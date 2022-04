Amazon wil 1 miljard dollar (920 miljoen euro) investeren in supply chain-technologie, waaronder ERP-systemen, magazijnrobots en securityoplossingen. Het geld is op aanvraag beschikbaar voor fabrikanten en developers, klein en groot.

Amazon stopt het geld in een fonds, het Amazon Industrial Innovation Fund. Bedrijven kunnen contact opnemen om in aanmerking te komen voor een investering. Kandidaten moeten aan een criterium voldoen. Draagt het product van een bedrijf bij aan de snelheid en werkervaring van logistieke medewerkers, dan heeft Amazon interesse. Denk aan ontwikkelaars van robottechnologie, of securityoplossingen voor de infrastructuur van een logistiek bedrijf.

De doelgroep is breed. Amazon wil innovatie stimuleren. De eerste investeringen zijn reeds bekend. Onder de bedrijven vind je Modjoul, een Amerikaanse startup die draagbare devices tegen blessures ontwikkelt. Ook Vimaan ontvangt groeigeld, een developer van AI-oplossingen voor magazijnbeheer. Amazon is van plan om in grote en kleine bedrijven te investeren. De techgigant bepaalt de grootte van een investering per bedrijf.

“We zien een kans om verder te kijken dan onszelf”, deelt Alex Ceballos Encarnacion, vice-president van business development bij Amazon. “We weten dat er bedrijven zijn die onze nieuwsgierigheid delen. Of onze investering hen nu helpt groeien of ertoe brengt om met Amazon samen te werken; we zijn verheugd om technologie vooruit te helpen, aangezien online winkelen steeds belangrijker wordt.”

Robotisering

De logistieke industrie robotiseert op hoog tempo. IBM en Zebra Technologies verwachten dat de retailsector volgt. In een recente survey van Zebra Technologies zei 54 procent van de ondervraagde medewerkers bang te zijn om vervangen te worden door een robot. Een survey van IBM wees uit de meeste consumenten self-checkoutsystemen in fysieke winkels willen gebruiken.

