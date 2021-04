NetSuite verbetert platform en pakt momentum in ERP-markt

NetSuite zal de komende dagen zijn virtuele event NetSuite on Air organiseren. Voor aanvang van dit event spraken we met de oprichter en executive vice president bij NetSuite, Evan Goldberg. Hierin gaf hij aan dat NetSuite flink is gegroeid, er nieuwe features zijn binnen het platform en dat er volgend jaar een grote update op het programma staat.

We volgen NetSuite inmiddels enkele jaren op de voet. Wat ontstond als een zelfstandige SaaS-gebaseerde ERP-leverancier is inmiddels enkele jaren onderdeel van het grote Oracle. Onder die vleugel probeert NetSuite grotere stappen te zetten en dat lijkt te lukken. Het afgelopen jaar is NetSuite 24 procent gegroeid. Dat lijkt in een booming IT-wereld wellicht een laag percentage, maar voor de ERP-markt is dat zeer netjes. Inmiddels telt NetSuite meer dan 24.000 klanten die vooral actief zijn in het middensegment. Volgens de website van NetSuite zijn onder meer Commvault, MongoDB, Tableau Software, Transavia en Western Global klant van NetSuite.

NetSuite ziet het aantal partners ook nog steeds toenemen, inmiddels zijn er 542 partners die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van 579 SuiteApps op het SuiteNetwork.

Nieuwe platform features

De komende dagen gaat NetSuite tijdens het On-Air evenement een aantal nieuwe features tonen. Hierover zegt Goldberg: “De laatste updates dragen bij aan het stroomlijnen en verbeteren van financial, inventory en operational management.” Daarnaast introduceert NetSuite tools voor meer Automation en betere efficiëntie.

Goldberg stelt verder dat in deze en ook de volgende release van NetSuite goed is gekeken naar de feature requests van gebruikers. “Langgekoesterde feature requests die door NetSuite niet konden worden ingevuld of zeer uitdagend waren, zullen eindelijk worden ingelost.” Dat zijn uitspraken waar klanten blij van worden, maar ook een verwachting scheppen.

Smart Financials en Operational Automation

NetSuite komt met een gecentraliseerde oplossing voor inkoop en facturering. Hiermee kunnen bedrijven hun uitgave beter beheren en meer productiviteit behalen. Zo zijn er minder PO’s nodig, omdat bedrijven verschillende bestellingen kunnen samenvoegen in één PO. Ook betalingen aan leveranciers worden nu vanuit één locatie aangemaakt.

Voor het controleren, goedkeuren of uiteraard afkeuren van betalingen, is nu een e-mail approval workflow gebouwd. Managers die hiervoor verantwoordelijk zijn kunnen nu een e-mail krijgen voor elke approval en met één druk op de knop in de e-mail aangeven wat de bedoeling is. Managers verwerken wachtende transacties hierdoor sneller, zo is de gedachte. Dit is een van de langgekoesterde feature requests, aldus Goldberg.

SuiteCommerce Sites

Vanuit NetSuite kunnen retailers ook gebruikmaken van SuiteCommerce Sites om eenvoudig een webwinkel te openen. Hieraan is nu een blog feature toegevoegd. Naast een webwinkel kan men nu ook een blog starten. Met blogs kan een webwinkel over de artikelen schrijven en ze indirect promoten. Dit helpt met de SEO op de webwinkel en bespaart op externe marketingkosten.

Automated Inventory Management

Binnen de Inventory management oplossing is nu ook Pack Station beschikbaar. Pack Station beschikt over een eenvoudige touchscreen interface waarin het inpakproces efficiënt inzichtelijk is gemaakt. Verschillende bestellingen die naar hetzelfde adres gaan kunnen nu worden gebundeld bij het inpakken. Dit levert een besparing op in de verzendkosten.

Ook zijn er nieuwe features toegevoegd aan het Warehouse Management System (WMS). Organisaties hebben de mogelijkheid om Wave picking toe te passen (het verzamelen van producten van meerdere orders tegelijk), maar ook Tally Scans (geautomatiseerd scannen van schappen om eenvoudiger voorraad bij te houden) en het eenvoudiger printen van labels. De waves kunnen ook worden gesorteerd op basis van levertijd en verzendadres.

Analytics and Insights

Alles draait om data binnen een ERP-oplossing, dus hier goede analytics uithalen is enorm belangrijk. Met SuiteAnalytics kunnen allerlei rapportages worden opgemaakt. Daarbij kan gefilterd worden op klanten, productlijnen, of specifieke producten of een combinatie daarvan. De mogelijkheden lopen zeer uiteen. Het is nu ook mogelijk om velden te berekenen op basis van samengestelde kolommen in workbooks.

NetSuite heeft grootste plannen

Goldberg had moeite om zijn enthousiasme te onderdrukken over de aankomende releases. Volgens hem komt er begin 2022 echt een grote NetSuite-update aan waar hij hele grote verwachtingen van heeft. Veel wilde hij er niet over kwijt, wat resulteerde in vragen. Wat we wel weten is dat de complete interface van NetSuite op de schop zal gaan en het ontwerp wordt afgestemd op Oracle’s Redwood UX. Op basis van Goldberg zijn uitspraken kunnen we stellen dat hij dat een goede stap voorwaarts vind, maar dat het losstaat van de grote update die NetSuite volgend jaar op het programma heeft staan. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

