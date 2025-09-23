Workday wil hét AI-platform worden: realistisch of te ambitieus?

Tijdens Workday Rising heeft het Workday zich van een hele andere kant laten zien. Voorheen was het een rustige betrouwbare SaaS-aanbieder van HR en Finance software. Dat rustige is er vanaf, Workday wil op het hoogste podium meedoen. Workday wordt een platform met een Agent System of Records. Het doet in rap tempo overnames, haalt veel nieuw talent binnen en loopt over van ambitie. Is dit haalbaar of zijn ze te ambitieus?

Als we de Carl Eschenbach (CEO) en Peter Bailis (CTO) van Workday mogen geloven dan wordt Workday het platform en de applicatie interface van de toekomst voor elke werknemer. De platformbedrijven van vandaag, denk aan SAP, Salesforce en ServiceNow, zijn gewaarschuwd want Workday komt eraan.

Agent System of Records

Bailis stelt dat Workday het beste gepositioneerd is om het enterprise AI platform te worden. Simpelweg omdat het nu al het system of records is voor mensen. De logische uitbreiding daarop is de Agent System of Records. Workday houdt nu al bij wie er in het bedrijf werkt, in welke afdeling, wie hun manager is, de hele historie van het dienstverband, de functie, de beoordelingen zitten allemaal in Workday.

De logische vervolgstap is om daar AI-agents aan toe te voegen. Welke agent is het, van welk team is die onderdeel, wie is de manager van de agent, hoe beoordelen mensen deze AI-agent, welke machtigingen en rechten heeft de agent, en dergelijke. De AI-agents komen als virtuele medewerkers dus ook in het HR-systeem en worden ook beoordeeld.

Identity Providers, zoals Okta en binnenkort Entra ID gebruiken Workday al om te verifïëren of een werknemer nog in dienst is, van welke afdeling die onderdeel uit maakt en welke groepen en recht daar bij horen. Die lijn wil Workday door gaan trekken voor AI-agents, zodat ook die de juiste machtigingen en rechten krijgen.

Het is een goed idee om controle te krijgen over de rechten en toegang die AI-agents hebben, maar ook welke medewerkers toegang hebben tot welke agent. Technisch kan Workday binnen het eigen platform uitvoeren, op platformen van derden is het lastig. Bailis verwacht dat er op korte termijn meer standaard voor AI-agents gaan komen. We hebben al het MCP en A2A-protocol voor agents om met elkaar te communiceren, maar dat is nog niet voldoende.

Overnames om platform te ontwikkelen

Workday heeft flink wat overnames gedaan om het platform uit te bouwen. Zoals gezegd is men erg ambitieus en wil men het standaard platform worden voor enterprise organisaties. Zo heeft Workday Flowise overgenomen, een open source low-code platform, waarmee je eenvoudig AI-agents en apps kan bouwen. Het platform blijft open source en beschikbaar in zijn huidige vorm, wel gaat Workday de technologie gebruiken om het platform verder te ontwikkelen. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Flowise gaat de technolgiestack zal leveren waarmee organisaties straks snel en eenvoudig apps kunnen bouwen op het Workday platform.

Workday kondigde tijdens Rising al de eerste tools aan om AI-agents en apps te bouwen met Workday Build. Dit is echter pas het begin, zo hebben we ons laten vertellen.

SANA

Daarnaast kondigde Workday tijdens Rising aan dat het SANA heeft overgenomen, een Zweeds bedrijf dat beschikt over een aantal essentiële tools die elk platform nodig heeft. Om te beginnen enterprise search, hiermee is het mogelijk om allerlei verschillende databronnen te doorzoeken waar veel organisaties gebruiken van maken, denk aan Sharepoint, OneDrive, Confluent, Asana, Slack, Box, Salesforce en dergelijke. Daarnaast beschikt het over een knowledge management system, waarmee medewerkers eenvoudig bedrijfsinformatie kunnen omzetten in simpele cursussen en slideshows.

Het belangrijkste onderdeel van SANA is volgens Bailis de user interface voor AI. Dat is duidelijk de reden dat Workday 1,1 miljard dollar op tafel heeft gelegd. Het is een moderne eenvoudige interface om met AI te interacteren. Voor de niet technische gebruikers is SANA de perfecte tool om AI te gebruiken. Bailis heeft hoge verwachtingen van SANA en denkt met deze user interface een gooi te kunnen doen om hét platform te worden.

David vs Goliath

Hoewel er duidelijk een ander wind waait bij Workday en het enthousiasme en de ambitie best aanstekelijk is, zijn we kritisch op wat Workday wil bereiken. Het is namelijk een beetje David vs Goliath. De concurrentie die Workday nu min of meer op zoekt is met spelers die vijf keer groter zijn en die ook in een rap tempo innoveren.

Toch is Bailis ervan overtuigd dat de manier waarop de development teams zijn ingericht bij Workday het verschil gemaakt kan worden. Het zijn kleine efficiënte teams die allemaal zeer actief AI inzetten tijdens de development. Bailis is pas vier maanden in dienst bij Workday en in week 2 heeft hij alle ontwikkelaars voorzien van Cursor AI, een AI-powered IDE. Waardoor de ontwikkeling vele malen sneller gaat dan de afgelopen jaren. Verder stelt hij op onze kritiek, dat volgens die theorie alle startups bij voorbaat kansloos zijn, wat niet het geval is.

Primair vs secundair platform

Wij denken dat grote organisaties wel keuzes gaan maken welk AI-platform ze primair willen gebruiken om zelf AI-agents te ontwikkelen. We denken echter dat die keuze wordt gedreven door het meest primaire platform binnen de organisatie. Een fabrikant die veel met SAP S4HANA doet, zal op SAP zijn agents bouwen, een sales en service organisatie zal eerder voor Salesforce kiezen en een organisatie die net tien jaar workflows heeft zitten vouwen in ServiceNow, zal daar willen blijven om die bestaande automatisering te versnellen met AI.

Wat dat betreft denken wij dat Workday meer op de tweede rij zit. HR en Finance zijn een kernonderdeel van elke organisatie, je kan niet zonder, maar het is niet waar de business omdraait. Het zijn ondersteunende diensten die een organisatie mogelijk maken. Daar je primaire AI-platform van maken klinkt niet logisch.

Hier is men het bij Workday niet mee eens. Zowel Eschenbach als Bailis denken dat het wel degelijk kan. Bailis wijst vooral op de toekomstige interface voor werk die hij met SANA wil bouwen. Workday zit volgens hem wall-to-wall in de organisatie. Elke medewerker heeft toegang tot Workday, als je daar de jusite store front voor AI aan toevoegt kan het heel snel gaan. Dat zullen we moeten afwachten, want zover is het nog niet. De SANA overname moet nog worden afgerond. Volgend jaar zullen we de eerste SANA integraties in Workday gaan zien en dan zal blijken wie er gelijk heeft.

Workday stevig in het zadel met AI-agents voor HR en Finance

Of Workday nu het grootste platform wordt op niet, in de domeinen waar het al jaren actief is, behoudt het een stevige positie. Tijdens Rising werden er weer tientallen nieuwe agents aangekondigd die het werk van HR en finance-medewerkers makkelijker gaan maken. Workday investeert fors in het ontwikkelen van kwalitatieve AI-agents die complexe taken uit handen kunnen nemen.

Ook wordt het eindelijk makkelijker voor organisaties om data uit Workday te gebruiken en te integreren in andere bedrijfsprocessen en oplossingen van derde partijen. Hierover hadden we een goed gesprek met de CEO.

