Ivanti brengt agentic AI naar IT-beheer met Neurons

Ivanti kondigt een forse AI-uitbreiding aan van het Neurons-platform. De nieuwe functies omvatten AI-agents voor IT Service Management, autonome endpoint security en uitgebreide asset-inzichten.

CEO Dennis Kozak benadrukt dat de strategie gericht is op praktische innovatie. “AI moet direct ingebed zijn in de workflows waar klanten dagelijks van afhankelijk zijn.” De nieuwe agents werken autonoom en gericht op doelen. Ze lossen incidents en verzoeken van begin tot eind op via natuurlijke, conversationele interactie. Hierdoor verschuiven teams van reactieve support naar context-bewuste, autonome service. Een klantpreview start dit kwartaal, met algemene beschikbaarheid later dit jaar.

Autonomous Endpoint Management combineert Digital Employee Experience (DEX), Unified Endpoint Management (UEM) en security. Het systeem beheert, beveiligt en herstelt endpoints zonder menselijke tussenkomst. IT- en securityteams kunnen zo proactief risico’s verlagen en efficiëntie opschalen.

Unified visibility voor assets

Ivanti Neurons for Discovery verenigt software estate-data met exposure management. Organisaties krijgen uitgebreide asset intelligence met ingebouwd licentiebeheer en gecentraliseerd kwetsbaarheidsbeheer. Real-time inzicht in alle assets zorgt voor kostencontrole en risicobeheer vanuit één plek.

Robert Hanson, CIO bij Grand Bank, ziet grote voordelen in de nieuwe ITSM-mogelijkheden. “Met natuurlijke taal en self-service automatisering kunnen we 24/7 support bieden. Onze Service Desk kan zich concentreren op complexe uitdagingen terwijl intelligente triage en routing de basis regelt.”

