Sharp ondersteunt modernisering kantoor EUROLACKE met efficiënte displayoplossingen

Toen EUROLACKE, in Nederland de exclusieve distributeur van Axalta-poedercoatings, besloot om zijn kantoor volledig te moderniseren, kwam daar meer bij kijken dan alleen het creëren van nieuwe ruimten en het uitzoeken van bijpassend meubilair. Het bedrijf besloot ook om nieuwe displayoplossingen aan te schaffen die naadloos moesten aansluiten op de nieuwe kantooromgeving.

Het doel van de verbouwing? Een frisse en moderne uitstraling realiseren die aansluit op EUROLACKE’s doelgroep van architecten en ontwerpers. Daarnaast onderscheidt het bedrijf zich al jaren door zijn leveringsbetrouwbaarheid en zijn technische ondersteuning, kennis en expertise. Ook die laatste twee aspecten wilde het bedrijf duidelijker naar voren laten komen. John Theewis, directeur van EUROLACKE: “Het was voor ons belangrijk om het gehele kantoor een facelift te geven. Hierdoor is er een indrukwekkende sfeer ontstaan van een up-to-date interieur, met mooie vormgeving en materialen van hoge kwaliteit. Op die manier willen we onze doelgroep inspireren zodra ze bij ons binnenstappen. En laten zien dat we echt verstand van zaken hebben. Met de nieuwe inrichting dragen we dat ook echt uit.”

Alles onder één dak

Al vrij snel werd duidelijk dat Sharp de juiste partij was voor dit project. “Onze speerpunten voor dit kantoor zijn vergaderen, lesgeven en inspireren. De displayoplossingen die we zochten, moesten hier goed bij passen. Die van Sharp doen dat. Bijvoorbeeld dankzij de ideale omvang van het 90-inch scherm dat daardoor perfect past boven de lange tafel in ons Experience Center, en de mogelijkheden van het interactieve whiteboard dat we selecteerden”, aldus Theewis.

Bovendien was het van belang dat alle oplossingen door één leverancier konden worden geleverd. Hierdoor is namelijk de bediening voor elk product hetzelfde, waardoor de producten zeer gebruiksvriendelijk zijn. Dankzij Sharp beschikt EUROLACKE nu over displayoplossingen die allemaal afkomstig zijn van één merk. Theewis: “Dat was voor ons een van de voornaamste redenen om voor Sharp te kiezen en niet voor een andere leverancier.”

De geleverde displayoplossingen

De trots van het gerenoveerde kantoor van EUROLACKE, het unieke trainingscenter, is voorzien van een 80-inch interactief whiteboard. Het wordt gebruikt voor vaste trainingen van een dag, maar ook voor modulaire trainingen met specifieke vraagstukken. Het interactieve touchscreen en de grootte van het scherm lenen zich goed voor zowel kleine als grote groepen en voor het tonen van de nieuwste technieken aan de cursisten. Op die manier draagt het bij aan de doelstelling van het bedrijf om meer kennis naar de markt te brengen.

Het 80-inch interactieve whiteboard koos het bedrijf zelf. Voor wat betreft de overige producten liet EUROLACKE zich grotendeels deskundig adviseren door Sharp. Naast verschillende kleinere 49-, 60- en 70-inch schermen in de vergaderruimten en in het restaurant, hangt in het nieuwe Experience Center het grootste schermformaat, een 90-inch display, uit de collectie van Sharp. Daarmee wordt de ruimte waarin EUROLACKE onder andere uitgebreide informatie toont over zijn werkzaamheden en poedercoatings naar een nog hoger niveau getild. Het 90-inch scherm is volledig weggewerkt in een speciaal ontworpen wand. Hierop worden inspirerende beelden getoond, die direct zichtbaar zijn bij binnenkomst in de ruimte. De beelden sluiten aan op onder andere het trendmagazine dat EUROLACKE uitgeeft, en op de kleurcollecties die het bedrijf voert.

Ook wordt het scherm ingezet voor presentaties. Dankzij de bijgeleverde Barco ClickShare, waarmee je draadloos content kunt delen, is het presenteren zelf een fluitje van een cent. De content is door elke gebruiker eenvoudig te delen vanaf smartphones, tablets en laptops. Op het moment dat EUROLACKE in het Experience Center een afspraak heeft met zowel een bouwbedrijf als de architect, zijn de technische tekeningen van de gevelbouwer én de impressie van het gebouw afkomstig van de architect eenvoudig op hetzelfde scherm te tonen. “Zo zien we met z’n allen in één oogopslag de details en hoe het eindresultaat zal zijn. Dat komt de samenwerking ten goede”, zegt Theewis.

Bij meerdere schermen leverde Sharp Barco ClickShares en de plafondbeugels voor de bevestiging van de verschillende displays. Aangezien het kantoor van EUROLACKE uit veel glaswanden bestaat, was dit de meest geschikte oplossing. Ook dacht Sharp mee over het behouden van de frisse, moderne uitstraling van het nieuwe kantoor door alle bijkomende bekabeling van de geleverde producten onzichtbaar te verwerken in de muren.

Korte lijnen en prettige communicatie

Al met al is Theewis heel tevreden over de samenwerking met Sharp: “Het was een fijn proces. Met Sharp konden we direct zaken doen. Dankzij die korte lijnen was het heel gemakkelijk communiceren. Ik heb het idee dat Sharp daarin uniek is. En natuurlijk zijn er altijd dingen die anders lopen en kregen we te maken met een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld met het maatwerk van het 90-inch scherm dat in de wand geplaatst moest worden. Maar ook dit soort situaties zijn door Sharp heel adequaat opgelost. Ik zou Sharp dan ook aanraden aan andere bedrijven. Het productaanbod is goed, ze komen hun afspraken na, geven goed doordacht advies en eventuele problemen worden keurig opgelost. Mochten wij in de toekomst onze collectie display’s willen uitbreiden, dan weet ik waar ik terechtkan.”

Arjen Spithoven, accountmanager Visual Solutions bij Sharp: “Het project van EUROLACKE was voor ons een mooi voorbeeld van het feit dat elke ruimte een ander doel heeft. Aan de hand van die doelen hebben we de invulling bepaald. En dat was een mooie kans om te laten zien hoe breed ons aanbod van displayoplossingen is en hoe uitgebreid de oplossingen zijn in te zetten. Niet alleen voor informatievoorziening, maar ook voor trainingsdoeleinden. EUROLACKE gaf ons de vrijheid om mee te denken om het bedrijf toekomstbestendig te maken. En met de gekozen displayoplossingen zijn ze zeker vijf jaar verzekerd van up-to-date techniek en een moderne uitstraling.”

Overzicht van de geleverde beeldoplossingen:

2x PN-Y496 – 49 inch display

1x PN-Q701E – 70 inch display

1x PN-Q601E – 60 inch flat panel display

1x PN-Q901E – 90 inch flat panel display

1x PN-80SC5 – 80 inch interactive whiteboard

2x Barco ClickShares

3x plafondbeugels

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Sharp.