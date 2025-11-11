De staat van cloud-native computing in 2025

Het idee om data en applicaties te hosten in een SaaS-model is al lang niet meer ongeloofwaardig. De afgelopen 25 jaar is de on-premises private cloud samengesmolten met de hybrid cloud. Ondertussen heeft de massale beweging naar de public cloud geleid tot het concept van cloud-native. Hoe staat het er in 2025 voor met deze technologie?

Het concept van cloud-native is inmiddels zo gestimuleerd, gestandaardiseerd en gevalideerd dat we de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) dankbaar kunnen zijn voor KubeCon CloudNativeCon, een techconferentie met een indrukwekkende lijst van wereldwijde locaties en een benijdenswaardige deelnemerslijst. Gezien de bijeenkomst van de cloud-native glitterati deze week in Atlanta, Georgia, lijkt dit het perfecte moment om bovenstaande vraag te stellen.

Volgens het onlangs gepubliceerde rapport State of Cloud Native 2025 van CNCF en SlashData zijn er 15,6 miljoen ontwikkelaars die cloud-native tools gebruiken. Dat betekent dat cloud-native nu echt een hoeksteen is geworden van moderne software. Slechts 30 procent van de ondervraagde backend-ontwikkelaars zegt echter Kubernetes te gebruiken, een daling ten opzichte van het hoogtepunt van 36 procent in het derde kwartaal van 2023.

“Bovendien is slechts 41 procent van de professionele AI-ontwikkelaars cloud-native. Dit is ondanks hun infrastructuurintensieve workloads”, aldus Bob Killen, senior technical program manager bij CNCF. “Aangezien Kubernetes de ruggengraat vormt voor veel andere diensten, suggereert dit dat deze ontwikkelaars zichzelf misschien niet als Kubernetes-gebruikers beschouwen. Terwijl ze vaak technologie gebruiken die ervan afhankelijk is. Dit is te verwachten, aangezien steeds meer goed geabstraheerde interne platforms en de volwassenheid van platformengineering de Kubernetes-complexiteit verbergen. Organisaties moeten er echter voor zorgen dat er ergens in hun teams voldoende Kubernetes-expertise aanwezig is. Dit aangezien inzicht in de orkestratielaag voor probleemoplossing en optimalisatie vaak vereist is. Zelfs als de meeste applicatieontwikkelaars daar op de juiste manier van worden afgeschermd.”

Betty Junod, Heroku CMO bij Salesforce, heeft veel ideeën over de stand van zaken op het gebied van cloud-native. Ze suggereert dat Kubernetes na tien jaar een punt van volwassenheid en acceptatie heeft bereikt waarop het niet langer het middelpunt van de discussie is. Waarom? Omdat het gewoonweg de standaard is geworden.

AI is de disruptie

“Het ecosysteem rond Kubernetes wordt steeds complexer. De nadruk ligt nu op hoe het kan worden geoptimaliseerd om meer waarde te halen, het kleiner te maken voor de edge of meer van de app-portfolio aan te pakken. AI is de grootste disruptie van de afgelopen jaren, met de mogelijkheid om het aantal gecreëerde apps exponentieel te vergroten. Dit door een geheel nieuwe klasse van bouwers in het ecosysteem te introduceren, en dat zal een uitdaging vormen voor de mogelijkheid tot ondersteuning, de observability en de operaties”, aldus Junod.

Mike Milinkovich, executive director bij de Eclipse Foundation, is van mening dat cloud-native voor een revolutie heeft gezorgd. Het heeft volgens hem de manier waarop software wordt gebouwd, geïmplementeerd, geobserveerd en beheerd “fundamenteel veranderd”. Hij zegt dat dit CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), efficiënter gebruik van reken-, opslag- en netwerkbronnen en hybride en multi-cloudarchitecturen mogelijk heeft gemaakt.

“Fundamenteel hebben Kubernetes en het enorme ecosysteem dat eromheen is ontstaan, de cloud veilig gemaakt voor bedrijven. Dat heeft een enorme transitie in de hele sector teweeggebracht”, constateert Milinkovich. “Het is belangrijk om te beseffen dat dit allemaal is gebeurd dankzij de kracht van open source en open samenwerking. Geen enkele propriëtaire technologie had dezelfde impact kunnen hebben. Elke laag van de moderne stack, van cloud-native Java en Kubernetes-orkestratie tot eBPF-netwerken en OpenTelemetry-observability, is volwassen geworden door open source-licenties, samenwerking en governance. Dit open source-ecosysteem maakt nu de volgende generatie innovaties mogelijk, zoals grootschalige implementaties van agentische AI-systemen.”

