Veeam is bezig zijn data protection-platform relevanter te maken voor enterprise organisaties. Het aanvankelijke platform wist vooral mkb’ers aan te trekken. Steeds meer klanten zijn echter van enorme omvang, waar hele andere behoeftes liggen dan bij kleinere bedrijven. Om daar verder op in te spelen, gaat veel aandacht uit naar object storage, immutability en Salesforce data protection.

Wie de afgelopen jaren Veeam in de gaten heeft gehouden, weet dat het streven van de data management-leverancier over het algemeen gelijk blijft. Veeam wil organisaties helpen bij het beschermen van data, door in het bijzonder aandacht te besteden aan eenvoud, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Door daarop te focussen is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers van backup en recovery-oplossingen voor data protection. Het deelt wereldwijd de eerste plek met Dell EMC.

Het doel van Veeam staat wat dat betreft als een huis. Toch verandert er wel het een en ander op productniveau en rond de marktbenadering. Veeam heeft de weg naar enterprise organisaties de afgelopen jaren echt gevonden. Tijdens de jaarlijkse VeeamON-conferentie liet CTO Danny Allan weten dat meer dan 52 procent van de omzet inmiddels van enterprise organisaties komt. Het bedrijf ziet ook nog genoeg mogelijkheden om op dat vlak verder te groeien. Hoe denkt Veeam dat precies te realiseren?

Steun van investeerder, nieuwe CEO

Als we kijken naar wat Veeam op hoger niveau doet om zijn positie op de markt te versterken, dan zien we dat er in nog geen tweeënhalfjaar een ommezwaai is gemaakt. Aanvankelijk hadden de twee medeoprichters Ratmir Timashev en Andrei Baronov Veeam in handen. Zij gaven Bill Largent en Danny Allan veel macht, respectievelijk als CEO en CTO. Begin 2020 nam investeringsmaatschappij Insight Partners Veeam echter over, waarna de oprichters het bedrijf verlieten. Allan is nog steeds CTO, Largent is inmiddels voorzitter van de de raad van commissarissen en de nieuwe CEO is Anand Eswaran.

De veranderingen aan de top moeten de ambities om een sterkere marktpositie te krijgen versterken. Insight Partners ziet immers potentie in verdere groei van Veeam en biedt daar ondersteuning in. Dit met Eswaran als nieuw gezicht. De CEO vertelde ons tijdens een interview dat zijn aanstelling volledig tot stand kwam door Insight Partners. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er met de investeringsmaatschappij een solide fundament ligt om de komende jaren op voort te bouwen. In combinatie met zijn ervaring met leidinggeven aan grote teams bij Microsoft, SAP en RingCentral ziet Eswaran genoeg mogelijkheden om verder te komen met Veeam.

Natuurlijke groei, eventueel aangevuld met extra stappen

Eswaran gelooft erin dat het huidige beleid grotendeels de groei zal inluiden. Met andere woorden, het platform voldoet aan de verwachtingen en kan verder uitgebreid worden. Tegelijkertijd heeft ook de organisatie een professionaliseringsslag gemaakt. Om de enterprise organisaties beter te bedienen moest ook sales een stapje bij doen. Op sommige locaties zijn nieuwe sales professionals aangenomen, die zich met niets anders bezighouden dan met de grote bedrijven. Daarnaast zijn de banden aangehaald met serviceproviders. Aan die kant heb je ook partijen nodig die het hogere segment kunnen dienen.

Tegelijkertijd sluit Eswaran niet uit dat de groei kan komen door mogelijk partijen over te nemen. Een goed voorbeeld van wat Veeam in overnames zoekt, is Kasten (nu Kasten by Veeam). Deze Kubernetes-partij werd overgenomen in de Insight Partners-periode, al was Eswaran toen nog geen CEO. Met deze technologie richt Veeam zich als een van de weinige dedicated data management-leveranciers op Kubernetes-backup. Kasten is een goed voorbeeld van waar Veeam met overnames op richt: het aantrekken van unieke technologie en het zoveel mogelijk naar het Veeam-platform brengen. Later dit jaar, wanneer Veeam Backup & Replication V12 lanceert, zal Kasten volledig geïntegreerd zijn in het platform.

Rol van Kubernetes en containers

Daarmee halen we ook een van de technologieën aan waarmee Veeam technologisch aantrekkelijk is voor bedrijven, zowel uit het mkb- als het enterprise-segment. Het beheer van Kubernetes-databescherming moet bij V12 vereenvoudigen, met een Veeam plug-in voor het nieuwe Kasten by Veeam K10 V5.0. Deze versie van Kasten moet vooral verandering teweegbrengen door shift-left toe te passen voor databescherming. Op die manier wordt er eerder in het ontwikkelproces nagedacht over backups. Hiervoor beschikt het platform over add-ons voor Amazon EKS Blueprints en Red Hat OpenShift Operator, alsmede Kanister blauwdrukken voor MS SQL en PostgreSQL Operator.

Behoeften aan object storage en immutability

Tegelijkertijd heeft Veeam gekeken waar op dit moment nog meer klantbehoeftes liggen. Op basis daarvan komt het met verbeteringen voor object storage. Veeam begon object storage als target te gebruiken bij de release van Backup & Replication 9.5 Update 4 in januari 2019, met de introductie van AWS S3 compliant object storage via de Capacity Tier. Een jaar later lanceerde het V10, met ondersteuning voor object locking, om data immutability voor object storage te bieden. V11 kwam met Immutability as a Hardened Repository voor de eerste backups.

