OpenAI opent een kantoor dat zich op de Europese Unie richt en valt binnen dat grondgebied. Reden voor deze vestiging is een groter vermogen om druk uit te oefenen op de komende Europese wet- en regelgeving.

Door een vestiging te openen in Dublin, Ierland wil OpenAI dichter bij de bron zitten van de komende Europese wet- en regelgeving op het gebied van (generatieve) AI. De AI-specialist zoekt hiervoor dan ook vooral personeel dat kennis heeft op het gebied van wet- en regelgeving en privacy.

Tegenwind vanuit EU-lidstaten

Naast het uitoefenen van invloed, moet het bijkantoor in Dublin ook de relaties met de diverse toezichthouders in de afzonderlijke lidstaten onderhouden en verbeteren. OpenAI heeft de afgelopen jaren veel tegenwind gehad van diverse Europese toezichthouders, zoals het tijdelijke verbod op ChatGPT in Italië en Spanje vanwege privacyredenen en data-protectieklachten bij de Poolse privacytoezichthouder.

Wanneer het bijkantoor in Dublin opent, is niet bekend. Het kantoor wordt het derde kantoor van OpenAI naast de hoofdvestiging in San Francisco en het kantoor in Londen.

Big Tech flink in Ierland aanwezig

OpenAI is niet de enige techgigant die een vestiging in Dublin heeft voor de EU-markt en de zaken rondom wet- en regelgeving in de EU. Andere big techbedrijven als Google, Meta en Microsoft hebben ook in de Ierse hoofdstad hun Europese hoofdkantoor.

De Ierse overheid biedtimmers gunstige voorwaarden voor de vestiging van techbedrijven. Maar ook het feit dat de Ierse privacytoezichthouder de leidende toezichthouder is voor alle Europese lidstaten, maakt de plaats interessant.

