Workday breidt AI-agents uit naar HR, Finance en specifieke industrieën

Voor Workday Rising stond één ding al min of meer vast, Workday moet als SaaS-oplossing met nieuwe AI-agents komen. Dat doet het dan ook, middels een uitbreiding van het Workday Illuminate AI-platform. Er komen nieuwe gespecialiseerde agents voor HR, Finance en specifieke industrieën of processen. De agents zijn ontworpen om complexe bedrijfsprocessen zoals performance reviews, workforce planning en een financial close te automatiseren.

Deze aankondiging volgt op teleurstellende resultaten van AI-investeringen in de markt. Een MIT-studie toont aan dat ondanks miljarden aan AI-uitgaven vorig jaar, slechts 5% van de organisaties daadwerkelijk rendement zag op hun investeringen.

“Te veel AI-initiatieven bestaan uit willekeurige automatiseringsprojecten die nooit opschalen of echte waarde leveren,” aldus Gerrit Kazmaier, president product & technology bij Workday. “De barrière van zelf AI bouwen op legacy systemen en gesloten platformen is simpelweg te hoog.”

Workday stelt dat hun aanpak anders is door AI-agents direct in workflows te integreren, waardoor processen getransformeerd worden om concrete bedrijfsresultaten te leveren.

Nieuwe HR-agents

De nieuwe HR-agents tillen het Workday platform naar nieuwe hoogte. Zo richten ze zich op het stroomlijnen van workforce- en talentmanagement. Ook performance reviews kunnen door een agent worden voorbereid. Er zijn nieuwe agents voor:

Business Process Copilot Agent , automatiseert implementatie en configuratie van nieuwe bedrijfsprocessen

, automatiseert implementatie en configuratie van nieuwe bedrijfsprocessen Case Agent , handelt administratieve taken af om resolutietijden te verkorten

, handelt administratieve taken af om resolutietijden te verkorten Document Intelligence for Contingent Labor Agent , versnelt SOW-creatie en contractbeheer

, versnelt SOW-creatie en contractbeheer Employee Sentiment Agent, analyseert continue medewerkerfeedback en biedt inzichten

analyseert continue medewerkerfeedback en biedt inzichten Job Architecture Agent , automatiseert het creëren van functieladders

, automatiseert het creëren van functieladders Performance Agent, analyseert performancedata uit verschillende enterprise applicaties

Financiële agents voor snelheid en inzicht

De Finance-agents zijn ontworpen om reconciliatie, testing en planning te stroomlijnen:

Cost & Profitability Agent , vereenvoudigt kosten- en winstgevendheid via natuurlijke taal

, vereenvoudigt kosten- en winstgevendheid via natuurlijke taal Financial Close Agent , stroomlijnt het financial close proces met automatisering en real-time zichtbaarheid

, stroomlijnt het financial close proces met automatisering en real-time zichtbaarheid Financial Test Agent, test financiën continu om fraude te detecteren en compliance mogelijk te maken

Industrie-specifieke oplossingen

Voor specifieke industrieën introduceert Workday agents die gespecialiseerde workflows vereenvoudigen:

Academic Requirements Agent ,automatiseert het creëren van academische vereisten voor onderwijsinstellingen

,automatiseert het creëren van academische vereisten voor onderwijsinstellingen Student Administration Agent, automatiseert repetitieve administratieve studenttaken

Bestaande agents leveren meetbare resultaten

Workday presenteerde prestaties van bestaande agents die al beschikbaar zijn:

Contract Intelligence Agent reduceert contractuitvoeringstijd met 65%

Frontline Agent verkort tijd voor personeelswisselingen tot 90%

Financial Audit Agent bespaart early access klanten tot 900 uur per jaar

Payroll Agent automatiseert payroll taken tot 4x sneller

Planning Agent reduceert data-exploratie en analyse met 30%

Recruiter Agent hielp General Motors kandidaatscreening met 70% te verkorten

Talent Mobility Agent stelde AdventHealth in staat om $68 miljoen aan agency-uitgaven te besparen in 12 maanden

Workday Flex Credits voor flexibele AI-adoptie

Mwt de introductie van Workday Flex Credits introduceert Workday een nieuw consumptiemodel bedoelt om AI-adoptie toegankelijker te maken. Dit transparante, subscription-gebaseerde systeem geeft organisaties flexibiliteit bij het implementeren van AI-innovaties.

Klanten ontvangen een initiële toewijzing van Flex Credits als onderdeel van hun Workday-abonnement, die jaarlijks worden vernieuwd. Organisaties kunnen meer credits toevoegen naarmate hun AI-gebruik uitbreidt, zonder gecompliceerde tiers of verborgen kosten. De credits zijn universeel toepasbaar op verschillende Workday-agents en platform-innovaties.

Beschikbaarheid

De nieuwe Illuminate-agents worden beschikbaar in 2026. Workday Flex Credits kunnen vanaf vandaag worden aangekocht. Het bedrijf benadrukt dat AI-innovatie direct in het Workday-platform is gebouwd en continu wordt geleverd, zodat klanten altijd toegang hebben tot de nieuwste agents en platform-verbeteringen.

