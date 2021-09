De wereld van Salesforce draait nu om Slack

Deze week vindt Dreamforce plaats. Voor Amerikanen is er een fysiek event, de rest van de wereld mag virtueel deelnemen. De aftrap is vanavond met de openingskeynote. Wij waren in de gelegenheid om vooraf bijgepraat te worden over de nieuwste ontwikkelingen binnen Salesforce. Dit jaar draait het vrijwel volledig om Slack. Salesforce nam dat bedrijf eind vorig jaar over.

Slack en Salesforce zijn nu één bedrijf, al blijven het wel twee aparte platformen. Al heeft Salesforce meteen alles in het werk gesteld om die twee aparte platformen zeer goed te laten samenwerken. Zo heeft het bedrijf maar liefst 16 integraties tussen Salesforce-producten en Slack gebouwd die allemaal tijdens Dreamforce worden geïntroduceerd.

Wat is Slack en wat maakt het uniek?

Voor degene die Slack nog niet kennen, Slack is net als Microsoft Teams in de basis een communicatie en samenwerkingsplatform. Primair werk je samen met collega’s, maar je kan ook communiceren en samenwerken met zakenrelaties en partners. Communiceren kan via tekst, audio en video.

Wat Slack wat bijzonderder maakt dan bijvoorbeeld Microsoft Teams, is dat Slack al veel verder is met het integreren van applicaties van derden. Zo zijn er al duizenden integraties beschikbaar, waarbij je bijvoorbeeld met commando’s taken kan toevoegen aan een project, of vanuit Slack direct berichten kan posten op social media. Je kunt ook contactgegevens opzoeken in een CRM-systeem om te delen met collega’s. Slack dankt zijn populariteit aan de laagdrempeligheid, snelheid en de vele integraties. Zeker in verhouding tot Microsoft Teams, is Slack meer een lichtgewicht applicatie. Slack administrators kunnen ook zeer eenvoudig op het Slack-platform zelf workflows en integraties bouwen met applicaties van derden.

Slack integraties bouwen in Salesforce Lightning

Integraties bouwen is iets wat Salesforce natuurlijk ook aanbiedt in zijn Salesforce Lightning platform. Hiermee kun je applicaties van derden integreren met Salesforce. Het heeft nu dus twee aparte platformen die beide, op hun eigen manier, kunnen integreren met applicaties van derden. Dan is er ook nog MuleSoft, een bedrijf dat Salesforce twee jaar geleden overnam en gespecialiseerd is in het bouwen van integraties. De integraties van Salesforce zijn dan ook vooral gebouwd op MuleSoft-technologie.

Slack gebruikt eigen technologie om te integreren. Dat is een extra uitdaging, maar Salesforce heeft geprobeerd de platformen nader tot elkaar te brengen door Salesforce Lightning uit te breiden met een Slack module. Ontwikkelaars op het Salesforce Lightning Platform kunnen nu ook eenvoudig integraties bouwen voor Slack. Ze hoeven zich hiervoor niet eerst te verdiepen in de technologie die Slack gebruikt. Ze kunnen met hun bestaande kennis en tools van Lightning nu ook integraties voor Slack bouwen. Een slimme zet van Salesforce.

Salesforce geeft het goede voorbeeld met 16 integraties

De overname van Slack is recent pas afgerond, maar Salesforce is naar eigen zeggen begin dit jaar al begonnen met het bouwen van integraties tussen Slack en Salesforce. Salesforce wil de manier waarop bedrijven communiceren, zowel intern met collega’s, als extern met klanten en partners voor eens en voor altijd veranderen. De hoeveelheid e-mails moet fors omlaag en communicatie moet beter worden afgestemd. Slack is volgens Salesforce de sleutel.

Een opsomming van enkele integraties die Salesforce heeft ontwikkeld:

Sluit deals sneller met Slack-First Sales

Met Slack-First Sales kunnen sales teams in real-time samenwerken om deals te sluiten. Salesmensen kunnen vanuit Slack nu direct hun Salesforce orders en klantengegevens benaderen, bijwerken en delen. Ook kunnen ze in Slack alerts instellen wanneer er updates zijn op hun accounts.

Snellere oplossing voor cases/tickets met Slack-First Service

Met Slack-First Service kunnen service teams sneller schakelen als er support tickets binnenkomen. Ze kunnen sneller detecteren waar het over gaat en de juiste expert koppelen aan een ticket, zodat een ticket snel kan worden opgelost. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om de juiste expert te vinden, meerdere medewerkers of zelfs teams kunnen samenwerken om een incident met hoge prioriteit snel op te lossen.

Betere marketing campagnes met Slack-First Marketing

Met Slack-First Marketing kunnen marketing teams en bureaus beter samenwerken in een digitale workspace. Zo kunnen ze hun marketing journey’s beter plannen met de hulp van Einstein Recommendations in Slack. Ook zorgt Pardot automation ervoor dat iedereen kan samenwerken door de informatie van een klant in één overzicht te tonen.