Bedrijven liepen volgens Allan tegen de limieten van block storage aan. Dat was bijvoorbeeld het geval bij organisaties die VMware on AWS draaien. Als zij willen backuppen, dan willen ze het direct op S3 doen en block storage vermijden in verband met hoge kosten. Een ander veelvoorkomende use case is bedrijven met systemen aan de rand van het netwerk. Op de remote locatie bevindt zich geen backup-infrastructuur. Zij willen data direct naar de cloud sturen met object storage.

Deze behoefte is naar verloop van tijd groter geworden. Aanvankelijk liet performance namelijk te wensen over wanneer object storage als primaire data repository gebruikt werd. Vandaag de dag is object storage echter makkelijk te deployen. Het is kostenefficiënt en de snelheid ligt enorm hoog. Bovendien komt het met immutability, wat zeer geschikt is voor backup-doeleinden. Door immutability kan de backup niet worden veranderd, verwijderd of versleuteld. Het helpt enorm bij het voorkomen van op backup gerichte hackaanvallen.

Object storage neemt centrale rol in

Vanuit die gedachte komt later dit jaar de nieuwe object storage-functionaliteit naar het Veeam-platform. Groot onderdeel hiervan is de direct-to-object storage-ondersteuning. Daardoor beschikt de gebruiker over een repository die zich gedraagt als een normale repository, maar ondersteund wordt door object storage. De performance tier (voor snelle toegang tot data) kan gebruikt worden om backup-data als eerste in object storage op te slaan. Naast direct-to-object storage support biedt versie 12 end-to-end object storage voor scale-out backup repositories. Dit soort repositories zijn schaalbaar, ondersteunen ieder backup-doel en bieden mogelijkheden om performance policies op toe te passen.

Veeam focust bij V12 ook veel op het ondersteunen van zoveel mogelijk object stores. Enterprise organisaties maken namelijk gebruik van allerlei verschillende object storage-oplossingen, waar Veeam ondersteuning in wil bieden.

SaaS-data backuppen

Een ander topic waar Veeam regelmatig aandacht aan besteedt, is het backuppen van data uit software as a service (SaaS)-applicaties. Momenteel neemt Veeam Backup for Microsoft 365 binnen dit verhaal een flinke rol in. Hiermee speelt Veeam in op het beschermen van data uit Microsoft-applicaties als Teams en OneDrive. Data uit Microsoft 365-software moeten organisaties zelf beschermen, willen zij gegevensverlies als gevolg van ransomware of per ongeluk verwijderen voorkomen. Allan liet tijdens VeeamON weten dat veel bedrijven dit inzien: inmiddels zijn er meer dan 11 miljoen bedrijven die betalen voor Veeam Backup for Microsoft 365.

Om die klanten verder te ondersteunen, gaat Veeam de oplossing van meer reporting- en monitoringsmogelijkheden voor enterprises voorzien. Hiervoor zet het een integratie met Veeam ONE op. Veeam ONE is een monitoringstool voor het identificeren en alarmeren van problemen met de backup. De tool zet AI in om vroege signalen op te sporen van problemen die dreigen te ontstaan. Door Veeam Backup for Microsoft 365 te integreren met Veeam ONE biedt Veeam bedrijven meer zekerheid over het draaiend houden van de Microsoft-software. Beheerders krijgen real-time alerts om datakwetsbaarheden snel op te lossen.

Salesforce binnenkort ondersteund

Nu het backup-product voor Microsoft 365 staat, vindt Veeam het ook tijd om meer toegewijde oplossingen voor SaaS-software te lanceren. Het komt later dit jaar dan ook met Veeam Backup for Salesforce. Deze oplossing gebruikte Veeam zelf al jaren intern. Vanuit klanten kwam er ook steeds meer vraag naar. Bedrijven die Salesforce gebruiken kunnen met de Veeam-oplossing straks data in de cloud en/of on-premises backuppen, om te voorkomen dat zij data en metadata uit het CRM-platform verliezen.

Meerdere Veeam-executives vertelden ons dat, door het interne gebruik van de tool, Backup for Salesforce eigenlijk al een vergevorderde versie is. Het product is op maat gemaakt voor Salesforce door gebruik te maken van native API’s. Op die manier zijn records, hiërarchieën, velden, bestanden en metadata indien nodig te herstellen. Het biedt bescherming tegen menselijke fouten, integratieproblemen en andere veelvoorkomende Salesforce-dataverliesscenario’s. Verder wil Veeam met het aanstaande product bedrijven de mogelijkheid bieden om backup- en storage lock-in te voorkomen en de backupomgeving te deployen waar het bedrijf wenst.

Veeam zet technologie centraal voor groei

Uiteindelijk ziet Veeam in zijn technologie de manier om verder te groeien in de komende tijd. Het bedrijf bevindt heeft momentum voor die groei, als je je realiseert dat organisaties meer prioriteit geven aan bescherming tegen ransomware. De nieuwe CEO, Anand Eswaran, maakte er tijdens VeeamON geen geheim van te willen profiteren van de positie en met het bedrijf uit te willen groeien tot een partij met een heel fors deel van de markt. Hij ziet een kwart of meer marktaandeel als een realistisch doel, iets waarvoor Veeam ten opzichte van zijn huidige positie zal moeten verdubbelen. Een ambitieus streven, dat met nieuwe mensen aan de top en de gevonden weg naar een bredere doelgroep waargemaakt moet worden.