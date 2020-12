Salesforce neemt Slack over voor 27,7 miljard dollar

Salesforce heeft de overname van Slack officieel gemaakt. De twee bedrijven hebben een overeenkomst gesloten voor een overnamebedrag van 27,7 miljard dollar (ongeveer 23 miljard euro).

In een persbericht schrijft Salesforce dat het bedrijf 26,79 miljard uitbetaalt aan stakeholders van Slack, aangevuld met 0,0776 aandeel van Salesforce voor elk Slack-aandeel. De waarde van dit geldbedrag en de aandelen samen komt volgens Salesforce uit op 27,7 miljard dollar.

Integratie met Customer 360

Het plan van Salesforce is om Slack verregaand te integreren in Salesforce Customer 360. Het bedrijf vertelt dat Slack de nieuwe interface van het CRM-product wordt. Ook wil Salesfoce Slack helpen om een grotere aanwezigheid in de enterprisemarkt op te bouwen.

2022

De twee bedrijven verwachten dat de overname in het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2022 afgerond is, in afwachting van toestemming van Slack-stakeholders en goedkeuring van overheidsinstanties. Vanaf dat moment is Slack onderdeel van Salesforce, al blijft Slack-CEO Stewart Butterfield het onderdeel leiden.

Geruchten

Er gingen al een tijdje geruchten rond dat Salesforce werkte aan een overname van Slack. Op dat moment had Slack een totale waarde van 17 miljard dollar, al steeg die snel naar 22 miljard dollar toen de geruchten naar boven kwamen drijven.

Tableau

Het is de grootste overname die Salesforce ooit heeft gedaan, ruim groter dan de Tableau-overname in 2019. Daarbij was een bedrag van 15,7 miljard dollar gemoeid.

