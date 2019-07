Podcast G DATA: Met een gerust hart op vakantie dankzij deze beveiligingsmaatregelen

G DATA, de innovatieve pionier op het gebied van IT-beveiliging, kondigt vandaag een nieuwe aflevering aan van zijn podcast-serie ‘My Precious Data!’

Dit keer bespreekt Security Evangelist Eddy Willems de cyberrisico’s op vakantie. Kunnen vakantiegangers rustig gebruik maken van openbare wifi of is het toch veiliger om gebruik te maken van mobiele data? En wat moet ik doen als mijn telefoon of laptop gestolen of verloren is? Is een USB-oplaadpoort in een vliegtuig of trein wel veilig?

In deze podcast komen luisteraars te weten welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen om gerust op vakantie te gaan.

De podcast kan je beluisteren en downloaden via:

