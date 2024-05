Vandaag kondigt Oracle de nieuwste versie van haar database aan. Deze zal door het leven gaan als Oracle Database 23ai. Zoals de nieuwe naam al doet vermoeden, speelt AI een hoofdrol in deze nieuwste update. Oracle wil op meerdere vlakken AI en data beter aan elkaar koppelen. Zo moet het voor ontwikkelaars van applicaties en applicaties zelf eenvoudiger worden om data uit Oracle databases in te zetten, in combinatie met AI.

Met Database 23ai slaat Oracle een andere weg in op het gebied van de naamgeving van de eigen database. Afgelopen september nog bracht het bedrijf Database 23c uit, maar het komt nu dus al met Database 23ai. Dit is de nieuwe naam. Daarmee neemt Oracle dus afscheid van de toevoeging ‘c’ die het sinds versie 12 in 2013 voerde.

De naamswijziging lijkt wellicht niet zo interessant verder, maar is dat eigenlijk wel als je het vanuit een breder perspectief bekijkt. De ‘c’ stond namelijk voor cloud. Dat dat nu ‘ai’ wordt, kun je opvatten als een signaal dat we van het tijdperk van cloud naar het tijdperk van AI zijn overgegaan. Dit is iets wat je tegenwoordig vaak hoort van mensen in de industrie. Oracle voegt in dit opzicht de daad bij het woord en verandert de naam van het product waar het groot mee is geworden en dat nog altijd gezien kan worden als de kern van het bedrijf.

Meer dan een naamswijziging

Een nieuwe naam bedenken is natuurlijk niet zo moeilijk. Uiteindelijk gaat het erom of Oracle ook daadwerkelijk iets nieuws brengt. Dat lees je in dit artikel. Daarnaast gaan we ook nog in op enkele andere belangrijke updates in Oracle Database 23ai. Want AI mag dan weliswaar een belangrijke component zijn, er zijn zeker nog andere gebieden waar innovatie nodig is. Zeker als Oracle de belofte wil kunnen blijven doen dat je met een enkele ‘geconvergeerde’ database alle workloads en datamodellen en -typen op een enkele database engine aankunt.

De belangrijkste nieuwe features (van de in totaal meer dan 300) in Oracle Database 23ai zijn onder te verdelen in drie categorieën. Allereerst is er de koppeling tussen de data in de databases en AI. Een tweede thema is wat Oracle Database 23ai kan bieden aan ontwikkelaars die applicaties ontwikkelen en deze aan meerdere datatypen moeten kunnen koppelen. Ten derde zijn er nieuwe features beschikbaar voor het omgaan met mission-critical data.

AI en data

Op het gebied van AI en data is de opdracht voor Oracle duidelijk. Het wil AI zo toegankelijk mogelijk maken. Dat wil zeggen, AI moet eenvoudig en schaalbaar toegang kunnen krijgen tot data in databases. Dat betekent dat de onderliggende architectuur eenvoudig en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden, de relationele database van Oracle moet op de een of andere manier om kunnen gaan met andere datatypes en -modellen.

Zonder twijfel de belangrijkste nieuwe feature in Oracle Database 23ai op het gebied van AI is Oracle AI Vector Search. Hiermee koppelt Oracle gestructureerde data die in relationele databases staat aan ongestructureerde data. Deze data bestaat in de vorm van vectors, die de inhoud omschrijft. Deze vectors slaan de semantische betekenis van ongestructureerde data (zoals afbeeldingen) op in de relationele database. Dit maakt het mogelijk om beide soorten data tegelijkertijd te doorzoeken en te bevragen. Door ook nog een speciaal soort indexering toe te voegen, zorgt Oracle er daarnaast voor dat dit ook snel gebeurt. Cruciaal om hierbij te vermelden is dat er geen data verplaatst hoeft te worden, dus het is niet nodig om consistentie tussen databases in de gaten te houden.

Twee andere features die in het oog springen als het gaat om AI en data zijn Oracle Exadata System Software 24ai en OCI GoldenGate 23ai. De eerste is nauw verwant met AI Vector Search. Het moet er namelijk voor zorgen dat dit schaalbaar is. Oracle belooft meerdere ordes van grootte aan versnelling. Dit maakt het mogelijk voor applicaties om AI Vector Search in combinatie met grote datavolumes en grote aantallen gebruikers in te zetten.

