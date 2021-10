Techzine Talks: Dreamforce en de integratie van Slack en Salesforce

Salesforce heeft dit jaar weer groot uitgepakt met Dreamforce. Vorig jaar hield het bedrijf een kleinschalig event, dit jaar een hybride event met duizenden fysieke bezoekers, tienduizenden virtuele bezoekers en optredens van Metallica en de Foo Fighters. Het ging ons uiteraard om de aankondigingen en presentaties en dan vooral hoe Slack binnen Salesforce past. Salesforce nam Slack recent over voor ruim 27 miljard dollar.

De overname van Slack door Salesforce vonden wij verrassend, die zagen we niet echt aankomen. We vroegen ons dan ook lange tijd af wat Salesforce precies van plan is met Slack. Dat is nu duidelijk geworden. Wat Customer 360 is voor Salesforce, het bij elkaar brengen van alle klantdata, moet Slack worden voor bedrijfsprocessen en communicatie. Slack moet het digitale hoofdkantoor worden, waar binnen je met alle collega’s, klanten en partners kan communiceren. Ook is het een platform waarmee je veel diensten integreert, zodat je daar snel overzicht kan houden op je processen. Bijvoorbeeld door statistieken en analyses te delen in bepaalde Slack channels.

Wij waren nieuwsgierig hoe dit uitpakte en hebben zelf het nodige onderzoek gedaan hoe dit in ons bedrijf is toe te passen. Dit en nog veel meer bespreken we in deze aflevering van Techzine Talks.

