kunnen straks via simpele formulieren en stappen ook communiceren met allerlei diensten.

Waarom is dit belangrijk en waarom is dit de nieuwe manier van werken?

Veel enterprise organisaties beschikken over meer dan 500 verschillende applicaties. Allemaal applicaties die “best of breed” zijn. De applicaties zijn ergens heel goed in, niemand wil ze vervangen of inleveren. Het probleem is echter dat door het grote aantal applicaties de werknemers veel minder efficiënt werken. Om veel routine taken uit te voeren moeten ze steeds een andere applicatie openen en door die routines en schermen heen klikken. Dit om bijvoorbeeld rapportages te bekijken, de status van ontwikkelingen te bekijken of declaraties goed te keuren. Op zichzelf is het allemaal heel simpel en effectief, maar alles bij elkaar kost het enorm veel tijd om al die applicaties te openen, in te loggen, de juiste schermen te openen en taken af te ronden. Door al die stappen er tussen uit te halen en vanuit de Citrix Workspace-omgeving aan te bieden kan enorm veel tijd worden bespaard. Daarnaast zorgt het voor minder afleiding, waardoor mensen met meer focus kunnen doorwerken.

Op basis van onderzoeksresultaten die Citrix tijdens Synergy presenteerde, is wereldwijd zo’n 85 procent van de werknemers vaak afgeleid en daardoor inefficiënt aan het werk. Dat heeft mede te maken door alle afleidingen waar ze aan blootgesteld worden in hun digitale omgeving. Even een melding in de ene applicatie goedkeuren, tussendoor een e-mail wegwerken, het leidt allemaal af van het “primaire werk” dat de werknemer hoort te doen. Uit onderzoek komt ook naar voren dat het gemiddeld zo’n 20 minuten duurt om weer op gang te komen bij een afleiding en onderbreking in het werk. Citrix gaf zelf ook meteen aan dat die 85 procent ongetwijfeld verschilt per regio. Dat het gemiddeld 20 minuten duurt om weer de juiste concentratie te pakken na een onderbreking is overal hetzelfde.

Door de digitale omgeving van de werknemer te verbeteren en te zorgen dat mensen efficiënter en sneller kunnen werken, worden onderbrekingen veel korter en kunnen mensen geconcentreerder werken.

Citrix werkt aan lowcode-omgeving en API om zelf integraties te ontwikkelen

Als we puur naar de basis kijken van een unified workspace, dan zien we daarin al een hoop voordelen. De omgeving waarin men werkt is op elk apparaat hetzelfde en het is gestroomlijnd, zodat het voor iedereen hetzelfde is en tot slot simpel en intuïtief werkt. De stap die Citrix nu zet naar het integreren van derde partijen kan weleens de sleutel zijn naar groot succes met een zeer succesvol product. Bedrijven zijn echt op zoek naar manieren om te innoveren en hun IT-oplossingen beter voor ze te laten werken. Met de nieuwe generatie die eraan komt is dat ook een must. De nieuwe generatie heeft namelijk andere eisen en is opgegroeid met de eenvoud van Android en iOS.

Daarmee komen we ook op een andere belangrijke feature, namelijk de lowcode of nocode omgeving die Citrix aan het bouwen is. Hiermee moet het mogelijk worden om integraties te bouwen met SaaS-oplossingen die Citrix nog niet kent. Citrix werkt zelf hard aan het ondersteunen van grote internationale SaaS-diensten, waarvan we er al een paar genoemd hebben. Maar stel nou dat je als bedrijf werkt met bijvoorbeeld AFAS, Exact of Teamleader, wat meer lokale partijen zijn in de Benelux, dan zal die integratie niet snel voor handen zijn. Zulke partijen staan niet hoog bij Citrix op de lijst. Via deze nieuwe ontwikkelomgeving is het zeer eenvoudig om zelf zo’n integratie te bouwen. De gebruiker kan aangeven wat er precies moet gebeuren, welke API’s moeten worden opgehaald en welke data daaruit moet worden gehaald. Vervolgens kan ook worden gekozen of het alleen informatief is, bijvoorbeeld om data weer te geven, of dat er ook acties op moeten volgen en hoe die moeten worden afgehandeld.

Persoonlijke assistent is volgende stap

Een andere innovatie binnen Citrix Workspace is de introductie van een persoonlijke assistent die bijvoorbeeld met een zoekopdracht of spraak kan worden aangestuurd. Er komen steeds meer applicaties en integraties en als Citrix de context daarvan kan begrijpen, dan kan kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning de gebruiker beter bedienen. Zo kunnen er bijvoorbeeld spraakopdrachten worden gegeven, of via een zoekopdracht bepaalde opties worden getoond.

We hebben Citrix ook gevraagd hoever dit zal gaan, want het ontwikkelen van een zeer geavanceerde assistent zoals Alexa, Siri of Google Assistant lijkt buiten de focus van Citrix te vallen. Peter van Leest, regional director Benelux bij Citrix, gaf aan dat Citrix zeker niet zover zal gaan. Het bedrijf gaat kijken hoe het kan integreren met bestaande assistenten vanuit een zakelijk oogpunt. En als het bedrijf zelf features ontwikkelt is dat vooral gericht om spraak naar tekst, waarna AI de tekst analyseert om tot een gewenste uitvoering te komen. Hele conversaties voeren met een Citrix assistent is zeker niet het doel.

Wel moet het leiden tot efficiënter gebruik van Citrix Workspace. Als je sneller data of applicaties kan vinden en gebruiken is er weer een stap voorwaarts gezet. De exacte invulling van die assistent lijkt nog een beetje onduidelijk. Integreren met bestaande assistenten is vanuit een zakelijk oogpunt ook niet wenselijk, tenzij er een enterpriseversie van Alexa komt die niet gekoppeld is aan de marketingmachines van de consumentenversie. Als je nu drie keer iets vraagt aan Alexa krijg je bij je eerst volgende bezoek er advertenties voor, dat spreekt grote enterprise organisaties niet aan. Ook het continu meeluisteren zal binnen bedrijven niet worden geaccepteerd.

Citrix heeft voorsprong in Workspace markt

Op basis van onze onderzoeken heeft Citrix een voorsprong in de markt van de unified workspace. De grootste concurrent hierin is nog steeds VMware, maar die partij is nog niet zover. VMware heeft wel een unified workspace, maar diepgaande integraties met derde partijen heeft het niet. Dit is redelijk beperkt tot acties in de e-mail app. Een eigen app met daarin een timeline kent VMware niet. Intern heeft VMware wel een applicatie voor eigen personeel. Deze applicatie kan wel met diverse diensten communiceren voor declaraties en vrije dagen, maar die is puur voor intern gebruik en niet beschikbaar voor klanten. Citrix heeft zijn voorsprong verder uitgebouwd, na de zomer moet dit allemaal beschikbaar gaan worden. Er komt mogelijk nog wel een antwoord op deze innovaties tijdens VMworld in de Verenigde Staten deze zomer, al lijkt VMware de focus meer op andere producten te hebben liggen. Citrix weet zich dus steeds meer te onderscheiden en dat is al even geleden. Na een aantal turbulente jaren gaat het Citrix weer voor de wind. Daarnaast komen er nog veel kansen aan de komende jaren als de unified workspace steeds belangrijker wordt.