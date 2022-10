In Dubai kon de techwereld na twee coronajaren weer massaal samenkomen op GITEX GLOBAL, een van ’s werelds grootste techevents. GITEX GLOBAL vindt al meer dan 40 jaar plaats in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), maar begint eigenlijk steeds belangrijker te worden voor het Midden-Oosten. Men heeft de ambitie om meer inkomsten uit technologie te genereren en daar kan een dergelijk event enorm aan bijdragen. Wij bezochten de beurs om meer van de innovatie in het Midden-Oosten te zien.

Op GITEX GLOBAL waren de hallen gevuld met allerlei IT-leveranciers met ieder hun eigen achtergrond. Van securityspelers, netwerkleveranciers tot data-experts – zo’n beetje iedere grote techspeler was er eigenlijk wel. Zij konden allemaal hun eigen innovaties tonen, al dan niet gelinkt aan een ‘subevenement’. Zo organiseerde men tegelijkertijd Ai-Everything, Future Blockchain Summit, North Star, Fintech Surge, Marketing Mania, Global DevSlam en X-Verse. Veel kennissessies waren op maat gemaakt voor een van deze topics.

Artificial intelligence, digitale economie en werken op afstand

Zo werd de openingskeynote gehouden door H.E. Omar Bin Sultan Al Olama, UAE Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications. Hij benadrukte dat de VAE en Dubai geloven in globalisering en het bouwen van een ecosysteem om mensen zich te laten ontwikkelen en succesvol te zijn. De UAE Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications benadrukte in het bijzonder dat de GITEX GLOBAL in staat is te blijven groeien, zelfs in tijden van onzekerheid in de wereldwijde techsector.

Artificial intelligence kreeg dan ook in het bijzonder de nodige aandacht tijdens het evenement. Er is immers steeds meer data beschikbaar en precies die data is nodig om AI te trainen en sterker te maken. In de VAE verwacht men dat AI in de komende jaren een veel dominantere rol gaat spelen. Om dit kracht bij te zetten, verzorgde Chief AI Scientist, Huawei Cloud Dr. Tian Qi een sessie over nieuwe paradigma’s in AI. De topman van Huawei ging in het bijzonder in op de potentie voor de wetenschap. Volgens hem kan AI ervoor zorgen dat berekeningen minstens 10.000 keer sneller gaan. Met AI zijn bijvoorbeeld weerpatronen beter te voorspellen. De technologie kan ook ondersteunen bij onderzoek naar nieuwe medicijnen.

Test van vliegende ‘auto’

Een van de blikvangers tijdens GITEX Global was de XPENG X2. Deze vliegende ‘auto’, gemaakt door XPENG AEROHT, is een voertuig voor twee personen en komt in 2024 uit. Het moet tegen die tijd geschikt zijn om in steden te vliegen, hooguit enkele meters boven de grond. De maker van de vliegende ‘auto’ ziet vooral nut voor korte tripjes, zoals bezienswaardigheden bekijken en medisch transport. De auto kan handmatig worden bestuurd, maar beweegt ook autonoom. De autonome optie betekent dat passagiers met een druk op de knop de activiteiten rond opstarten, teruggaan en landen versimpelen.

Op de beursvloer zelf was het voertuig aanwezig, maar het grote nieuws rondom de XPENG X2 was dat het zijn eerste publieke vlucht in Dubai maakte. De overheidsautoriteiten keurden de testvlucht goed, waarmee er een nieuwe stap is gezet naar verdere commercialisering. Het hield in dat de XPENG X2, een soort grote versie van drones zoals we die vandaag de dag kennen, omhoog mocht vliegen en daar voor een tijdje op dezelfde plek bleef zweven. Vooralsnog werd nog niet van voor naar achter of van links naar rechts gevlogen. Ook zat tijdens de test niemand aan boord. Maar met de huidige stap is er wel progressie geboekt buiten de eigen testomgevingen.

Investeren in R&D en talentontwikkeling

Vanuit de overheid is er veel aandacht om technologie een grotere rol te laten spelen in de VAE. Dat liet Abdulla Bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy, duidelijk merken in een sessie. Hij signaleert dat wereldwijd veel landen duurzaamheid en het afstappen van fossiele brandstoffen prioriteit geven. Om de economie van de VAE, nu mede door olie een rijk gebied, draaiend en interessant te houden, kan een flinke investering in technologie helpen. Daarom investeert de VAE in Research & Development en talentontwikkeling, met een bijzondere aandacht voor wetenschap en technologie. Abdulla Bin Touq Al Marri prijst ook de economische mogelijkheden als het gaat om snel herstel na de Covid-19-pandemie. De VAE verwacht tegen het eind van 2022 een groei van 6,5 procent van het bruto binnenlands product, waaronder een groei van 4,3 procent voor de niet-olie-gerelateerde industrie.

Gezondheidszorg krijgt extra aandacht

Waar de VAE onder andere veel innovatie met behulp van technologie verwacht te realiseren, is in de gezondheidszorg. Die innovatie zal afkomstig zijn van Thumbay Group, een groep die tijdens GITEX Global nieuwe initiatieven aankondigde. Thumbay Group werkt aan een “volwaardig virtueel ziekenhuis in de metaverse”. In dit ziekenhuis kunnen bijvoorbeeld dokters samenwerken aan een case, om een goede behandeling voor de patiënt te realiseren. Het betreft een project waar nog aan gewerkt wordt. De eerste fase van het project gaat eind 2022 live.

Een wat tastbaardere realiteit in de gezondheidszorg komt van robots die operaties ondersteunen. Sinds 2019 zijn in de VAE 230 operaties uitgevoerd met chirurgische Da Vinci-robots. Dr Muna Kashwani, specialist op de gynaecologie-afdeling van de Al Qassimi Women and Children Hospital in Sharjah, ziet bijvoorbeeld dat Da Vinci-technologie haar hielp om zeer precieze en effectieve operaties uit te voeren zonder bloed te verliezen. Zij verwacht in de toekomst meer robotoperaties en ziet dat het nu al mogelijk is om autonome robots te gebruiken voor operaties met hard weefsel als botten.

GITEX 2022 toont innovatie, volgend jaar wordt groter

Het zijn allemaal voorbeelden van innovaties die de relevantie van technologie in het Midden-Oosten aantonen. Het evenement is er dit jaar in geslaagd om techgiganten, overheden, startups, investeerders en innovatiehubs bij elkaar te brengen om nieuwe zaken te versnellen, samen te werken en kansen te ontdekken.

Volgend jaar belooft het nog grootser te worden, want dan gaat men voor het eerst een GITEX AFRICA organiseren. Deze editie vindt van 31 mei tot 2 juni plaats in Marokko. Na 42 jaar ervaring in de eigen regio gaat men nu naar Afrika. De organisatie vindt het continent aantrekkelijk aangezien Afrika als volgende grote digitale economie gezien wordt. Marokko speelt daar op zijn eigen manier weer een rol in, doordat het land gepositioneerd is om het continent met de gehele wereld te verbinden.

Deze Afrikaanse GITEX-editie zal uiteraard naast GITEX GLOBAL bestaan. Het toont hoe dan ook aan dat de organisatie vol wil gaan voor innovatie bevorderen en de wereld bij elkaar brengen, in 2023 zelfs meer dan ooit.