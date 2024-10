NetSuite zet in op kwalitatieve groei en omarmt Salesforce

Tijdens SuiteWorld 2024 was het thema “All Systems Grow”, oftewel alle systemen groeien. Toepasselijk gekozen, want echt grote aankondigingen waren er niet. Er werden vooral veel beloftes ingevuld. Ook zagen we een grote strategiewijziging bij zowel Oracle als NetSuite. Concurrenten worden omarmd en als partner toegevoegd. Oracle en NetSuite kiezen voor open. Misschien is dat wel de grootste aankondiging.

Het gaat goed met NetSuite, met maar liefst 40.000 klanten groeit NetSuite stevig door in het ERP-landschap. Het weet steeds meer MKB’ers te overtuigen dat zij het ERP-platform zijn voor de mid-market. Al heeft het inmiddels zoveel oplossingen rondom ERP gebouwd, dat de definitie ERP wat tekort schiet. De omzet was in het eerste kwartaal maar liefst 20 procent hoger dan een jaar eerder. Cijfers waar menig bedrijf jaloers op zal zijn.

Inlossen van beloftes en AI-aankondigingen

Tijdens SuiteWorld 2024 dit jaar geen spannende overnames of grote aankondigingen. Het was vooral het beschikbaar maken van nog meer AI-features waar al meer dan een jaar over gesproken wordt. In totaal zijn er 170 nieuwe modules en features beschikbaar gekomen, waarvan de meeste dus al aangekondigd waren of de kwaliteit van het platform naar een hoger niveau tillen.

Op nog meer plekken heeft NetSuite AI toegevoegd aan zijn oplossingen. Een combinatie van traditionele AI en generatieve AI. De traditionale AI gaat bijvoorbeeld op zoek naar afwijkingen in transacties en financiële rapporten. Als een factuur bijvoorbeeld ineens van een ander adres komt, of op een heel vreemd moment binnenkomt, dan wordt dat gerapporteerd.

Afwijkingen kunnen, indien het ingewikkeld is om uit te leggen, ook worden uitgelegd middels tekst en grafieken die met generatieve AI wordt gegenereerd. Ook kunnen gebruikers van NetSuite op nog meer plekken Text Enhance gebruiken, bijvoorbeeld om een toelichting te schrijven bij een order, een controle van een proces of beleidsstuk. Als iets is aangepast in een dossier kan Text Enhance dat geautomatiseerd beschrijven.

Kwalitatief hele handige updates voor het NetSuite platform, maar in grote lijnen al eerder aangekondigd.

RedWood is niet nieuw, maar wel grote stap voorwaarts

Oracle heeft enkele jaren geleden al RedWood gepresenteerd. Een nieuwe designtaal waaraan alle Oracle-oplossingen moeten gaan voldoen. Ook NetSuite gaat het RedWood-ontwerp volledig omarmen. Wel moeten we er direct bij vermelden dat het niet slechts een nieuw jasje en kleurtje voor de applicaties betekent. Ook de manier waarop gebruikers interactie hebben met de software wordt volledig tegen het licht gehouden.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop en alles moet zeer intuïtief werken. Er wordt heel goed gekeken waar knoppen geplaatst moeten worden, of hoe gebruikers met zo min mogelijk handelingen acties kunnen uitvoeren.

Wel betekent dit dat RedWood gefaseerd zal worden uitgerold. Het gaat nog zeker een jaar of misschien wel langer duren voordat NetSuite in zijn geheel in RedWood is gestoken.

Was er dan helemaal niets nieuws?

Zeker wel, NetSuite SuiteProcurement biedt organisaties de mogelijkheid om bestellingen bij leveranciers beter te automatiseren. SuiteProcurement trapt af met twee hele grote spelers waarmee direct geïntegreerd kan worden, te weten Amazon Business en Staples Business Advantage. Als organisaties daar bestellen kan het hele bestelproces, facturatie, goedkeuring en levering worden geautomatiseerd. De bedoeling is uiteraard dat er veel meer leveranciers ondersteuning gaan bieden voor SuiteProcurement, maar dat kost nog wat tijd.

Belangrijkste nieuws is mogelijk de Salesforce partnership

Misschien wel de belangrijkste NetSuite aankondiging is de strategiewijziging die bij zowel Oracle als NetSuite is doorgevoerd. In plaats van concurrenten op afstand te houden, kiezen ze er nu voor om de concurrentie dichterbij te halen.

