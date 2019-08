De drie grootste zorgen over cloudmigratie

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook voor het digitaal transformeren van een bedrijf. Bedrijven zijn vaak geneigd om zo snel mogelijk te willen veranderen en grijpen technologieën en strategieën die hiervoor geschikt lijken met beide handen aan. Dit zien we ook terug bij cloudadoptie. Vandaag de dag maken de meeste organisaties gebruik van een bepaalde vorm van clouddiensten, van on-premise oplossingen, eigen applicaties die in de cloud draaien tot applicaties van derden. De ene organisatie is verder met adoptie dan de andere. Feit blijft dat ergens in de transitie een keuze gemaakt wordt over wat opgeslagen wordt in de cloud en op welke manier dat gebeurt. Uit Australisch onderzoek van Rackspace, uitgevoerd door AMR Research1, blijkt dat 97% van de CxO’s aangeeft dat zij – achteraf gezien – andere strategische beslissingen hadden willen nemen tijdens hun eerste cloudmigratie.

Hoewel elk bedrijf uniek is, blijken zorgen over de cloud redelijk universeel te zijn. Als deze zorgen niet worden geadresseerd en de hoge verwachtingen van de cloud daardoor niet worden waargemaakt, kunnen ze de belofte van de cloud bij C-level executives ondermijnen. De belangrijkste hoofdbrekers zijn:

Beveiliging en privacy: 70% geeft aan zich zorgen te maken over beveiliging en privacy.

70% geeft aan zich zorgen te maken over beveiliging en privacy. Het inschakelen van een derde partij: 39% is bezorgd over het verschuiven van de controle naar een derde partij.

39% is bezorgd over het verschuiven van de controle naar een derde partij. Performance, kosten en disruptie: 33% is bezorgd over IT-performance, kosten, het vinden van de juiste partner en verstoring van de bedrijfsvoering.

Daarnaast maakt het onderzoek een overkoepelend probleem zichtbaar. C-level executives geven aan niet tevreden te zijn over de communicatie over risico’s en risicomanagementstrategieën van cloudmigratieprojecten; 71% maakt zich zorgen over ten minste één punt van de strategie van de organisatie om eventuele risico’s aan te pakken. En dit is niet het enige probleem met gebrekkige communicatie. Een aspect dat tijdens de planningsfase vaak over het hoofd wordt gezien, maar in de praktijk vaak een doorslaggevende factor blijkt, is cultuur. Men is soms al jarenlang gewend aan een bepaalde werkwijze, die na een cloudmigratie wezenlijk moet veranderen. Dit vraagt om een culturele verschuiving, die prioriteit moeten krijgen bij elk bedrijf dat een dergelijk project uitvoert. Alleen wanneer alle medewerkers toegevoegde waarde zien in werken met of in de cloud, kan volledige medewerking en tevredenheid worden verwacht.

Het is wel duidelijk dat er een hele hoop aspecten komen kijken bij cloudmigratie en elke keuze die gemaakt wordt heeft zo zijn weerslag op de organisatie. Denk alleen al aan de keuze voor welke soort cloudstrategie wordt gekozen. Ga je all-in voor de public cloud, of houd je een gedeelte van je workloads en processen on-premise (hybride cloudstrategie)? Of ga je voor een combinatie van verschillende cloudaanbieders om eventuele risico’s te spreiden en van de verschillende voordelen van verschillende partijen te kunnen profiteren (multicloudstrategie)? Vervolgens zijn er talloze verschillende manieren waarop je kunt migreren naar de cloud. Hoe weet je nu van tevoren wat de beste methode zal zijn voor jouw situatie? Hoe kan een organisatie cloudmigratieprojecten zo inrichten dat zij volledig profiteren van de cloudvoordelen en tegenvallers worden voorkomen? Het antwoord is simpeler dan je misschien zou verwachten: met de juiste research en support. Maar waar begin je? Soms is de eerste stap op de route naar de perfecte oplossing toegeven dat je niet alles kunt en hoeft te weten. Schakel dan hulp in van een bedrijf met kennis van het cloudmigratieproces en van de verschillende mogelijkheden en opties die vandaag de dag beschikbaar zijn. Een Managed Service Provider kan anticiperen op de zorgen en problemen die zich tijdens het proces kunnen aandienen en helpen bij het ondersteunen van het algehele migratie- en communicatieplan. Pas dan kun je optimaal profiteren van de voordelen van de cloud.

Meer weten? Download hier de Cloud Migration Services Data Sheet van Rackspace.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lei Lei Woo, Solutions Architect bij Rackspace. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.