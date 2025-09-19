Workday CEO erkent integratiefouten en kondigt open platform aan

De CEO van Workday, Carl Eschenbacher, heeft aan Techzine toegegeven dat het bedrijf jarenlang klanten heeft verhinderd om goede integraties te maken met Workday. De zogenaamde “walled garden” was een bewuste strategie. Workday was bang dat andere partijen met de data aan de haal zouden gaan. Workday kiest nu voor een open platform, waarbij integraties juist centraal staan.

Van verschillende klanten had Techzine vernomen dat integreren met Workday niet makkelijk is. Het is enorm lastig om data uit Workday te halen. In gesprek met Eschenbacher hebben we hem hiermee geconfronteerd.

Het komt niet vaak voor dat een CEO van een miljardenbedrijf openhartig toegeeft dat zijn bedrijf bewust obstakels opwierp voor klanten. We hadden zijn antwoord dan ook niet helemaal verwacht. “We waren een beetje gesloten”, aldus Eschenbacher. Workday heeft het dus bewust lastig gemaakt om data uit te lezen. “We waren nerveus dat ze het eruit zouden halen, het in een cloud datawarehouse zouden stoppen, en ons dan zouden omzeilen door een applicatie of AI bovenop de data te draaien.”

Workday Data Cloud gooit platform open

De afgelopen tijd heeft Workday al fors wat API’s toegevoegd om de producten toegankelijker te maken voor derde partijen. Het zal ook wel moeten, want met de opkomst van alle AI-oplossingen zijn er ook meer API’s nodig. Wat dat betreft vindt er nu een grote omslag plaats, het bedrijf gaat van een gesloten systeem, naar een open platform. De tijd van de walled garden is voorbij.

Belangrijkste aankondiging tijdens Workday Rising in San Francisco op dit punt is de introductie van de Workday Data Cloud. Het biedt nu zero-copy integraties met Snowflake, Databricks en Salesforce. In de wandelgangen hebben we begrepen dat er nog meer aan zit te komen. Het maakt het mogelijk om Workday data ook in andere oplossingen te gebruiken en te analyseren. Eigenlijk precies waar ze voorheen zo bang voor waren.

Ze gooien de deur nu open omdat de toekomst van SaaS volledig AI-driven is en AI werkt niet zonder data. Ze moeten de data dus wel beschikbaar maken. Voor partijen die op een dieper niveau willen integreren is dit goed nieuws. Alle data kan nu eenvoudig uit Workday worden gehaald. Met dank aan de zero-copy integraties hoeft de data ook niet gekopieerd te worden, maar kan men direct SQL-queries afvuren op de Workday Data Cloud. Veel klanten zullen erg blij zijn met deze stap, het is een frustratie minder.