De altijd vriendelijke Stu Miniman, senior director of market insights voor hybride platforms bij Red Hat, heeft ongetwijfeld veel te zeggen over de stand van zaken in de cloud-native wereld.

“We hebben een zodanig niveau van volwassenheid bereikt in het cloud-native ecosysteem dat mensen misschien denken dat het nu een beetje saai is geworden. Hoewel AI een natuurlijke uitbreiding is van Kubernetes en cloud-native architecturen, zijn er veranderingen nodig in de architectuur om AI-workloads te ondersteunen in vergelijking met eerdere workloads. Platformengineering blijft grote belangstelling genieten bij klanten… en nieuwe AI-verbeteringen zorgen voor nog meer productiviteit voor ontwikkelaars en operators. Bovendien openen veranderingen in het virtualisatielandschap de deur voor diegenen die modernisering willen omarmen. Tegelijkertijd wil men VM’s naast containers kunnen onderhouden. Daarbij maken ze gebruik van KubeVirt met ondersteunende projecten en een breed ecosysteem”, aldus Miniman. Dat doet hij met zijn kenmerkende enthousiasme, tijdens een briefing voorafgaand aan het evenement van deze week.

Welkom bij continuous everything

In het afgelopen decennium heeft cloud-native ons bijna onbeperkte snelheid, onmiddellijke implementaties, geautomatiseerde pijplijnen en voortdurend veel meer gebracht. Dat is de mening van Nishant Modak, oprichter en CEO van Last9.

“Maar snelheid heeft een nieuwe beperking aan het licht gebracht: begrip en uitvoerbaarheid. We leveren meer code dan ooit, maar debuggen duurt nog steeds even lang als altijd. En de verantwoordelijkheid is nog steeds onduidelijk”, aldus Modak.

Modak suggereert dat de echte uitdaging van vandaag niet alleen is hoe we sneller kunnen implementeren. Het draait er namelijk ook om hoe we onze systemen sneller kunnen begrijpen en reageren voordat gebruikers er last van ondervinden. Softwareontwikkelaars en datawetenschappers moeten daarom een extra niveau van ‘uniform observability’ ontwikkelen. Dit kan door middel van tools die duidelijk inzicht bieden in application health, dependencies en de prestaties van diensten. Dit alles helpt in hun aanpak om cloud-native architecturen te bouwen die performant, robuust en effectief zijn.

“We zien Kubernetes evolueren van een orchestration-platform naar de basis voor productieklare AI- en multi-tenant-omgevingen. Cloud-native draait tegenwoordig om consistentie: het naadloos implementeren en beheren van rekenkracht en data in clouds, on-premises en aan de edge. De opkomst van realtime inferencing, observatie en serverless orkestratie betekent dat ontwikkelaars platforms nodig hebben die automatisch kunnen schalen en reageren op gegevens zodra deze binnenkomen. Open standaarden zoals Kubernetes, Kafka en S3 zijn de enablers die vrijheid van lock-in garanderen en innovatie overal mogelijk maken”, aldus Alon Horev, medeoprichter en chief technology officer bij VAST Data.

Sida Shen, productmanager bij Celerdata, zegt dat wanneer hem wordt gevraagd wat de ruggengraat is van bedrijfsanalyses voor cloud-native workloads, het antwoord over het algemeen het datawarehouse is.

“Het datawarehouse heeft uitstekend werk verricht door informatie te centraliseren, dashboards aan te sturen en leidinggevenden in staat te stellen betere beslissingen te nemen. Maar toen organisaties analytics rechtstreeks aan hun klanten moesten presenteren, kwamen de beperkingen van warehouse-gerichte benaderingen al snel aan het licht. Latency werd een knelpunt, opslagkosten stegen sterk en hybride of on-premises implementaties waren vaak onbereikbaar”, aldus Chen. “Dat wil zeggen, totdat het data lakehouse als geloofwaardig alternatief opkwam. Door de schaalbaarheid van data lakes te combineren met de prestatiekenmerken van analytische databases, hebben cloud-native lakehouses flexibiliteit en efficiëntie gebracht in klantgerichte workloads. Cruciaal is dat wanneer deze worden aangedreven door een open query-engine zoals StarRocks en gecombineerd met – opnieuw – cloud-native technologieën zoals Apache Iceberg als tabelformaat, de architectuur performant, open en interoperabel wordt. Het is een model dat organisaties op petabyteschaal al in de productie bewijzen.”