OCI GoldenGate 23ai is eveneens bedacht om vectors beter te ondersteunen. Deze datareplicatietool in OCI is met deze nieuwste versie geschikt gemaakt om vectors in real-time te repliceren over meerdere vector stores. Het idee hierachter is dat het organisaties in staat stelt om snel aan de slag te gaan met AI. Dit omdat het hiermee mogelijk is om snel en veilig de data te repliceren die je nodig hebt in Oracle Database 23ai, waar het dan vervolgens klaargemaakt wordt voor Vector AI Search. Dit betekent dus wel dat er iets verplaatst (in dit geval gerepliceerd) moet worden. Dus helemaal zonder het verplaatsen van data zal de inzet van Vector AI Search niet zijn voor alle organisaties.

Versnellen van applicatie-ontwikkeling

Zoals gezegd zit er naast de AI-component nog meer nieuws in Oracle Database 23ai. Er ligt behoorlijk wat nadruk op het beter ondersteunen van applicatie-ontwikkelaars. Ook die architectuur wil en moet Oracle zo eenvoudig en schaalbaar mogelijk maken. De data-component is immers een cruciaal onderdeel van vrijwel iedere applicatie. Ontwikkelaars moeten dit zo snel mogelijk kunnen toevoegen in het ontwikkelproces.

Een van de problemen waar ontwikkelaars tegenaan lopen is dat er nogal wat verschillende soorten data zijn. In Oracle Database 23ai is er vooral aandacht voor een nieuwe feature voor de koppeling van JSON en relationele databases. Met JSON Relational Duality heeft Oracle een oplossing voor de mismatch tussen hoe sommige applicaties data willen gebruiken en hoe een relationele database data opslaat. Kort door de bocht maakt JSON Relational Duality het mogelijk om de voordelen van JSON en relationele datamodellen te combineren, op dezelfde data. Het is een duality view bovenop relationele tabellen. Het idee is dat ontwikkelaars dan geen compromissen meer moeten maken bij het ontwikkelen van applicaties. Oracle noemt de nieuwe feature dan ook JSON Relational Unification.

Verder heeft Oracle in Database 23ai Graph Relational Unification toegevoegd. Met iets wat het Operational Property Graph noemt is het voor ontwikkelaars mogelijk om applicaties te bouwen die overweg kunnen met verschillende soorten data. Dit is mogelijk dankzij property graph queries. Hiermee kunnen applicaties alle soorten data bevragen die Oracle Database ondersteunt, zoals relationele data en JSON data.

Mission-critical data

Het laatste overkoepelende thema bij de release van Oracle Database 23ai draait om mission-critical data. Daarbij springt meteen de toevoeging van Raft aan de Oracle Globally Distributed Database in het oog. De Globally Distributed Database maakt het mogelijk om data verspreid over meerdere locaties op te slaan, terwijl applicaties een enkele database image te zien krijgen en adresseren. Daar voegt Oracle nu Raft replication aan toe. Hiermee is het mogelijk om automatische failover toe te voegen aan het deze gedistribueerde omgeving. Dit nagenoeg in realtime (‘enkele secondes’, geeft Oracle zelf aan), zonder dataverlies. Dit moet het mogelijk maken om sterkere systemen te bouwen, met een hogere beschikbaarheid.

Een tweede onderdeel in dit segment is Oracle True Cache. Dit is een in-memory middle-tier cache. Het moet een alternatief zijn voor andere mid-tier caches zoals die van Redis. Naar eigen zeggen is Oracle True Cache vriendelijker voor de ontwikkelaar. Die hoeft geen extra code te schrijven om ervoor te zorgen dat de cache gevuld wordt en consistent blijft. Dat regelt Oracle True Cache allemaal zelf.

Een laatste feature waar we hier de nadruk op willen leggen is de nieuwe In-Database SQL Firewall die Oracle introduceert in Database 23ai. Dit wordt er een beetje als een soort afterthought bij vermeld, maar is toch ook erg belangrijk. SQL-injectie is een populaire manier voor aanvallers om ergens binnen te komen en de boel te verstoren. Dat moet met deze In-Database SQL Firewall niet of nauwelijks mogelijk meer zijn. De firewall draait immers in de database zelf, niet erbuiten. Eventuele aanvallen worden al in de database engine geblokkeerd en geneutraliseerd.

Beschikbaarheid

Oracle Database 23ai is beschikbaar op Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer en Oracle Base Database Service. Daarnaast is het ook beschikbaar op Oracle Database@Azure. De versie voor gebruik on-premise komt later dit jaar (2024). Goed om te vermelden is verder nog dat Oracle Database 23ai vanzelfsprekend een LTS (Long-Term Support)-variant is, want Database 23c was dat ook. Oracle belooft hier tot acht jaar ondersteuning voor te leveren. De upgrade is gratis voor klanten met een supportcontract.

Lees ook: Oracle slaat brug tussen MongoDB JSON en Autonomous Database