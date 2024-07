Intel brengt AI naar de Olympische Spelen in Parijs

Over een paar weken bereikt het Olympische vuur Parijs en overspoelen zo’n 10.500 atleten uit 206 landen, twintigduizend journalisten en meer 15 miljoen toeristen de Franse hoofdstad. Om die drukte in goede banen te leiden en de ervaring voor zowel de sporters als de sportfans terplekke en thuis zo optimaal mogelijk te maken, zet het IOC, samen met zijn AI-partner Intel, kunstmatige intelligentie in.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werkt nauw samen met Intel om AI-technologie te integreren in de Olympische en Paralympische Spelen, met als doel sport inclusiever, competitiever en boeiender te maken. Met zijn AI Everywhere-strategie integreert Intel kunstmatige intelligentie in al zijn productlijnen en toepassingen. In Parijs lieten de twee organisaties afgelopen week zien welke toepassingen van AI worden ingezet deze sportzomer, waarbij Thomas Bach, president van het IOC het belang van de Olympische AI Agenda voor de organisatie benadrukte. “Als leiders van de Olympische beweging willen we voorop lopen in verandering als het gaat om AI in de sport. Daarom heeft het IOC onlangs zijn Olympische AI-agenda gelanceerd, die een holistische benadering biedt van hoe de sportwereld het potentieel van AI kan omarmen. Met onze Olympische AI-agenda slaan we nieuwe wegen in voor de sport, en voor de Olympische Spelen.”

Eerlijkere beoordelingen

AI wordt op verschillende manieren toegepast tijdens de Spelen. Het wordt onder meer gebruikt voor het identificeren van talent, het aanbieden van gepersonaliseerde trainingsmethodes en het verbeteren van sportuitrusting en -programma’s. Bovendien draagt AI bij aan de rechtvaardigheid in sport door nauwkeurige beoordeling en jurering mogelijk te maken. Door geavanceerde beeldtechnieken kunnen AI-systemen bijvoorbeeld realtime analyses uitvoeren van de prestaties van atleten. Bijzonder nuttig in sporten zoals turnen en schoonspringen, waar prestaties met het blote oog niet altijd eenvoudig te beoordelen zijn. AI kan de bewegingen van atleten nauwkeurig vergelijken met vooraf ingestelde criteria, waardoor er consistentere en objectievere scores kunnen worden gegeven. Bovendien vermindert dit fouten door menselijke vooringenomenheid en inconsistentie.

Talent vinden met AI

Een van de projecten die afgelopen week in Parijs werd uitgelicht, was de inzet van een AI-talentidentificatieplatform in Senegal. Hier heeft Intel duizenden jonge atleten getest en geanalyseerd met behulp van miljoenen datapunten en meetwaarden om toekomstige, potentiële Olympische talenten te vinden. “Onze AI-systemen verzamelen gegevens over de fysieke prestaties, vaardigheden en andere relevante factoren van de jonge atleten”, vertelt Sarah Vickers, hoofd van Intels Olympische en Paralympische programma. “Deze data worden vervolgens geanalyseerd door het AI-platform dat patronen en trends identificeert die wijzen op uitzonderlijk talent. Zo kunnen we in een vroegtijdig stadium al identificeren welke kinderen mogelijk uitblinken in bepaalde sporten en zelfs verborgen talent ontdekken.”

AI verlicht handwerk omroepen

Ook optimaliseert AI de organisatie van het sportevenement en transformeert het de sportuitzendingen, waardoor de ervaring voor kijkers thuis meeslepender en persoonlijker wordt. Zo levert de Olympic Broadcasting Services (OBS), verantwoordelijk voor de productie van alle live tv-, radio- en digitale registraties van de Spelen, inclusief de opening- en sluitingsceremonies, content aan omroeporganisaties over de hele wereld. Om regionalisering voor diverse landen eenvoudiger te maken, biedt OBS verschillende AI-diensten aan. “Wanneer omroepen dit handmatig zouden moeten doen, kost dat teveel tijd en inspanning”, zegt Guillermo Jiminez Navarro, Director of Broadcast Engineering bij OBS. “De AI-diensten op basis van Intel-technologie maken het mogelijk voor omroepen om verhalen te creëren over hun eigen nationale atleten en teams door specifieke content te extraheren uit het neutrale, onbevooroordeelde materiaal dat wij bij OBS produceren. Zo kan AI editors bijvoorbeeld helpen om snel dagelijkse hoogtepunten van specifieke sporten of teams te maken. We maken komende zomer zo’n 11.000 uur aan oorspronkelijk beeldmateriaal. Je kunt je voorstellen dat het ontzettend veel tijd en geld kost om dit allemaal handmatig uit te moeten zoeken.” Hij vertelt dat deze AI-diensten al zijn aangeschaft door ongeveer 12 omroepen wereldwijd, die samen een dekking bieden voor zo’n 70 tot 80 landen. “Dit laat de brede acceptatie en het potentieel van deze technologie zien om de kijkervaring van de Olympische Spelen te verbeteren.”

