We waren vorige week aanwezig bij Cisco Live in Las Vegas. De overkoepelende boodschap is heel erg duidelijk. Cisco gaat het aanbod integreren en versimpelen om de deels zelf veroorzaakte complexiteit aan te pakken.

Tijdens evenementen van Cisco is het jarenlang vooral gegaan over het toevoegen van nieuwe features, producten, diensten en vaak ook hele overgenomen bedrijven aan het portfolio. Dat heeft geresulteerd in een uitgebreid en zeer krachtig platform waar je als organisatie alle kanten mee uit kunt. Een gevolg hiervan was dat het portfolio tamelijk complex en verwarrend kon overkomen. Daarnaast brengt de hybride wereld ook de nodige complexiteit met zich mee. Organisaties zijn richting een gedistribueerde en hybride infrastructuur gegaan, om nog maar te zwijgen van de impact die hybride werken heeft op hun IT-omgevingen.

Een deel van de complexiteit is dus door Cisco zelf gecreëerd, een deel het gevolg van de algemene ontwikkelingen in de markt. Het goede nieuws vanuit Cisco is dat het bedrijf vanwege de belangrijke rol die het in deze ontwikkelingen speelt, dus ook kan helpen bij het oplossen ervan. Chuck Robbins, de CEO van Cisco, belooft dat ook te doen tijdens de keynote: “We willen de dingen die we samen met klanten doen, versimpelen. Daar werken we hard aan en we hebben er ook goede stappen in gezet.” Hij is daarbij ook verfrissend eerlijk als hij aangeeft dat Cisco weliswaar al wat vooruitgang heeft geboekt, maar dat het echt nog beter moet. Hij noemt hierbij onder andere versimpeling op het gebied van licenties en het samenvoegen van de verschillende platformen die Cisco in het aanbod heeft.

In deze podcast bespreken we de indrukken die we tijdens Cisco Live hebben opgedaan over de koers van het bedrijf. We zullen binnenkort ook nog een uitgebreide analyse publiceren in tekstvorm.