De operationele realiteit is grimmig

Ari Zilka, CEO en oprichter van MyDecisive, denkt dat de cloud-native strijd in 2025 volledig draait om waarde-extractie. Hij stelt dat “de operationele realiteit grimmig is”. Oftewel: dat Kubernetes de boventoon voert en legacy PaaS-platforms zoals Cloud Foundry heeft verpletterd. Het heeft een laatste, urgente migratiegolf veroorzaakt. Deze consolidatie van containerorkestratie dwingt ondernemingen om extra in te zetten op slimmere platformengineering.

“De ongebreidelde complexiteit en kosten dreigen echter het succes van grote organisaties te ondermijnen. De moderne observability stack is een exorbitant zwart gat geworden. Het levert onvoldoende waarde voor zijn exorbitante kosten en vereist een fundamentele heroverweging van datamanagement. Tegelijkertijd is de gok met data lakehouse mislukt, omdat deze te complex en te duur bleek te zijn. De noodzaak is duidelijk. Dat vereist dat workloads met gedemocratiseerd datamanagement van de afgrond worden teruggehaald. Ze moeten weer op centrale platforms geplaatst worden”, aldus Zilka.

Kris Kang, hoofd productontwikkeling voor AI en cloud bij JetBrains, wil het hebben over cloudgebaseerde agents. Hij stelt dat we steeds vaker zullen zien dat bedrijven teams van agents inzetten die samenwerken met menselijke teams. Als dit op de juiste manier wordt gedaan, zal dit aanzienlijke productiviteitswinst opleveren. Dat gezegd hebbende, zijn er nog vragen die het bereiken van dat ideaal in de weg staan. Hoe werken deze agents met elkaar samen en wat zijn de gevolgen voor de mensen in de loop? Hoe werken de agents samen met menselijke tools? Hoe voorkomen bedrijven veiligheidsrisico’s en slecht gedrag van agents?

“Dit zijn nog onopgeloste problemen. Steeds meer bedrijven zullen ermee te maken krijgen naarmate er meer externe agents worden ingezet”, aldus Kang. “De meeste bedrijven zullen zich realiseren dat ze het risico lopen om afhankelijk te worden van één LLM-leverancier. En dat ze, om de totale AI-kosten te verlagen, open LLM’s moeten gaan gebruiken of hun eigen modellen moeten ontwikkelen. Het gevolg van een dergelijke beslissing is dat bedrijven nu hun eigen datacenters moeten bouwen en/of GPU’s moeten aanschaffen bij cloudproviders (waar het aanbod al schaars is). De beschikbaarheid van deze GPU’s, hun levensduur naarmate chips verbeteren en hun geschiktheid voor verschillende soorten workloads (naast het bedienen van LLM’s) zijn essentieel voor het behalen van ROI op computeruitgaven.”

Hij zegt ook dat in dataopslag, naarmate het gebruik van LLM en agents toeneemt, de hoeveelheid gegevens voor auditing en personalisatie explosief zal toenemen. Dit betekent dat we een exponentiële groei kunnen verwachten in de hoeveelheid data die wordt gegenereerd en opgeslagen in de cloud, veel meer dan wat er in het pre-AI-tijdperk werd verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Ingebouwde selfservice, governance en duurzaamheid

Benjamin Brial, oprichter van Cycloid.io, zegt dat de cloud-native verschuiving nu minder te maken heeft met nieuwe containertools en meer met de manier waarop organisaties selfservice, governance en duurzaamheid integreren in platformengineering.

“Ten eerste is de ervaring van ontwikkelaars cruciaal. Het bieden van abstracties waarmee teams veilig en sneller kunnen werken, is een belangrijke drijfveer. Ten tweede zijn hybride/multi-cloud en GitOps-gedreven infrastructuur nu mainstream. We zien dat steeds meer bedrijven verwachten dat het Internal Developer Platform (IDP) keuze en modulariteit biedt, en niet slechts één stack. Ten derde denk ik dat kostenefficiëntie (FinOps) en duurzaamheid (GreenOps) steeds belangrijker worden als kernpijlers. Cloud-native betekent schaalbaar, ja, maar ook efficiënt en meetbaar. De winnaars zijn degenen die controle en duidelijkheid combineren met snelheid”, aldus Brial.

Nigel Douglas, hoofd developer relations bij Cloudsmith, zegt dat gecompromitteerde dependencies “opzettelijke wapens” zijn die onzichtbaar diep in dependency trees opereren en vervolgens automatisch worden uitgevoerd door buildsystemen.

