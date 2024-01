De nieuwe Salesforce-tools helpen retailers door klantgedrag inzichtelijk te maken en content te creëren. De features maken gebruik van het Einstein 1 Platform, dat data van retailers en klanten koppelt aan LLM’s.

Zo komt er een uitbreiding voor Einstein Copilot, genaamd Einstein Copilot for Shoppers. Dit is een versie van de generatieve AI-assistent die zich richt op het voeren van gepersonaliseerde conversaties met consumenten. Dit gebeurt door gebruik te maken van bestaande klantendata, zoals locatie, voorkeuren en eerdere aankopen. Op basis van deze data kan de AI-copiloot bijvoorbeeld een product in een specifieke kleur aanbevelen.

Inzichten

De update introduceert ook nieuwe inzichten voor retailers. Een daarvan is Inventory Insights, waarmee retailers zicht krijgen op de beschikbare voorraad. Op die manier kunnen ze betere besluiten nemen over voorraadreserveringen, anticiperen op nieuwe vraag naar voorraad en klantenservicemedewerkers ondersteunen bij het doen van productaanbevelingen.

Salesforce levert binnenkort ook Customer and Product Insights, waarmee retailers beter zicht moeten krijgen op trends, zoals productbundels die veel worden verkocht en populaire klantlocaties. Deze informatie kan een retailer gebruiken om nieuwe gerichte commerce-campagnes op te zetten.

Tot slot is er een nieuwe functie genaamd ‘Content Creation for Marketing Cloud Engagement’. Deze feature moet marketeers helpen bij hun campagnes. “Met behulp van natuurlijke taalprompts met generatieve AI, gebaseerd op data uit de eerste hand binnen de Einstein Trust Layer, kunnen marketeers automatisch op schaal gepersonaliseerde visuele content, e-mailonderwerpregels en hoofdtekst creëren om de klanttevredenheid en conversie te verbeteren,” aldus Salesforce.

Einstein Copilot for Shoppers, Inventory Insights en Customer and Product Insights zullen beschikbaar worden in de zomer van 2024. De contentcreatiefunctie is per direct beschikbaar.

