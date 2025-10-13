Redgate pakt multi-database uitdaging aan met Data Modeler

Redgate Software lanceert Data Modeler, dat gebaseerd is op het medio september overgenomen Vertabelo. De tool moet organisaties helpen bij het ontwerpen van databases voor meerdere platforms tegelijk.

De overname van Vertabelo op 17 september 2025 moet de mogelijkheden van Redgate uitbreiden. Redgate breidt hiermee zijn bereik uit van voornamelijk SQL Server naar tien verschillende databasetypes, waaronder Oracle, PostgreSQL en MySQL.

“Ontwikkelteams werken steeds vaker met meerdere databaseplatforms tegelijk”, legt Redgate-CEO Jakub Lamik uit. Deze trend maakt het ontwerpen van databases ingewikkelder, aangezien teams rekening moeten houden met de specifieke eigenschappen van verschillende systemen binnen één project.

Cloud-native samenwerking centraal

Redgate Data Modeler onderscheidt zich door zijn cloud-native architectuur. Teams kunnen realtime samenwerken aan database-ontwerpen zonder SQL-code te schrijven. De tool bevat ingebouwde versiebeheer en een intuïtieve interface voor het visualiseren van databasestructuren.

“Het gaat om het reduceren van complexiteit en het verhogen van betrouwbaarheid”, stelt Lamik. Teams kunnen sneller waarde leveren doordat ze databases kunnen ontwerpen, documenteren en beheren vanuit één omgeving.

De technologie achter Redgate Data Modeler is bewezen. Duizenden dataprofessionals gebruikten het eerder als Vertabelo Data Modeler. Bestaande gebruikers behouden hun vertrouwde functionaliteit, maar krijgen er Redgate’s expertise in DevOps-integratie bij.

Bredere strategie van gerichte overnames

Voor Redgate is dit geen geïsoleerde overname. Het bedrijf bouwde de afgelopen jaren een portfolio van database-tools op door gerichte acquisities. Flyway, de open-source database migrations-tool, kwam eerder bij Redgate terecht. Ook DB-Engines, bekend van database-rankings, werd overgenomen.

Vertabelo-CEO Jarosław Błąd ziet de overname positief. “Redgate heeft hetzelfde commitment aan kwaliteit en klantgerichtheid”, verklaart hij. Vertabelo zelf blijft bestaan als aparte entiteit en houdt zich bezig met educatieve activiteiten.

Toekomst van database DevOps

Bedrijven bouwen complete ecosystemen op door gespecialiseerde tools over te nemen. Redgate positioneert zich hiermee als volledige leverancier voor database-ontwikkeling, van ontwerp tot deployment. Dat vraagt om een andere benadering dan traditionele database-tools. Ontwikkelteams verwachten tegenwoordig dezelfde wendbaarheid als bij applicatie-ontwikkeling. Database-wijzigingen moeten net zo eenvoudig te beheren zijn als code-updates.

Redgate Data Modeler moet daar een antwoord op bieden. Door ontwerp en implementatie te koppelen, kunnen teams sneller itereren en minder fouten maken.