“We zien dat steeds vaker bij spraakmakende aanvallen, zoals de recente npm-incidenten met ‘Shai-Hulud’ en ‘PhantomRaven‘. We verwachten dat de focus zal verschuiven van CVE-scanning naar actieve malwaredetectie als het gaat om het beveiligen van de cloud-native softwaretoeleveringsketen, waarbij het OpenSSF Malicious Packages-project al essentiële realtime informatie levert”, aldus Douglas.

Hij suggereert ook dat, nu Kubernetes de drempel naar AI-native orchestration overschrijdt, Kubernetes ook snel volwassen wordt, met Dynamic Resource Allocation (DRA) nu GA in v1.34. DRA maakt integratie mogelijk met AI-hardware zoals GPU’s, TPU’s en NIC’s, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor AI-aangedreven workloads om efficiënt en veilig te draaien binnen Kubernetes-productieomgevingen.

Wacht even, wat komt er nu?

Yasmin Rajabi, COO bij CloudBolt, een bedrijf dat zich bezighoudt met cloudbeheer en -optimalisatie, zegt dat cloud-native technologieën het punt van volwassenheid hebben bereikt waarop de vraag niet langer alleen gaat over de overstap naar containers. De vraag is nu “wat komt er daarna”. Dat is de meest urgente zorg. Hoe schalen we op, hoe gaan we om met Day Two-problemen… en hoe verbeteren we de operationele efficiëntie?

“De focus is verschoven van hoe snel ik kan implementeren, naar hoe ik grip kan krijgen op de kosten en hoe veerkrachtig mijn platform is bij veranderingen of storingen. Dat hebben we onlangs gezien bij AWS. Teams erkennen de overhead die deze technologieën met zich meebrengen voor ontwikkelaars en centraliseren dat werk. We zien dat meer platformteams best practices vaststellen, tools gebruiken om deze af te dwingen en overstappen van ‘adoptie’ naar ‘operational excellence'”, aldus Rajabi.

James Urquhart, field CTO en technologie-evangelist bij AI-orkestratiebedrijf Kamiwaza AI, zegt dat bedrijven nog steeds draaien op software die in de loop van jaren, of zelfs decennia, is ontwikkeld. Ze zijn ontworpen met architecturen die zijn afgeleid van client-serverpatronen uit de jaren negentig. Hij zegt dat AI daar weinig aan verandert, hoewel er tekenen zijn dat er nieuwe implementatiearchitecturen op komst zijn.

“Dit is belangrijk omdat het de noodzaak benadrukt van een verscheidenheid aan implementatie- en operationele opties voor cloud-native ontwikkeling. Alles, van virtuele machines tot containers tot functies, is nodig voor het verpakken en uitvoeren van software. Datastores, variërend van eenvoudige gedeelde bestandssystemen tot relationele databases tot meer esoterische opties die langzaam mainstream worden (zoals vector en graph databases), zijn nodig om aan de huidige behoeften te voldoen en nieuwe te innoveren”, legt Urquhart uit.

De kwetsbaarheid van de cloud blootgelegd

Kevin Cochrane, CMO bij alternatieve hyperscaler Vultr, zegt dat recente gebeurtenissen “de kwetsbaarheid” van de huidige cloudinfrastructuur hebben blootgelegd. Ook hebben ze de noodzaak van veerkracht onderstreept, stelt hij. Hij stelt dat bedrijven zich realiseren dat “multicloud niet genoeg is” als het alleen maar betekent dat er contracten met meerdere leveranciers worden afgesloten.

“Ze hebben eerder behoefte aan echte veerkracht van de infrastructuur. Deze is gebaseerd op gedistribueerde architecturen die de activiteiten kunnen ondersteunen wanneer een enkele provider of regio uitvalt. De meest voorbereide, vooruitstrevende organisaties herconfigureren hun infrastructuur met het oog op autonomie en redundantie. En ze bouwen bouwen systemen die zichzelf kunnen herstellen en de workloads overal opnieuw in evenwicht kunnen brengen. Dit betekent een verschuiving van cloud-native als implementatiemodel naar cloud-native als operationele mentaliteit. Deze is geworteld in veerkracht, soevereiniteit en controle”, aldus Cochrane.

