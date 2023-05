Process mining kan veel opleveren voor organisaties. Ze moeten echter wel weten hoe ze dit kunnen bereiken. Daar hebben bedrijven hulp bij nodig. Appian wil die hulp bieden via het Insight to Action-programma. Het deed ook uit de doeken hoe de toekomst van process mining eruit ziet volgens Appian.

Kennis vergaren over hoe processen binnen een organisatie lopen, kan heel veel inzichten geven in hoe dit beter kan. Het is van nature echter ook behoorlijk complex. Process mining analyseert event data, en dat is iets wat de meeste systemen niet op een gestructureerde manier delen. Dit ‘uploaden’ van data richting een process mining-oplossing is nog altijd het voornaamste probleem voor organisaties die ermee aan de slag willen. Het gaat hier met andere woorden om data prep en deels ook om datakwaliteit. Is dat niet goed geregeld, dan is er ook niet enorm veel eer te behalen aan de resultaten die eruit komen.

Er zijn echter wat zaken aan het veranderen op dit punt, horen we tijdens Appian World 2023 van – onder andere – Karina Buschsieweke en Appian-CEO Matt Calkins. Appian kocht enkele jaren geleden Lana Labs om dit toe te voegen aan het platform en zo te koppelen aan zaken zoals BPM, low-code development, RPA en de andere onderdelen van het platform.

Meer begeleiding is nodig

De problemen rondom process mining die we hierboven aanhalen hebben best grote gevolgen, horen we van Buschsieweke, voorheen de CEO van Lana Labs en dus mee naar Appian gekomen met de overname. “Er zijn niet veel bedrijven die voorbij een PoC geraken”, stelt ze. De redenen hiervoor zijn vooral dat process mining nog altijd een complexe ervaring oplevert voor eindgebruikers. Dit kan er onder andere voor zorgen dat organisaties niet het vertrouwen hebben dat ze ermee overweg kunnen.

Karina Buschsieweke, Director Product Strategy bij Appian

Het probleem zit hem dus niet zozeer in de kwaliteit van de output, als we het goed begrijpen. Het zit veel meer in het daadwerkelijk omgaan met de technologie in de praktijk. Vandaar dat Appian vandaag tijdens Appian World een programma aankondigt om dit samen met klanten aan te gaan pakken. Insight to Action moet ervoor zorgen dat klanten bij iedere stap erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste dingen doen en de goede richting opgaan.

Insight to Action-programma

Het doel van het nieuwe Insight to Action-programma is om organisaties te helpen om ze snel mogelijk de waarde van process mining te realiseren. Zoals de naam al aangeeft, gaat het hier niet alleen om de inzichten die uit process mining naar boven komen, maar ook om wat organisaties kunnen en soms moeten doen met die inzichten. Hieronder hebben we de onderdelen van het programma op een rijtje gezet.

Begeleiding bij de keuze van processen om te minen;

Transformeren van de data die uit de processen is gehaald voor de use-case waarvoor process mining wordt ingezet;

Process mining analyse;

Presenteren en visualiseren van analyse van prestaties;

Aanbevelingen voor het optimaliseren van processen;

Opstellen van een zogeheten Success Plan. Het doel van dit document dat Appian samen met de klant opstelt is het uitstippelen van een projectplan, met continuous improvement als voornaamste doel;

Het vaststellen van Success Checkpoints. Dit zijn vooraf bepaalde terugkerende sessies om het plan continu te evalueren;

Tot slot bepalen Appian en de klant samen of de verbetering ook daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar zijn.

Met dit programma neemt Appian als het goed is een hoop complexiteit rondom process mining weg voor organisaties. Het is dan uiteraard nog wel steeds vooraf relatief onduidelijk wat je er als organisatie aan hebt. Dat speelt ongetwijfeld ook een rol bij de keuze om process mining wel of niet te doen. Voor de klanten die ervoor kiezen om een PoC te doen, wordt het echter mogelijk om relatief snel door te pakken en het daadwerkelijk in productie te gaan gebruiken.

De toekomst van process mining

Met het Insight to Action-programma lost Appian echter niet de fundamentele complexiteit van process mining op. Het is meer een workaround om het te vermijden, maar de complexiteit is er natuurlijk nog altijd. Om dat aan te pakken, moet het aanbod nog veel fundamenteler op de schop. Dat gaat ook gebeuren, horen we van Calkins tijdens zijn keynote. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan iets wat men Process HQ noemt.

Process HQ is de toekomst voor process mining, geeft Calkins aan. Je kunt het ook zien als low-code process mining. Met andere woorden, Appian wil voor process mining doen wat het bijvoorbeeld ook voor data-integratie gedaan heeft, toen het kwam met low-code data. Deze nieuwe manier van werken moet vooral de start met process mining veel eenvoudiger maken. Calkins spreekt over de “harde strijd aan het begin van process mining initiatieven” die tot het verleden zullen behoren.

Om de harde strijd waar Calkins het over heeft naar de geschiedenisboeken te verwijzen, gaat Appian binnen de Process HQ-visie meteen naar de data fabric. Dit geeft real-time inzichten in hoe efficiënt je processen zijn. Dat betekent dat je niet hoeft te wachten tot het einde van een kwartaal om dingen aan te passen aan processen. Je kunt het meteen doen. Daar gaat Appian ook aanbevelingen voor doen. Appian zal deze “volgende generatie van process mining” in het volgende kwartaal in bèta uitbrengen, geeft Calkins aan.

Al met al is er veel beweging op het gebied van process mining. Vooralsnog is het Insight to Action-programma er om nu al concreet aan de slag te gaan. In de toekomst zal dit programma wellicht weer in de la kunnen, als Process HQ doet wat het belooft en process mining weer een heel stuk eenvoudiger maakt.