Of zoals Evan Goldberg, oprichter en EVP van Oracle NetSuite stelt: “De klant moet zelf maar bepalen welke software hij wilt gebruiken.”

Oracle heeft afgelopen week ineens partnerships aangekondigd met Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud waarbij een open multi-cloud centraal staat. Aan de kant van NetSuite is ervoor gekozen een partnership te sluiten met Salesforce. Het is nu mogelijk om data in realtime uit te wisselen tussen NetSuite en Salesforce, zodat klanten altijd over de meest recente gegevens beschikken.

De integratie tussen de platformen was voorheen ook mogelijk, maar dan moesten klanten dat vooral zelf faciliteren. Nu biedt NetSuite een geautomatiseerde koppeling tussen de twee systemen. Dit is natuurlijk best bijzonder gezien NetSuite zelf ook een CRM-oplossing biedt binnen het platform. Daarmee concurreert het rechtstreeks met Salesforce. Goldberg vertelde echter ook dat ze weten dat veel NetSuite-klanten ook klant zijn bij Salesforce. Nu kunnen deze klanten veel effectiever gebruik gaan maken van beide software-oplossingen.

Op de vraag of er nog meer van dit soort partnerships gaan volgen reageerde Goldberg bevestigend. “Er zijn zeker nog meer integraties te bedenken waar klanten profijt van kunnen hebben. We hebben wel een idee welke software onze klanten nog meer gebruiken.” Er zullen dus nog zeker meer SaaS-applicaties gaan volgen die straks out-of-the-box integreren met Netsuite.

NetSuite FSM maakt grote stappen voorwaarts

We hebben ons ook nog even verdiept in de overname van vorig jaar in Field Service Management. Deze is nu beter geïntegreerd binnen NetSuite en wordt momenteel naar meer industrieën uitgerold. Komend jaar zal de technologie van NetSuite FSM naar verwachting fors worden uitgebouwd met behulp van Oracle-technologie. We hadden gehoopt dat NetSuite al verder was qua uitbreiding van de oplossing, maar uit meerdere gesprekken bleek dat de ontwikkeling weliswaar in volle gang is, maar ze nog niets kunnen aankondigen. Volgend jaar ongetwijfeld meer nieuws op dit front.

NetSuite in goede positie om MKB verder te veroveren

Aan alles merk je dat NetSuite de wind flink mee heeft op dit moment. De investeringen die het de afgelopen jaren heeft gedaan, pakken goed uit. Onder de vleugel van Oracle weet NetSuite goed te presteren en dat doet het door dankbaar gebruik te maken van beschikbare Oracle-technologie.

Voor AI wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Oracle Generative AI-oplossing. We begrepen echter dat er ook een enorme groei is voor NetSuite Analytics Data Warehouse, een oplossing die volledig gebaseerd is op Oracle Data Warehouse, maar dan geïntegreerd in het NetSuite-platform. De groei komt overigens niet zozeer omdat meer klanten het gebruiken, maar dat steeds meer werknemers van klanten hun weg weten te vinden naar de analytics-oplossing.

Een andere oplossing die gebaseerd is op Oracle technologie is NetSuite Enterprise Performance Management. Ook hiermee zet NetSuite grote stappen.

We hebben ook nog even gevraagd hoe snel NetSuite in staat is om updates te brengen naar oplossingen die gebaseerd zijn op Oracle-technologie, aangezien je te maken hebt met verschillende technology stacks en infrastructuur. We begrepen dat NetSuite daarvoor een soort migratiepad heeft ontwikkeld, waar ze deze Oracle-oplossingen razendsnel kunnen integreren in het NetSuite platform, waardoor het platform vrijwel direct profiteert van de meest recente updates.

Voor het eerder genoemde field service management zal NetSuite komend jaar ook de vruchten gaan plukken van Oracle-technologie. Daarover hebben we al veel gehoord, maar daar moeten we nog even geduld voor hebben.

Veel groei in het MKB

Uit de cijfers bleek al dat NetSuite flink groeit, 20 procent jaar op jaar, een percentage waar de meeste organisaties jaloers op zijn. We zien geen reden waarom die groei niet verder door zal gaan. Voor het MKB heeft NetSuite gewoon een erg interessant aanbod. Twee jaar geleden hebben we al eens gedefineerd voor welk type en formaat bedrijven NetSuite interessant en betaalbaar is. Met de toevoeging van alle AI-features en de integratie met Salesforce is NetSuite nu nog aantrekkelijker geworden voor veel bedrijven.