Nick Heudecker, hoofd marktstrategie en bedrijfsontwikkeling bij Cribl, denkt dat er “twee duidelijke trends” zijn nu cloud-native een groter deel van het IT-budget opeist. Voor Heudecker is de eerste trend het omgaan met de overweldigende hoeveelheid telemetriegegevens die uit cloud-native architecturen komt. Dit gaat gepaard met de moeite om daar zakelijke inzichten uit af te leiden. Hij zegt dat de tweede trend is dat platformengineering “essentieel is om de productiviteit van ontwikkelaars te versnellen”. Ook is het broodnodig om securitymaatregelen af te dwingen, nu ontwikkelaars gehaast cloud-native te worden.

Ga niet achter framework-watervallen aan

Mike Kelly, CEO van Bindplane, benadrukt dat AI belangrijk zal worden naarmate cloud-native groeit. Maar: dat kan alleen als het op een solide basis is gebouwd. Hij stelt daarom dat de echte innovatie op dit moment in de operationele cloudlaag ligt. Dat wil zeggen: het verbinden van telemetrie, automation en governance. Hierdoor beschikken AI-systemen daadwerkelijk over betrouwbare gegevens om op te handelen. Kelly zegt dat de bedrijven die succesvol zijn in cloud-native vandaag de dag niet “achter nieuwe frameworks aanjagen”. In plaats daarvan standaardiseert men de manier waarop data tussen clouds, tools en teams stroomt. We zijn het tijdperk van intelligente infrastructuur ingegaan, waarin de slimste component in een stack misschien wel de pijplijn is.

“De grootste cloud-native trend van 2025 is het besef dat data de nieuwe lock-in is geworden. Cloudportabiliteit doet er niet toe als je observability- en security-pijplijnen zijn gekoppeld aan het datamodel van één leverancier. We zien een snelle verschuiving naar open standaarden zoals OpenTelemetry en gedeelde control planes die gegevensverzameling loskoppelen van analyse. De toekomst van cloud-native zal worden bepaald door hoe organisaties hun telemetrie verplaatsen, verminderen en routeren, niet alleen door hoe ze containers uitvoeren”, aldus Kelly.

Hij stelt dat cloud-native vandaag de dag niet gaat over hoeveel microservices je kunt opzetten, maar over hoe goed je ze kunt beheren. “Organisaties worden zich bewust van de uitdagingen op het gebied van kosten, wildgroei en observeerbaarheid die zijn ontstaan door jarenlange enthousiaste acceptatie. De volgende fase draait om consolidatie: uniforme datapijplijnen, draagbare telemetrie en slimmere automatisering die multi-cloudomgevingen weer beheersbaar maken. De meest vooruitstrevende teams herontwerpen hun architectuur met het oog op eenvoud, niet alleen op schaalbaarheid”, voegt hij toe.

Veerkracht is nog steeds een werk in uitvoering,

Ajay Khanna, CMO bij Yugabyte, zegt dat bedrijven vertrouwen op de flexibiliteit en schaalbaarheid van gedistribueerde cloud-native architecturen om aan de groeiende vraag naar applicaties te voldoen.

Khanna: “Als we iets hebben geleerd van recente AWS- en Azure-storingen, dan is het dat veerkracht nog ‘work in progress’ is. Veerkracht moet worden ingebouwd in het architectonische ontwerp en kan niet achteraf worden toegevoegd. Multi-region, multi-cloud en inter-cloud benaderingen met elastische schaalbaarheid en ultra-veerkracht zijn de weg vooruit. Naarmate organisaties zich uitbreiden naar hybride en multi-cloudomgevingen en AI integreren in hun activiteiten, krijgen ze meer kopzorgen. Het wordt steeds complexer om de consistentie, prestaties en veerkracht van data te behouden. In 2025 weerspiegelt het cloud-native landschap deze evolutie. Er is een nadruk op AI-native, datagestuurde systemen die naadloos werken in diverse cloudinfrastructuren. Dit is om de business continuity te waarborgen, de kosten te optimaliseren en te voldoen aan datasoevereiniteitseisen.”

Cloud-native in 2026?

Als we vooruitkijken, lijkt er brede consensus te bestaan. Denk aan hierboven besproken onderwerpen als Kubernetes-standaardisatie, de noodzaak om platformengineering te omarmen en de toenemende complexiteit. Daarnaast is broosheid alomtegenwoordig en lijkt AI een ‘spillover-effect’ te hebben op alle onderdelen van moderne IT-stacks. Zullen al deze standaarden in 2026 nog steeds bestaan? Ja, sommige, de meeste, misschien… plus een paar andere, is de meest voorzichtige schatting.

Er is misschien maar één zekerheid: cloud-native zal de natuurlijke norm worden voor SaaS-implementaties in elke sfeer. Laten we er nog een draaien voor het geluk.