Digital twinning verbetert besluitvorming

Het IOC zet AI ook in om de logistiek van de Spelen te verbeteren, zoals de bewegwijzering en toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Zo zijn er 3D-modellen gemaakt van de faciliteiten in Parijs. Deze modellen worden gebruikt in combinatie met AI en computer vision om indoor- en spraaknavigatie via smartphone-applicaties mogelijk te maken. “Door gebruik te maken van real-time data en gedetailleerde 3D-omgevingsmodellen, kunnen gebruikers met een visuele beperking nauwkeurige aanwijzingen en informatie krijgen over hun omgeving, waardoor hun mobiliteit en zelfstandigheid worden verbeterd”, vertelt Ilario Corna, CTO bij het IOC. De CTO benadrukt dat digital twinning een van de meest effectieve toepassingen van AI is voor het IOC. “Het heeft ons enorm geholpen in de voorbereiding naar deze Spelen.” De organisatie gebruikte deze techniek bijvoorbeeld om verschillende aspecten van de planning en uitvoering te optimaliseren. “Zo’n digitaal model, van bijvoorbeeld een Olympische locatie, maakt het mogelijk om samen te werken, toegang tot informatie te verbeteren en besluitvorming te ondersteunen. Hierdoor kunnen we planningsfouten verminderen en nauwkeurige, up-to-date informatie bieden over de evenementen.” Dankzij de samenwerking met Intel kan het IOC deze technologieën sneller en efficiënter implementeren, wat bijdraagt aan het succes van de Olympische Spelen, stelt Corna.

Risico’s van AI

De grootste uitdagingen die AI met zich meebrengt voor het IOC zijn bias, integriteit en dataverzameling. Corna is bijzonder gefocust op het wegnemen van bias in de AI-systemen: “We hebben een Responsible AI-groep en werken eraan om onze oplossingen zo te ontwikkelen dat we begrijpen hoe ze tot resultaten komen om op die manier zoveel mogelijk vooroordelen weg te nemen. Dat is een voortdurende uitdaging en iets dat we gewoon voortdurend moet blijven leren en doen.” Echt grote risico’s op het gebied van AI ziet Corna niet. “Waarmee ik niet wil zeggen dat ze er niet zijn. We nemen echt de tijd en doen ons best om risico’s grondig te identificeren. Zo hebben we nu enkele use cases gevonden die volgens ons niet echt veel risico’s met zich meebrengen, maar we blijven verder kijken naar mogelijke risico’s.” Om voorkomende risico’s te kunnen mitigeren heeft het IOC een intern framework ontwikkeld die op al deze use cases wordt toegepast. “Het is een intern raamwerk met als belangrijkste onderdeel integriteit, ervoor zorgen dat er geen bias in de algoritmen zit. We nemen dat heel serieus.” Daarbij vervangen de AI-systemen niet de menselijke factor achter de schermen. “Onze visie is juist om hen te ondersteunen in de aanpak van risico’s en uitdagingen.”

AI verbetert Olympische Spelen

Hoewel technologie een steeds grotere rol speel in de sportwereld, is dit voor de toeschouwers en kijkers thuis nog niet altijd heel zichtbaar. “Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 zette Intel voor het eerst op grote schaal drones in tijdens een evenement van dat formaat. Drones zijn een heel duidelijke en zichtbare toepassing van technologie en dat kan indrukwekkend bijdragen aan de beleving van een evenement”, zegt Corna. “Destijds was dat nieuw op die schaal, maar inmiddels is de inzet van drones gemeengoed geworden bij veel grote evenementen. Dan zie je dat zo’n technologie heel snel geaccepteerd en ingezet wordt.” Toch zullen de meeste AI-toepassingen in Parijs grotendeels onzichtbaar zijn voor het publiek. “Veel van deze technologie werkt achter de schermen om de efficiëntie en organisatie van de Spelen te verbeteren. Dat gaat dan om het optimaliseren van ruimtes en het verbeteren van operationele processen. Dat zijn dingen die kijkers thuis niet zo snel zullen merken, maar die wel enorme impact hebben op het succes van het evenement.” Hij verwacht dat de acceptatie en toepassing van AI in de toekomst verder zal toenemen, net zoals dat met de drones gebeurde. “Eén ding dat we hebben geleerd is dat je dingen echt moet proberen en testen. Met je voeten in de modder. En zoals onze president Thomas Bach al zei, valt of staat dit met de juiste technologiepartner. En die hebben we.”

