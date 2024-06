MuleSoft versterkt event-driven support met AsyncAPI

MuleSoft heeft de open bèta aangekondigd voor AsyncAPI-support in het Anypoint Platform. AsyncAPI is een open-source software tool ontworpen om ontwikkelaars in staat te stellen event-driven software architecturen (EDA’s) te ‘beschrijven’. Specifiek gaat het om architecturen die in staat zijn events op te vangen, te communiceren en te verwerken tussen ontkoppelde services voor asynchrone applicaties. Mulesoft Anypoint Platform zelf is een technologie die ontworpen is om ‘eenvoudige tot complexe’ API’s en integraties op schaal te ontwikkelen en te beheren. Het bedrijf zegt dat deze nieuwe integratie met AsyncAPI de toepassing van event-driven architecturen (EDA’s) zal vergemakkelijken.

Event-driven methodologieën en benaderingen bestaan al geruime tijd en werden rond het jaar 2000 al geprezen als een aanstormende technologie, dus waarom zijn EDA’s juist nu zo relevant?

MuleSoft zegt dat EDA’s nieuwe AI-use cases mogelijk kunnen maken. Specifiek gaat het om real-time communicatie naar systemen of processen met fluctuerende datasets. Denk hierbij aan predictive maintenance, dynamische prijsbepaling of fraudedetectie. Banken kunnen bijvoorbeeld AI-modellen gebruiken om transactiegegevens en gedragspatronen van gebruikers te analyseren. Zo sporen ze verdachte activiteiten eerder en vaker op. Ook kunnen EDA’s onmiddellijke reacties in gang zetten, zoals het blokkeren van transacties of waarschuwingen om frauderisico’s te beperken.

Event brokers & wachtrijen voor berichten

MuleSoft benadrukt meermaals de noodzaak van deze AsyncAPI-ondersteuning in Anypoint. Het zegt dat deze ontwikkeling softwareteams zal helpen om end-to-end integraties te ontwikkelen voor event-driven applicaties. Hierdoor kunnen systemen real-time events efficiënt verwerken en erop reageren. De nieuwe mogelijkheden helpen real-time klantinteracties te brengen in verschillende applicaties en systemen. Kern daarbij is het reduceren van de complexiteit: het verbindt zelf achter de schermen populaire event brokers en message queues.

Red Hat verduidelijkt hier het volgende: “Veel moderne applicatieontwerpen zijn event-driven, zoals customer engagement frameworks die real-time gebruik moeten maken van klantgegevens. Event-driven apps kunnen in elke programmeertaal worden gemaakt omdat event-driven een programmeeraanpak is, geen taal. Event-driven architectuur maakt minimale koppeling mogelijk, waardoor het een goede optie is voor moderne, gedistribueerde applicatiearchitecturen.”

Als integratiefunctie met uitgebreide mogelijkheden claimt MuleSoft een diverse set aan integratiemogelijkheden in één platform te kunnen brengen. Hierdoor kunnen software-ontwikkelaars API’s bouwen voor een breed scala aan use cases, architectuurpatronen of protocollen – AsyncAPI, REST en GraphQL API’s.

Waarom event-driven belangrijk is

Laten we ons nog eens afvragen waarom dit belangrijk is. Want volgens MuleSoft (en volgens onderzoek van Salesforce) verwacht ongeveer tweederde van de consumenten dat bedrijven in real-time op hen reageren en met hen communiceren. Organisaties moeten dus snellere communicatiemethoden tussen applicaties bouwen om aan deze vraag te voldoen.

“Het creëren van event-aware applicaties is essentieel om dit doel te bereiken. Maar traditionele benaderingen van event-driven integratie kunnen complex en tijdrovend zijn. Door end-to-end event-driven integratiemogelijkheden in hun platform op te nemen, helpt MuleSoft organisaties snel event-driven architecturen te implementeren en real-time klantervaringen te leveren,” aldus MuleSoft in een technische productverklaring.

AsyncAPI ondersteuning in Anypoint Platform stelt bedrijven in staat om te profiteren van event-driven architecturen en end-to-end, event-driven integraties te bouwen. De nieuwe mogelijkheden helpen real-time klantervaringen te ondersteunen door bestaande architecturen uit te breiden met populaire event brokers en message queues, zoals Kafka en MuleSofts eigen Anypoint MQ.

Met ondersteuning voor AsyncAPI kunnen ontwikkelaars en API-architecten AsyncAPI-specificaties ontwerpen en beheren. Dit doet men met behulp van MuleSoft’s API-ontwerptooling (Anypoint Design Center) of IDE’s (Anypoint Code Builder en Anypoint Studio). Dit is iets dat conformiteit met de AsyncAPI-standaard en vooraf gedefinieerde best practices vereenvoudigt. Ze kunnen ook events ontdekken en hergebruiken binnen een organisatie. Dit wordt bewerkstelligd door AsyncAPI-specificaties te publiceren op de openbare marktplaats van MuleSoft (Anypoint Exchange) voor samenwerking binnen de hele onderneming.

Onderhoud, prijzen & aanbevelingen

“Deze innovatie opent nieuwe AI use cases om klantervaringen te versterken. Organisaties kunnen predictive maintenance in industriële toepassingen mogelijk maken door event-driven architecturen te combineren met voorspellende AI-modellen. Machines in het productieproces bijvoorbeeld, sturen prestatiegegevens naar modellen die kunnen voorspellen wanneer ze onderhoud nodig hebben. Hiermee wordt uitval en langdurige stilstand voor reparaties voorkomen”, legt MuleSoft uit.

Bedrijven kunnen deze technologie gebruiken om AI-modellen in te zetten met een event-driven systeem om markttrends, prijzen van concurrenten en klantgedrag in real-time te analyseren. Door bijvoorbeeld prijsgegevens van concurrenten en gebruikersgedrag naar modellen te sturen, kunnen systemen dynamisch de prijs van een product aanpassen of nieuwe promoties introduceren om concurrerend te blijven in de markt.

Het bedrijf suggereert dat AI-modellen nu kunnen worden geïntegreerd in een event-driven architectuur om realtime productaanbevelingen te doen. Een voorbeeld: een consument die op zoek is naar kampeerspullen zal gerelateerde producten te zien krijgen op basis van zijn meest recente zoekgeschiedenis. Dit haakt tevens in op de bredere aankoopgeschiedenis van alle klanten, zelfs mensen die deze persoon niet kent, maar die hebben gezocht naar vergelijkbare producten (of zelfs diensten) met dezelfde onderliggende intentie en doelen.

Hoewel dit een van MuleSofts grotere aankondigingen voor deze periode is, zijn de bredere stappen om event-driven architectuurtechnologieën in het platform op te nemen ook duidelijk. Gezien de complementaire positie van EDA met betrekking tot Service Oriented Architecture (SOA), waar veel software engineering teams al bekend mee zijn, is de heropleving (of versterkte popularisering) misschien wel goed afgestemd op bewegingen om het gebruik van composed microservices in cloud-native implementaties te verdiepen. Laten we hopen dat de software van deze muilezel (de nakomeling van een vrouwelijke ezel en een mannelijk paard) in de lift zit.