Andere First oplossingen

Daarnaast is er nog Slack-First Commerce, om trends en business inzichten te bieden. Met Slack-First Experience, krijg je meer inzicht in marketing campagnes en CMS integraties om content te publiceren. Slack-First Platform is de hierboven al beschreven mogelijkheid om apps te bouwen. Met Trailhead for Slack kun je binnen Slack leren werken met Salesforce-oplossingen en Slack-First Analytics biedt inzichten om betere en snellere beslissingen te nemen. MuleSoft for Slack stelt je in staat om eenvoudig integraties te maken met applicaties die wellicht minder makkelijk zijn te koppelen aan Slack. MuleSoft zorgt ervoor dat integraties met de muis gemaakt kunnen worden, zonder een regel code te schrijven. Ook is er Quip for Slack. Dat houdt in dat Quip-documenten direct in te zien zijn in Slack.

Daarnaast zijn er nog specifieke industrie-oplossingen die nu ook integreren met Slack: Slack-First Banking, Slack-First Healthcare en Life Sciences, Slack-First Philanthropy, Slack-First Nonprofit en Slack-First Education. Alles bij elkaar zijn er een hoop Slack-First integraties gebouwd.

Slack is je digitale hoofdkantoor

De belangrijkste boodschap vanuit Slack was eigenlijk dat het je digitale hoofdkantoor wil zijn. Als voorbeeld gaf Salesforce dat je vroeger na het oprichten van je bedrijf een kantoorgebouw ging zoeken om van daaruit je bedrijf op te bouwen. Dat is eigenlijk al jaren niet meer het geval, zeker door corona is dat nu helemaal verleden tijd. Na het oprichten van het bedrijf moet je eerst je digitale infrastructuur opzetten. Zodat je digitaal vindbaar bent, maar ook zodat werknemers kunnen samenwerken en communiceren. Slack wil, mede door al die integraties de centrale hub zijn, het digitale hoofdkantoor, waar alle informatie en applicaties samenkomen. Zodat er sneller gehandeld kan worden op inkomende berichten, tickets en kansen.

In de meeste organisates zijn managers enorm veel tijd kwijt met 1-op-1 communicatie. Ze typen een enorme hoeveelheid e-mails om zaken 1-op-1 toe te lichten of te managen. Slack wil met nieuwe innovaties proberen die e-mail hoeveelheid te verminderen en te zorgen dat managers meer tijd over gaan houden.

Eén van die manieren is met Slack Huddles. Dit zijn speciale groepen die min of meer ter vervanging dienen van meetings en een soort interactieve slow-meeting vormen. Teamleden kunnen in zo’n Slack Huddle tekst, opgenomen video of audio (clips) of documenten delen, om iets onder de aandacht te brengen. De andere teamleden bekijken dit op een moment dat het voor hun uitkomt en kunnen daar, indien nodig op reageren. Zo’n Slack Huddle kan op die manier langzaam tot nieuwe creatieve ideeën leiden, het kan ook worden aangevuld door fysieke of virtuele meetings eens per week of eens per maand.

Die Huddles zijn een nieuwe manier van asynchroon communiceren waar Slack heilig in gelooft, omdat mensen hun tijd efficiënter kunnen indelen. Bij Salesforce zijn ze eerder dit jaar overgestapt op Slack en zijn alle medewerkers min of meer gedwongen ermee te werken. Dat heeft nu al geleid tot 46 procent minder e-mail.

Slack en Salesforce

We moeten toegeven, toen de overname van Slack door Salesforce werd aangekondigd, waren we wat sceptisch. We zagen niet direct de meerwaarde voor Salesforce. Zeker niet gezien de 27,7 miljard dollar die ermee gemoeid was. Een innovatieve oplossing om communicatie tussen bedrijven en hun klanten te verbeteren moest ook goedkoper kunnen, dachten we destijds. Na de presentaties tijdens Dreamforce is de grotere visie achter deze overname een stuk duidelijker geworden.

Het succes van de overname hangt wat ons betreft af van of Slack erin gaat slagen die rol van digitaal hoofdkantoor waar te maken. Zoals Salesforce met Salesforce Customer 360 een klantoverzicht kan bieden van alle klantinformatie. Dat scheelt veel kopzorgen en biedt echt meerwaarde. Zo’n digitaal hoofdkwartier moet straks alle informatie uit alle bedrijfstools kunnen samenvoegen, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Beslissingen kunnen dan ook sneller worden genomen en er is meer overzicht is in de bedrijfsprocessen.

Salesforce heeft met de eerste 16 integraties een basis opgeleverd die als voorbeeld kan dienen. We zijn benieuwd wat daar het komende jaar nog aan zal worden toegevoegd.